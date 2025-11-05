“MC quốc dân” bất ổn

Sáng 4/11, tờ Xports News đưa tin, "MC quốc dân" Yoo Jae Suk gần đây xuất hiện với tình trạng bất ổn, làm dấy lên lo ngại về vấn đề sức khỏe. Theo đó, trong tập phát sóng vào hôm 2/11 của chương trình Running Man (đài SBS), Yoo Jae Suk gây lo lắng khi tham gia buổi ghi hình với diện mạo hốc hác, trông gầy hơn cả thời gian trước đó không lâu. Nhìn diện mạo thiếu sức sống hiện tại của MC đình đám, người hâm mộ không khỏi chạnh lòng.

Chưa dừng lại ở đó, Yoo Jae Suk cũng gây chú ý khi xuất hiện với giọng nói khàn bất thường, khiến đồng nghiệp hỏi han không ngớt. Trong 1 phân đoạn, "chú mũi to" Ji Suk Jin không giấu nổi vẻ lo lắng trước tình trạng sức khỏe của MC họ Yoo: "Sao giọng cậu lại thành ra như vậy nữa rồi?". Đáp lại, Yoo Jae Suk thú thực: "Em đã phải hét lên rất nhiều trong các buổi ghi hình gần đây. Lịch trình của em dạo này dày đặc lắm". Lời chia sẻ của "MC quốc dân" khiến người hâm mộ không khỏi xót xa, đồng thời mong muốn nam nghệ sĩ đừng quá vì "tham công tiếc việc" mà bỏ quên sức khỏe của bản thân.

Yoo Jae Suk xuất hiện với hình ảnh tiều tụy, khiến đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng lo lắng

Công chúng hy vọng Yoo Jae Suk sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và trở lại trên các show truyền hình với diện mạo khỏe khoắn

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt bày tỏ hy vọng MC họ Yoo nên tạm dừng mọi hoạt động ở thời điểm hiện tại để tập trung dành thời gian chăm lo cho sức khỏe của mình: "Ngay cả Yoo Jae Suk cũng cần phải nghỉ ngơi chứ", "Sức khỏe của nam MC phải là trên hết. Chúng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi Yoo Jae Suk trở lại"...

Được biết, trong thời gian này Yoo Jae Suk đang bận rộn với hàng loạt lịch trình ghi hình cho các show như Running Man, You Quiz on the Block, How Do You Play... Có lẽ khối lượng công việc khổng lồ đã lấy mất đi của "MC quốc dân" nhiều khoảng thời gian quý giá để chăm lo cho bản thân, khiến những dấu hiệu thể chất đáng báo động đang ngày càng lộ rõ.

Yoo Jae Suk kín lịch trình trong thời gian gần đây, khiến nam MC dần lộ ra những dấu hiệu sức khỏe đáng lo ngại

Yoo Jae Suk sinh năm 1972, được mệnh danh là "MC quốc dân" của giới giải trí xứ Hàn với vai trò quan trọng trong nhiều chương trình hấp dẫn như Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám cũng nhiều lần liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc hôn nhân của MC quốc dân họ Yoo với cựu phát thanh viên Na Kyung Eun cũng khiến báo chí xứ Hàn tốn nhiều giấy mực. Được biết, Yoo Jae Suk kết hôn với bà xã Na Kyung Eun cách đây 17 năm. Tới nay, cặp đôi đã có con trai Ji Ho (sinh năm 2010) và con gái Na Eun (sinh năm 2018).