Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không cần lương cao, chỉ cần 4 thói quen này bạn sẽ ổn định tài chính và giàu dần lên

01-09-2025 - 15:55 PM | Lifestyle

Dưới đây là 4 thói quen quan trọng, nếu duy trì, bạn chắc chắn sẽ ổn định tài chính và từng bước giàu lên, bất kể lương cao hay thấp.

1. Trả cho chính mình trước tiên

Không cần lương cao, chỉ cần 4 thói quen này bạn sẽ ổn định tài chính và giàu dần lên- Ảnh 1.

Nguyên tắc này còn được người Nhật gọi là “trả hóa đơn cho bản thân”. Ngay khi nhận lương, hãy trích ra 10–20% để tiết kiệm hoặc đầu tư, thay vì đợi chi tiêu xong mới để lại phần dư.

Ví dụ: mỗi tháng để dành 3 triệu, sau 10 năm với lãi kép 6%/năm, bạn sẽ có gần 500 triệu – con số này không phụ thuộc vào việc bạn lương 10 triệu hay 30 triệu. Chính sự kỷ luật này tạo ra tích lũy bền vững.

2. Luôn có quỹ dự phòng riêng

Bạn không thể ổn định tài chính nếu chỉ sống dựa vào lương tháng. Một cơn bệnh, một biến cố mất việc cũng có thể kéo bạn về con số 0. Vì vậy, việc để dành ít nhất 3–6 tháng chi phí sinh hoạt trong một tài khoản riêng là cực kỳ quan trọng.

Nếu chi phí gia đình bạn là 20 triệu/tháng, hãy đặt mục tiêu quỹ dự phòng 60–120 triệu. Con số này có thể mất vài năm mới đạt được, nhưng nó chính là tấm khiên giúp bạn không hoảng loạn khi biến cố xảy ra.

3. Ghi chép và theo dõi dòng tiền

Người giàu không bao giờ để tiền “trôi đi mà không biết”. Ngược lại, họ biết rõ từng khoản vào ra, dù lớn hay nhỏ.

Không cần lương cao, chỉ cần 4 thói quen này bạn sẽ ổn định tài chính và giàu dần lên- Ảnh 2.

Bạn có thể dùng app tài chính, bảng Excel hoặc sổ tay. Điều quan trọng không phải là ghi chi tiết từng nghìn đồng, mà là nhận ra mình đang tiêu bao nhiêu cho ăn uống, bao nhiêu cho mua sắm, bao nhiêu cho đầu tư. Khi thấy một khoản chi bất hợp lý (ví dụ café hàng ngày hết hơn 1 triệu/tháng), bạn sẽ dễ dàng điều chỉnh.

Sự minh bạch này chính là nền tảng để kiểm soát và tối ưu tiền bạc.

4. Đầu tư cho bản thân trước khi đầu tư ra bên ngoài

Người phụ nữ có tài chính ổn định thường không ngần ngại chi tiền cho học tập, kỹ năng và sức khỏe.

Một khóa học kỹ năng 5 triệu có thể giúp bạn tăng thu nhập thêm vài triệu mỗi tháng. Một gói khám sức khỏe định kỳ có thể giúp bạn tránh những chi phí y tế khổng lồ sau này. Khi bạn mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, cơ hội tài chính tự nhiên sẽ tìm đến nhiều hơn.

4 thói quen tài chính giúp bạn giàu dần lên

Thói quenCách thực hiệnKết quả sau 10 năm (ví dụ thu nhập 15 triệu/tháng)
Trả cho chính mình trước tiênTrích 15% lương ngay khi nhận (≈2,25 triệu)≈ 360 triệu (chưa tính lãi), >500 triệu nếu lãi kép 6%
Có quỹ dự phòng riêngTiết kiệm 5–10% lương hàng thángĐạt 90–180 triệu, tương đương 6–12 tháng chi phí
Ghi chép và theo dõi dòng tiềnDùng app/sổ tay, chia rõ: ăn uống, mua sắm, đầu tưBiết chỗ rò rỉ tiền, tiết kiệm thêm 1–2 triệu/tháng
Đầu tư cho bản thân trước tiênDành 10% lương cho học tập, sức khỏe, kỹ năngTăng thu nhập thêm 20–30% sau 5–7 năm

Giàu có không phải là một điểm đến, mà là một hành trình. Bạn không cần một mức lương khủng mới bắt đầu. Chỉ cần 4 thói quen: tiết kiệm trước khi chi tiêu, xây dựng quỹ dự phòng, kiểm soát dòng tiền và đầu tư cho bản thân, bạn đã đặt nền móng để tài chính ổn định và giàu dần lên.

Phụ nữ hiện đại không cần chứng minh bằng hàng hiệu hay những khoản chi hào nhoáng, mà bằng sự an toàn và tự tin. Và chính những thói quen âm thầm này mới là thứ giúp bạn đi xa – để 5, 10 hay 20 năm nữa, bạn không chỉ có tiền trong tài khoản, mà còn có sự bình yên trong lòng.

Giáo viên 20 năm dạy học khẳng định: Trẻ ngày đầu đi học không khóc nhờ có 3 “bảo bối” này trong balo

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa hậu 2 lần tham gia lễ diễu binh: Gương mặt tỷ lệ vàng, giàu có ở tuổi 25

Hoa hậu 2 lần tham gia lễ diễu binh: Gương mặt tỷ lệ vàng, giàu có ở tuổi 25 Nổi bật

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80 Nổi bật

Bản hit hot nhất concert quốc gia, gây chấn động làng nhạc từ A50 đến A80 đã đạt 6,5 tỷ view!

Bản hit hot nhất concert quốc gia, gây chấn động làng nhạc từ A50 đến A80 đã đạt 6,5 tỷ view!

15:15 , 01/09/2025
Giữa bão thất nghiệp lan tràn, cô gái 30 tuổi vẫn thong dong kiếm tiền tỉ nhờ nghề siêu hot, chỉ phục vụ giới siêu giàu

Giữa bão thất nghiệp lan tràn, cô gái 30 tuổi vẫn thong dong kiếm tiền tỉ nhờ nghề siêu hot, chỉ phục vụ giới siêu giàu

15:10 , 01/09/2025
Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80

Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80

14:50 , 01/09/2025
Có một quán cà phê đỉnh thế này tại phường Thảo Điền: Nước ngon, concept thú vị, ngồi cả ngày cũng không chán

Có một quán cà phê đỉnh thế này tại phường Thảo Điền: Nước ngon, concept thú vị, ngồi cả ngày cũng không chán

13:29 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên