Mẹ tôi mua 4 thứ về nhà, tôi chê ba cái đồ vớ vẩn, giờ thì không thể sống thiếu!

Trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều khi những món đồ nhỏ bé lại mang đến trải nghiệm bất ngờ hơn cả. Có những thứ ban đầu trông rất đơn giản, thậm chí khiến người ta nghi ngờ là lãng phí, nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng mới thấy được giá trị thực sự. Điển hình là 4 món đồ trong phòng ngủ mà mẹ mua cho tôi: ban đầu tôi chê bai ỏng eo, nhưng dùng rồi mới nhận ra chúng tiện lợi và tuyệt vời đến mức không thể thiếu.

1. Kệ xoay đựng mỹ phẩm

Bàn trang điểm thường bị bao vây bởi hàng loạt chai lọ mỹ phẩm, vừa bừa bộn vừa khó tìm. Lúc này, một chiếc kệ tròn bằng nhựa có khả năng xoay 360 độ sẽ giúp giải quyết vấn đề nan giải. Từ nước hoa, serum cho đến kem dưỡng đều có chỗ riêng, khi cần dùng chỉ việc xoay nhẹ kệ để lấy sản phẩm. Không chỉ tiện lợi, chiếc kệ này còn giúp khu vực trang điểm trông gọn gàng hơn hẳn.

2. Thảm lót êm, chống trượt

Không chỉ là món đồ trang trí xinh xắn cho phòng ngủ, chiếc thảm này còn mang lại trải nghiệm dễ chịu mỗi ngày. Bề mặt nhung mềm mượt, mặt dưới chống trượt chắc chắn, khi đặt ngay cạnh giường ngủ sẽ trở thành điểm nhấn ấm áp cho không gian. Cảm giác bàn chân chạm vào lớp thảm êm ái vào mỗi buổi sáng giúp việc rời giường trở nên nhẹ nhàng, giảm bớt hẳn sự uể oải đầu ngày.

3. Giá treo quần áo sau cửa

Quần áo đã mặc thường rơi vào tình huống khó xử: không đủ sạch để treo vào tủ, nhưng cũng chưa bẩn để bỏ ngay vào giỏ giặt. Thay vì chất đống trên ghế hay đầu giường gây bừa bộn, giải pháp gọn gàng nhất chính là giá treo sau cửa. Với thiết kế siêu mỏng và nhiều móc treo, chiếc giá này tận dụng không gian vốn bị bỏ trống, không làm phòng thêm chật mà vẫn giữ được tính thẩm mỹ. Ngoài quần áo, bạn có thể treo khăn choàng, túi xách hay mũ, tất cả đều có chỗ riêng, giúp căn phòng luôn ngăn nắp và dễ chịu hơn.

4. Đèn báo thức thông minh

Nhỏ gọn nhưng "quyền lực", chiếc đèn này mô phỏng ánh sáng mặt trời, dần dần lan tỏa trước giờ báo thức và kết hợp cùng những âm thanh tự nhiên như tiếng chim hót hay tiếng suối chảy. Thay vì giật mình vì tiếng chuông chói tai, bạn sẽ được đánh thức một cách nhẹ nhàng, tỉnh táo và dễ chịu hơn hẳn. Đặc biệt, với những ai thường xuyên thức khuya, đây là món đồ hữu ích giúp cải thiện thói quen sinh hoạt và cân bằng nhịp sống mỗi ngày.

Theo Toutiao