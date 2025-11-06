Mẹ 34 tuổi ở Nghệ An sinh 6 con, chồng đi làm xa một mình “cân” hết, chi phí nuôi con mới choáng

Sinh liền 6 con trong 8 năm

Mới đây, hình ảnh người mẹ trẻ ngoại hình xinh đẹp, đứng cạnh 6 con lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Mọi người đều bày tỏ trầm trồ, ngưỡng mộ sự giỏi giang, mạnh mẽ, dũng cảm của người phụ nữ này.

Được biết, người mẹ trong bức ảnh là chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1991, làm kinh doanh spa, sống ở Nghệ An). Chia sẻ với chúng tôi, chị Tuyết bộc bạch bức ảnh được chụp khi mấy mẹ con chị đi lễ, đăng lên trang cá nhân làm kỷ niệm, không ngờ lại được mọi người quan tâm nhiều như vậy.

Bức ảnh mới đây của chị Tuyết và 6 con khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ

Chị Tuyết sinh liền 6 con trong vòng 8 năm.

Chị Tuyết và chồng kết hôn năm 2013, sau đó lần lượt đón 6 con vào các năm: 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022. Tất cả những lần sinh con đều nằm trong kế hoạch của chị Tuyết bởi vợ chồng chị vốn luôn mơ ước về một gia đình đông đúc. Gần 2 năm qua, ông xã của chị Tuyết ra nước ngoài làm việc, một mình chị ở nhà, chăm lo con cái.

“Lúc chồng ở nhà thì mình cũng nhàn vì anh phụ giúp mình đến 70% công việc rồi. Khi chồng đi làm xa, mình phải cáng đáng hết. Ông bà nội đã có tuổi, ông bà ngoại thì ở xa. Mình có thuê một người giúp việc để phụ giúp việc nhà. Còn vấn đề chăm sóc, nuôi dạy con cái vẫn là mình đảm nhiệm”, chị Tuyết chia sẻ.

Ông xã đi vắng, một mình chị Tuyết ở nhà đảm nhận việc nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái.

Mỗi ngày, bà mẹ 6 con thức dậy từ 5 giờ sáng, lo ăn uống, quần áo cho 4 bé lớn để các con đi học. Các bé đều đã đi xe đạp đi học nên chị Tuyết đỡ được khoản đưa đón. Xong xuôi, chị lại tất bật lo cho 2 bé út đi học mẫu giáo.

Khi con cái đã tới trường, chị Tuyết bắt đầu công việc của mình tại spa. Buổi trưa, chị tranh thủ ra chợ, mua thức ăn về nấu cơm cho các con. Buổi chiều, sau thời gian làm việc, chị lại về nhà lo cơm nước, tắm giặt, học hành cho 6 đứa trẻ. Thông thường, phải đến 11 - 12 giờ đêm, chị Tuyết mới được ngả lưng.

Chị Tuyết chia sẻ thêm, may mắn là chị có 2 cô con gái lớn rất ngoan, biết việc. Hiện, chị cả, chị hai đã biết nấu ăn, dọn dẹp. Khi mẹ bận thì 2 chị ở nhà có thể nấu cơm, cho các em ăn uống, tắm cho em, chơi cùng em,...

Bên cạnh việc chăm con, chị Tuyết vẫn hoàn thành tốt công việc của mình.

Chi 50 - 60 triệu/tháng nuôi con

Các con càng lớn, việc nuôi dưỡng có thể đỡ hơn nhưng đổi lại, việc nuôi dạy con cũng là một thử thách với chị Tuyết.

Người phụ nữ xinh đẹp kể: “Lúc con còn nhỏ thì cũng vất vả nhưng thực sự không bằng lúc con lớn, vào trung học, bởi lúc này, tính cách của con thay đổi nhiều.

Lúc các bé còn nhỏ thì dễ nói, dễ đưa các con vào khuôn khổ. Nhưng con lớn rồi thì mình phải dựa theo tâm lý của con nữa. May mắn là các bé nhà mình cũng ngoan, tự lập, khá nề nếp.

Gia đình đông con thì chắc chắn không thể bình yên như gia đình chỉ có 1 - 2 con mà giống như một lớp học, mỗi đứa mỗi tính, tị nạnh nhau này khác,... Do đó mình là mẹ phải nghiêm, không chiều chuộng con quá. Về chuyện ăn uống, quần áo thì có thể thoải mái nhưng về vấn đề nề nếp, khuôn khổ thì phải rèn từ nhỏ”.

Mỗi tháng, vợ chồng chị Tuyết chi khoảng 50 - 60 triệu đồng nuôi con. Cặp đôi dự định sẽ còn sinh thêm nữa.

Bên cạnh những lời khen về sự dũng cảm, dám sinh nhiều con, không ít người còn xuýt xoa sắc vóc của chị Tuyết, tuy đã trải qua 6 lần sinh nở nhưng vóc dáng vẫn thon thả. Nói về điều này, chị Tuyết thừa nhận vì rất bận nên chị không có nhiều thời gian dành cho bản thân, nhiều khi quên cả ăn cơm trưa.

Tuy nhiên, vì làm việc trong lĩnh vực làm đẹp nên người phụ nữ trẻ cũng hiểu cái gì phù hợp với mình, từ chăm sóc da đến dáng dấp. Nhờ đó mà dù không mất quá nhiều thời gian, bà mẹ 6 con vẫn có thể giữ gìn, chăm sóc tốt cho ngoại hình của mình.

Hiện mỗi tháng, chi phí nuôi con của vợ chồng chị Tuyết hết khoảng 50 - 60 triệu đồng. Tuy còn vất vả, song con cái chính là niềm vui, là động lực để hai vợ chồng cố gắng.

Người phụ nữ quê Nghệ An dự định sẽ còn sinh thêm con, khi con đến thì sẽ đón nhận.

Ảnh: NVCC