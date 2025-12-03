Mẹ đơn thân Vbiz là phó viện trưởng, sống hạnh phúc với bạn trai đại gia U60

Từ người mẫu, diễn viên đến Phó viện trưởng

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội. Xuất thân từ người mẫu, cô dần dần lấn sân sang điện ảnh và truyền hình, để lại dấu ấn sau những vai diễn ấn tượng. Nữ diễn viên từng được khán giả biết đến rộng rãi qua các bộ phim như Cô gái xấu xí, Cô dâu đại chiến, Long Ruồi, Những thiên thần áo trắng, Trúng số, Lửa Phật…

Phi Thanh Vân thời hoạt động showbiz sôi nổi

Bên cạnh diễn xuất, Phi Thanh Vân còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư nghệ thuật. Năm 2024, cô sản xuất bộ phim Tham vọng thượng lưu, đồng thời thực hiện chương trình truyền hình Nghệ sĩ nhí đa tài. Đây là giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình của Phi Thanh Vân từ một diễn viên đơn thuần trở thành nhà sản xuất có định hướng chiến lược rõ ràng.

Không dừng lại ở nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn từng bước tham gia các hoạt động kinh doanh, quản lý văn hóa và đào tạo nhân lực. Cuối năm 2024, cô được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Truyền thông phía Nam. Đến tháng 6/2025, nữ diễn viên tiếp tục được trao quyết định giữ chức Phó viện trưởng Viện Văn hóa, Thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực.

Phi Thanh Vân hiện đã chuyển hướng sang kinh doanh, quản lý văn hóa và đào tạo nhân lực

Trong một bài phỏng vấn, Phi Thanh Vân chia sẻ, với vai trò mới, cô mong muốn dùng uy tín, kinh nghiệm và sức ảnh hưởng để lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, cộng đồng, đặc biệt hướng tới phát triển nhân lực, bảo tồn văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sân chơi cho nghệ sĩ trẻ

Đối với người từng trải qua nhiều biến cố, được bổ nhiệm chức phó viện trưởng, đồng thời vẫn làm nghệ thuật, kinh doanh và làm mẹ không phải dễ. Nhưng với Phi Thanh Vân, đó là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ.

Hôn nhân lận đận và chuyện tình với đại gia ở tuổi 43

Dù thành công trong sự nghiệp, nhưng đường tình duyên của Phi Thanh Vân từng trải qua không ít thăng trầm. Trước khi đến với hạnh phúc hiện tại, cô từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Năm 2008, nữ diễn viên kết hôn với một doanh nhân người Pháp, nhưng đến năm 2012 thì ly hôn khi cả hai chưa có con chung.

Sau đó, Phi Thanh Vân tái hôn với một người đàn ông kém tuổi vào năm 2014. Họ có chung một con trai - bé Tấn Đức. Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai của cô cũng kết thúc sau gần 3 năm, vào khoảng 2017.

Phi Thanh Vân và bạn trai đại gia

Sau thời gian dài làm mẹ đơn thân, nuôi con và tập trung phát triển sự nghiệp, đầu tháng 11/2024, Phi Thanh Vân chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với doanh nhân miền Tây Trần Chí Phú, hơn cô 10 tuổi.

Bạn trai Phi Thanh Vân được biết là chủ một nhà máy chế biến đá đặt tại Lâm Đồng, với khuôn viên rộng khoảng 3 hecta. Theo lời nữ diễn viên, cơ ngơi này khiến cô “choáng ngợp” khi lần đầu được anh dẫn đi tham quan.

Sau nhiều sóng gió, Phi Thanh Vân tâm sự bạn trai hiện tại là mẫu đàn ông mà cô tìm kiếm. Anh giỏi giang, hiểu biết, có trách nhiệm, giàu tình cảm và đặc biệt coi cô như "công chúa". "Anh ấy vừa là người yêu, vừa là bạn và thầy của tôi", Phi Thanh Vân nói.

Nữ diễn viên về ra mắt gia định bạn trai vào tháng 7/2025

Không chỉ yêu chiều bạn gái, đồng hành cùng cô trong công việc và cuộc sống, doanh nhân Trần Chí Phú còn quan tâm, chăm sóc con riêng của Phi Thanh Vân như con ruột. Anh thường đưa bé đi chơi, mua quà, dành thời gian cho hai mẹ con. Với nhiều người, chuyện tình "mẹ đơn thân - đại gia U60" có thể gây tranh cãi, nhưng với Phi Thanh Vân, đây là lần duy nhất cô cảm thấy tìm được bình yên.

Tuy vậy, thời gian gần đây, Phi Thanh Vân khiến khán giả không khỏi tò mò khi bất ngờ “mất hút”, hoàn toàn không còn đề cập đến chuyện tình cảm, trong khi trước đó, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai trên mạng xã hội. Khi nhiều người hoài nghi rằng cả hai đang trục trặc tình cảm, Phi Thanh Vân đã lên tiếng phủ nhận.

Cặp đôi hiện chung sống như vợ chồng dù chưa kết hôn

Chia sẻ với Ngôi sao, nữ diễn viên khẳng định cô và bạn trai vẫn hạnh phúc và đang chung sống như vợ chồng. Cả hai đã ra mắt gia đình, được người thân đôi bên ủng hộ. "Tôi và anh Phú hạnh phúc bên nhau mỗi ngày. Dù chưa làm lễ cưới chúng tôi đã thuộc về nhau cả thể xác lẫn tâm hồn. Thời gian qua do bận nhiều việc tôi ít cập nhật thông tin riêng trên mạng xã hội", cô nói.

Cặp đôi dự định tổ chức lễ cưới sau khi hoàn tất một dự án cộng đồng lớn và sản xuất 79 tập phim trong chuỗi dự án nghệ thuật Tham vọng thượng lưu do Phi Thanh Vân khởi xướng và đầu tư kinh phí.