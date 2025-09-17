Mẹ 2 con “choáng váng” chia sẻ: 5 khoản rò rỉ tài chính nhỏ nhưng ngốn của gia đình trăm triệu mỗi năm

Trong một buổi tối cuối tuần, khi dọn lại đống hóa đơn và tin nhắn thông báo trừ tiền trong điện thoại, tôi mới chợt giật mình: tại sao lương tháng nào cũng “bay hơi” nhanh đến vậy? Là mẹ của hai con nhỏ, tôi luôn nghĩ mình chi tiêu hợp lý, không xa hoa, nhưng càng nhìn kỹ, tôi càng phát hiện tiền trong nhà cứ rỉ rả mất đi từng chút một. Những khoản chi nhỏ, tưởng chừng vô hại, cộng lại lại thành con số đủ khiến tôi “choáng váng”.

1. Cà phê và trà sữa mỗi ngày

- Một cốc cà phê sáng: 50.000đ x 25 ngày = 1,25 triệu/tháng.

- Một ly trà sữa cho con cuối tuần: 70.000đ x 4 lần = 280.000đ/tháng.

Tưởng chừng chỉ là khoản “động viên tinh thần”, nhưng cộng lại đã gần 18 triệu/năm. Nếu thay bằng việc tự pha cà phê tại nhà hoặc chỉ giữ thói quen 1–2 lần/tuần, số tiền tiết kiệm được không hề nhỏ.

2. Ăn ngoài vào cuối tuần

Gia đình 4 người, mỗi lần đi ăn quán hết khoảng 600.000–800.000đ. Trung bình 3 lần/tháng, tức gần 2,1 triệu/tháng = 25 triệu/năm.

Trong khi đó, nếu tự nấu một bữa “hoành tráng” tại nhà, chỉ tốn chưa tới 300.000đ mà vẫn đủ món. Đi ăn ngoài ít hơn không chỉ tiết kiệm tiền mà còn giúp các con ăn uống lành mạnh hơn.

3. Phí dịch vụ “quên hủy”

Netflix, Spotify, các app học tiếng Anh, game online… có tháng tôi thậm chí chẳng dùng tới, nhưng phí vẫn trừ đều. Mỗi tháng cộng lại khoảng 450.000đ, tức 5,4 triệu/năm.

Nếu không ghi sổ chi tiêu, chắc tôi vẫn không nhận ra mình đang “nuôi” quá nhiều dịch vụ thừa. Sau này, tôi chỉ giữ lại những app thật sự cần và hủy ngay khi hết nhu cầu.

4. Mua quần áo theo cảm hứng

Mỗi lần lướt Shopee hay thấy khuyến mãi ở trung tâm thương mại, tôi lại “tiện tay” mua vài bộ đồ. Tính ra trung bình mỗi tháng mất khoảng 2 triệu cho quần áo cả nhà. Nhưng thực tế, nhiều món mới mặc 1–2 lần đã treo xó.

Cộng lại, 24 triệu/năm đi tong chỉ vì mua sắm cảm hứng. Sau này, tôi áp dụng quy tắc: nếu món đồ không mặc ít nhất 30 lần trong một năm thì không mua.

5. Đồ chơi và đồ dùng lặt vặt cho con

Hai đứa nhỏ thấy món gì lạ là muốn mua. Tôi cũng chiều theo, nghĩ rằng vài chục nghìn chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng cộng lại, trung bình mỗi tháng hết gần 1 triệu cho những món đồ chơi “sớm chán”, tức 12 triệu/năm.

Nếu chuyển khoản đó thành tiền gửi tiết kiệm cho con, thì 10 năm sau cũng thành con số lớn.

Bảng tổng kết 5 khoản rò rỉ

Khoản chi Trung bình/tháng Tổng cộng/năm Cà phê, trà sữa 1,53 triệu 18 triệu Ăn ngoài cuối tuần 2,1 triệu 25 triệu Phí dịch vụ online 0,45 triệu 5,4 triệu Quần áo cảm hứng 2 triệu 24 triệu Đồ chơi, lặt vặt 1 triệu 12 triệu Tổng cộng ~7,1 triệu 84,4 triệu

Chưa kể đến những khoản linh tinh khác, con số này hoàn toàn có thể vượt 100 triệu/năm.

5 bước cắt rò rỉ tài chính cho mẹ bận rộn

1. Ghi chép chi tiêu hàng ngày

- Dùng sổ tay hoặc app, ghi lại từng khoản dù chỉ 10–20 nghìn.

- Sau 1 tháng sẽ nhìn thấy “điểm rò rỉ” rõ ràng.

2. Khoanh vùng chi phí cố định & linh hoạt

- Điện, nước, học phí = cố định, không thể cắt.

- Ăn ngoài, mua sắm cảm hứng = linh hoạt, cần kiểm soát.

3. Đặt giới hạn cho từng khoản

- Ví dụ: Ăn ngoài tối đa 2 lần/tháng.

- Mua quần áo: chỉ khi món cũ đã dùng đủ 30 lần.

- Tận dụng thay thế thông minh

- Tự pha cà phê thay vì mua ngoài.

- Dùng đồ chơi luân phiên thay vì mua liên tục.

4. Kiểm tra ví & tài khoản mỗi tuần

- Chọn 1 ngày cố định (ví dụ tối Chủ nhật) để đối chiếu.

- Thói quen nhỏ nhưng giúp “bịt lỗ rò” kịp thời.

Lời kết

Điều làm tôi bất ngờ là tiền không mất đi trong những khoản lớn, mà lại rỉ rả từng ngày từ những thói quen nhỏ. Sau khi phát hiện, tôi bắt đầu ghi chép, cắt giảm dần từng khoản. Chỉ sau vài tháng, số tiền tiết kiệm đủ để cả nhà đi du lịch mà không lo thâm hụt.

Nếu bạn cũng là phụ nữ trung niên, hãy thử nhìn lại chiếc ví và sổ chi tiêu của mình. Rất có thể, những “khoản rò rỉ” âm thầm kia đang khiến gia đình bạn mất đi cả trăm triệu mỗi năm mà không hay biết.