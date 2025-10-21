CEO T.U.N.G Dining trả giá đắt

Ngày 20/10, TTXVN dẫn thông báo từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Hoàng Tùng (sinh năm 1992, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội – Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining, hiện là Công ty Tung Dining) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (sinh năm 1992, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Trốn thuế”.

Hoàng Tùng, sinh năm 1992 tại Hà Nội, không chỉ là bếp trưởng mà còn là CEO của T.U.N.G Dining – nhà hàng tiên phong mang mô hình tasting menu cao cấp về Việt Nam, từng lọt top 100 nhà hàng xuất sắc nhất châu Á năm 2021 theo bình chọn của World's 50 Best. Từng được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách Under 30 năm 2022, Tùng đại diện cho thế hệ trẻ dám theo đuổi đam mê, biến những công việc chân tay giản dị thành hành trình chinh phục vị giác toàn cầu.

Thông tin Hoàng Tùng bị truy tố pháp lý vì trốn thuế khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sinh viên kinh doanh với đam mê ẩm thực

Hành trình của Hoàng Tùng bắt đầu từ một cậu sinh viên bình thường, không hề liên quan đến nghề bếp. Lớn lên trong gia đình nơi việc nấu nướng thuộc về các thành viên khác, Tùng thậm chí chưa từng cầm dao một cách chuyên nghiệp.

Năm 2014, anh du học tại Phần Lan, theo học cử nhân kinh doanh tại Đại học Khoa học Ứng dụng South-Eastern Finland. Để trang trải chi phí, Tùng nhận việc làm thêm tại một nhà hàng nhỏ ở Bắc Âu. Ban đầu, công việc chỉ là phụ bếp: gọt hành, rửa chén, sơ chế nguyên liệu – những việc mà anh mô tả là "hoàn toàn mới mẻ và thú vị". Nhà hàng Bắc Âu với quy mô khiêm tốn (chỉ 4-5 nhân viên) cho phép anh trải nghiệm đa dạng vai trò, từ phụ giúp đến trình bày món ăn. Chính những khoảnh khắc ấy khơi dậy đam mê: "Tôi nhận ra mình thích tạo ra món ăn, thay vì chỉ bán hàng theo bằng kinh doanh".

Sau tốt nghiệp, dù có cơ hội làm việc văn phòng, Tùng chọn con đường ẩm thực, tự học qua sách vở, mạng xã hội và lao vào môi trường khắc nghiệt của các nhà hàng Michelin ở châu Âu.

Những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt và bước ngoặt thành công

Giai đoạn rèn luyện ở châu Âu là "địa ngục" theo lời Tùng. Làm việc 16-18 giờ mỗi ngày, đôi khi không lương vì thiếu bằng cấp, anh học được hai bài học cốt lõi: kỷ luật sắt đá và sự khiêm tốn.

"Trong bếp Michelin, không có chỗ cho tranh luận. Một sai sót nhỏ có thể kéo theo domino đổ vỡ toàn bộ", anh từng chia sẻ. Cuộc sống cô lập – không bạn bè, không gia đình – đẩy Tùng đến bờ vực trầm cảm.

Đỉnh điểm là một đêm khuya năm 2018, ý tưởng mở nhà hàng riêng ở Việt Nam lóe lên như tia sáng. Với lời hứa cùng một người bạn, Tùng trở về Hà Nội, mang theo hành trang là kinh nghiệm Bắc Âu và khát khao chứng minh bản thân.

T.U.N.G Dining ra đời năm 2018. Tên nhà hàng nhấn mạnh vai trò đầu bếp thay vì chỉ là thương hiệu

"Khi mọi người nghĩ đến nơi này, hãy nghĩ đến tôi – đầu bếp Tùng". Khác với các nhà hàng Việt truyền thống, Tùng chọn mô hình tasting menu – thực đơn thưởng thức với 20 món nhỏ, mỗi món chỉ 1-2 miếng.

Giá menu dao động từ 750.000 đồng cho phiên bản ngắn đến hơn 2 triệu đồng cho bản đầy đủ, giới hạn chỉ 25-30 khách mỗi tối để đảm bảo chất lượng.

Thành tựu nhanh chóng tới với Tùng. Năm 2021, T.U.N.G Dining chen chân vào top 100 châu Á – một trong hai nhà hàng Việt duy nhất được vinh danh. Cá nhân Tùng lọt Forbes Under 30, được ca ngợi như "gương mặt trẻ xuất sắc trong F&B cao cấp".

Năm 2021, anh mở A By Tung tại Sài Gòn, với concept Neo Nordic hiện đại, điều chỉnh hương vị nhẹ để phù hợp khẩu vị miền Nam. Cả hai nhà hàng duy trì công suất ổn định, lan tỏa giá trị cho nhân viên và khách.

Trả giá đắt cho sai lầm

Tuy nhiên, chân dung Hoàng Tùng không chỉ toàn màu hồng. Ngày 20/10/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố anh và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh – nhân viên phụ trách truyền thông và tài chính của Tung Dining – về tội "Trốn thuế" theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc xuất phát từ thanh tra Cục Thuế Hà Nội tháng 3/2024.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 3/2024, Cục thuế thành phố Hà Nội thanh tra, phát hiện Công ty của Tùng có dấu hiệu trốn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định, nên chuyển hồ sơ tới cơ quan công an﻿.

Qua điều tra, ﻿đối với hoạt động kinh doanh và thu, chi tiền, doanh nghiệp này thường sử dụng 2 tài khoản mở tại Ngân hàng Agribank. Tuy nhiên, công ty có doanh thu lớn nên Tùng và Ánh bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định nhằm trốn thuế.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, doanh thu thực tế của Công ty Nhà hàng Tung Dinning từ 2019 - 2023 đạt hơn 53 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế doanh thu là hơn 29,4 tỷ đồng, còn hơn 23,5 tỷ đồng không kê khai.

Đối với tiền không kê khai nộp thuế, Tùng và Ánh thực hiện chi cổ tức cho người góp vốn hơn 6,7 tỷ đồng; dùng 16,8 tỷ đồng mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngày 19/3/2024, Cục thuế thành phố Hà Nội thanh tra, phát hiện Công ty Nhà hàng Tung Dinning có hành vi trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT là hơn 2,1 tỷ đồng, thuế TNCN là hơn 335 triệu đồng.

