Mẹ TP.HCM chia sẻ: Tôi chuyển từ tầng 26 xuống tầng 3 và chỉ sau khi dọn vào ở tôi mới nhận ra sự khác biệt về điều kiện sống lớn đến thế nào!

Năm 2022, gia đình tôi mua căn hộ tầng 26 ở một chung cư cao cấp tại quận 7. Khi đó, môi giới miêu tả: “Tầng cao, view sông, gió mát quanh năm, không bụi, không muỗi, xứng đáng với mức giá chênh 150 triệu”. Chúng tôi bị thuyết phục.

Thú thật, vài tháng đầu đúng là "ảo giác sống sang": mỗi sáng mở mắt nhìn thấy mây bay ngang cửa sổ, mỗi tối nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn. Nhưng sau đó là một loạt những bất tiện nhỏ tích tụ thành nỗi mệt mỏi lớn.

Cuộc sống ở tầng 26: Đẹp mắt nhưng mỏi mệt

Chờ thang máy mỗi sáng: 5 phút là nhanh, 10 phút là thường xuyên. Những hôm cả nhà đi làm, đi học cùng giờ, chỉ cần 1 thang máy hỏng là lập tức trễ cả ngày.

Lo sợ mất điện: Mỗi lần chung cư báo cắt điện để bảo trì, tôi căng như dây đàn. Sống ở tầng 26, không thang máy nghĩa là “án tại gia”.

Chi phí vận hành cao: Phí bảo trì, quỹ điện nước, dịch vụ vận hành đều cao hơn vì tầng cao hơn được cho là “cao cấp”. Nhưng đổi lại, chẳng mấy ai vui vì điều đó.

Vấn đề tâm lý khó gọi tên: Con tôi – 5 tuổi – luôn nói: “Nhà mình ở cao quá, con sợ”. Và tôi cũng thế – mỗi lần gió lớn, cửa kính rung nhẹ, tôi bất giác tưởng tượng những tình huống xấu nhất.

Quyết định chuyển xuống tầng 3 – và nhận ra: Đôi khi “ít hơn” mới là “nhiều hơn”

Sau nhiều lần do dự, tôi quyết định bán lại căn tầng 26 và mua căn mới ở tầng 3, cùng tòa nhà. Người ta tưởng tôi "đi lùi", nhưng với tôi – đó là một cuộc giải phóng.

Đi thang máy hoặc đi bộ đều tiện: Những ngày đông người, tôi đi thang máy. Những lúc vội, tôi đi bộ 3 tầng, chưa đến 3 phút là ra đến cổng.

Không còn lo chuyện mất điện: Tầng 3 khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. Không còn cảm giác “bị treo lơ lửng” trong không gian, chỉ cần vài bước là về nhà.

Ánh sáng và thông gió vẫn ổn: Nhiều người cho rằng tầng thấp tối, nhưng thực tế tầng 3 của tôi có view nhìn ra vườn cây nội khu, sáng vừa đủ, không bị nắng gắt như tầng cao, lại mát hơn vì có cây chắn gió.

Con cái và ông bà thuận tiện đi lại: Không còn lo trẻ nhỏ kẹt thang máy hay ông bà ngại leo tầng. Ai cũng thấy “gần mặt đất” là yên tâm hơn.

Đừng để bị dẫn dắt bởi những "con số vàng"

Tôi từng nghĩ tầng 20+ là “tầng vàng”, là sang trọng, là ít bụi, view đẹp, nhiều gió. Nhưng thực tế:

Chênh lệch giá giữa các tầng trong cùng một block đôi khi lên đến hàng trăm triệu, nhưng sự khác biệt về điều kiện sống không đáng kể – thậm chí tầng thấp còn tiện hơn.

Tầng càng cao, nguy cơ phải gồng phí càng lớn: từ bảo trì kính, xử lý thoát nước, đến nâng cấp thang máy tải lớn.

Tầng cao không đồng nghĩa với không khí sạch: Chất lượng không khí trong thành phố như TP.HCM phụ thuộc vào hướng gió, mật độ giao thông, cây xanh – không phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn sống tầng 5 hay tầng 25.

Những tầng "nên tránh" và những tầng "nên chọn"

Theo lời khuyên của một kiến trúc sư quen biết, và từ chính trải nghiệm của tôi, đây là một số nguyên tắc chọn tầng bạn nên cân nhắc nếu đang tìm mua nhà:

Tầng nên cân nhắc Lý do Tầng 3 – 6 Giao thoa lý tưởng giữa ánh sáng, thông gió và tiện đi lại. Không quá ồn, không quá tối, tránh được ẩm thấp của tầng 1 và mệt mỏi của tầng cao. Tầng áp mái Cần cân nhắc kỹ vì dễ nóng, dễ thấm nếu thi công không tốt. Đôi khi rẻ hơn nhưng tiềm ẩn chi phí bảo trì. Tầng giữa (9–11) Thường được đẩy giá lên vì quan niệm “tầng vàng”. Nhưng thực tế không có gì đặc biệt hơn so với tầng 7 hoặc tầng 12. Tầng sát kỹ thuật, tầng 13 (nếu có) Có thể bị ảnh hưởng tiếng ồn, rung, hoặc tâm lý không tốt. Giá rẻ nhưng dễ bán chậm về sau.

Bài học sau hai lần dọn nhà trong cùng một tòa chung cư

Đừng chọn tầng chỉ vì "view đẹp" hay "quảng cáo hay" – hãy thử tưởng tượng bạn sẽ sống ở đó như thế nào trong 365 ngày/năm.

Hãy đi thực tế vào nhiều khung giờ: Sáng sớm, giữa trưa, giờ tan tầm, cuối tuần – để thấy rõ ánh sáng, tiếng ồn, độ tiện lợi.

Tầng lý tưởng không nằm ở số, mà ở trải nghiệm thực tế: Mỗi người sẽ có nhu cầu riêng – có người ưu tiện đi lại, có người thích riêng tư. Đừng để các “con số vàng” của chủ đầu tư dẫn dắt cảm xúc.

Nếu bạn đang tìm mua nhà, hãy dành thêm thời gian cân nhắc tầng phù hợp. Đôi khi bước xuống vài tầng là bước lên chất lượng sống – cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tôi đã sống ở tầng 26 và tầng 3 – và tôi chọn sống đơn giản, thuận tiện và… gần với mặt đất hơn.