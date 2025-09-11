5 bí quyết tài chính ở tuổi 40: Làm ngay để giàu có và an nhàn hơn

Theo thống kê từ PayScale, người lao động toàn thời gian có bằng cử nhân thường đạt mức thu nhập cao nhất trong khoảng 40–50 tuổi. Nhưng các chuyên gia tài chính cảnh báo: “Thu nhập cao không đồng nghĩa với việc bạn có thể tiêu xài thoải mái hơn.”

Marcy Keckler, Phó chủ tịch chiến lược tư vấn tài chính tại Ameriprise Financial, nhấn mạnh: “Khi giai đoạn nghỉ hưu đang tới gần, bạn cần có tầm nhìn rõ ràng về cuộc sống mong muốn trong tương lai và số tiền cần để hiện thực hóa điều đó.”

Vậy, đâu là những bước đi khôn ngoan để vừa giàu có, vừa an nhàn khi chạm ngưỡng tuổi 40?

Lên kế hoạch nghỉ hưu càng sớm càng tốt

Nếu chưa lên kế hoạch nghỉ hưu, đây là thời điểm bạn cần làm ngay. Hãy xác định bạn muốn nghỉ hưu ở tuổi nào, sống ở đâu, chi tiêu ra sao và cần tích lũy bao nhiêu tiền. Gặp cố vấn tài chính có thể giúp bạn vạch ra lộ trình phù hợp và điều chỉnh khoản tiết kiệm hằng tháng.

"Tuổi 40 là lúc lý tưởng để kiểm tra xem bạn có đang đi đúng hướng nghỉ hưu như mong muốn hay không", chuyên gia tài chính Walsh nhận định.

Ưu tiên tiết kiệm cho bản thân trước tiên

Dù mục tiêu nghỉ hưu của bạn là gì, chuyên gia tài chính Shomari Hearn khuyên hãy đặt tiết kiệm hưu trí lên hàng đầu, thậm chí trước cả việc tiết kiệm cho con vào đại học.

"Không ai tiết kiệm cho việc nghỉ hưu của bạn. Trong khi đó, con cái vẫn có nhiều lựa chọn khác để trang trải học phí", ông nói.

Chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ

Tuổi 40 cũng là thời điểm cần tăng cường lớp bảo vệ tài chính. Bệnh tật, mất việc hay khủng hoảng kinh tế có thể đẩy bạn ra khỏi quỹ đạo tích lũy nếu không có dự phòng phù hợp.

Keckler cho rằng mỗi người nên sở hữu quỹ khẩn cấp đủ trang trải từ 3-6 tháng chi phí sinh hoạt, đồng thời mua bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ nếu cần thiết. "Chiến lược tiết kiệm thông minh có thể dễ dàng sụp đổ nếu không có phương án ứng phó rủi ro", bà nói.

Đầu tư vào sức khỏe – khoản lợi nhuận bền vững nhất

Giữ gìn sức khỏe không chỉ giúp tận hưởng cuộc sống dài lâu mà còn giảm bớt chi phí y tế trong tương lai. Julie Rains, chuyên gia tài chính cá nhân và huấn luyện viên chạy bộ, khẳng định sức khỏe tốt là một trong những khoản đầu tư sinh lời nhất về dài hạn.

Tuổi 40 là thời điểm nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và khám sức khỏe định kỳ, không chỉ để tránh bệnh tật mà còn để tiết kiệm chi phí chữa trị sau này.

Tận hưởng cuộc sống một cách hợp lý

Tiết kiệm là ưu tiên, nhưng không có nghĩa bạn phải cắt bỏ mọi trải nghiệm. Du lịch, đặc biệt là cùng gia đình, được xem là một trong những khoản chi tiêu mang lại giá trị cao ở độ tuổi này.

"Những người ở tuổi 40 thường muốn tận hưởng cuộc sống trước khi bước vào giai đoạn ổn định hơn và tạo kỷ niệm với con cái", Ryan Inman, chuyên gia hoạch định tài chính, chia sẻ. Theo ông, những mục tiêu trải nghiệm như du lịch có thể giúp bạn giữ động lực tiết kiệm và gắn kết các thành viên trong gia đình.

Tuổi 40 không phải là cột mốc “già đi”, mà là thời điểm để định hình tương lai tài chính và chất lượng cuộc sống. Xây dựng kế hoạch nghỉ hưu, ưu tiên tiết kiệm, có phương án dự phòng, đầu tư cho sức khỏe và tận hưởng cuộc sống hợp lý – tất cả những điều này sẽ giúp bạn vừa an nhàn, vừa giàu có hơn trong những thập kỷ tới.