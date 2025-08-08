Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đúng 19/8, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội khởi hành: Không gian sang xịn như khách sạn, mỗi ngày có 3 chuyến

08-08-2025

Đây là lần đầu tiên Hà Nội ra mắt đoàn tàu 2 tầng đặc biệt này. Hiện giá vé của hành trình vẫn chưa được công bố.

Theo Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, vào ngày 19/8 tới đây, Hà Nội sẽ đưa vào vận hành đoàn tàu kết nối di sản văn mang tên The Hanoi Train. 

Đúng 19/8, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội khởi hành: Không gian sang xịn như khách sạn, mỗi ngày có 3 chuyến- Ảnh 1.

Đoàn tàu này gồm 10 toa, được thiết kế 2 tầng. Trong đó, giai đoạn 1, 5 toa hành khách được thiết kế theo 5 chủ đề khác nhau, gắn với tên gọi 5 cửa ô của Hà Nội, gồm Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa. 2 toa còn lại là không gian cộng đồng, phục vụ nhu cầu check-in và trải nghiệm đa dạng của du khách. Đến giai đoạn 2, 3 toa còn lại sẽ được thiết kế theo phong cách nhà hàng và quán cà phê xưa, bổ sung thêm các dịch vụ độc đáo cho du khách. 

 

Đúng 19/8, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội khởi hành: Không gian sang xịn như khách sạn, mỗi ngày có 3 chuyến- Ảnh 2.

Đúng 19/8, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội khởi hành: Không gian sang xịn như khách sạn, mỗi ngày có 3 chuyến- Ảnh 3.

Mỗi tòa tàu được thiết kế với gam màu trầm sang trọng, mang hơi hướng hoài cổ. Các toa đều có cửa sổ rộng để thuận tiện cho hành khách ngắm cảnh dọc cung đường. Nội thất bên trong được thiết kế với phong cách pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, sử dụng chất liệu gỗ, ánh sáng dịu và họa tiết trang trí mang đậm dấu ấn Hà Nội xưa.  

Bên cạnh việc di chuyển và ngắm nhìn thành phố, hành khách đi tàu còn được tham gia vào nhiều hoạt động giải trí và trình diễn nghệ thuật trong suốt hành trình. Từ âm nhạc, triển lãm mini cho đến không gian trò chuyện... tất cả đều hướng tới tái hiện ký ức Hà Nội theo cách hiện đại, sống động hơn.

Đoàn tàu này sẽ khai thác 3 chuyến/ngày, khởi hành từ ga Hà Nội, đi qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và dừng tại ga Từ Sơn (Bắc Ninh), trước khi quay đầu trở lại. Các khung giờ khởi hành lần lượt là 8h, 14h và 20h30, giúp du khách có thể ngắm nhìn vẻ đẹp Hà Nội ở cả ban ngày và ban đêm.  

Sau khi biết được thông tin về chuyến tàu đặc biệt trên, nhiều người đã tỏ ra vô cùng hứng thú. Chị Vũ Hồng (40 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết Hà Nội lại có thêm 1 cách để người người ta thương nhớ. “Không cần đi xa, cũng chẳng phải kế hoạch. Chỉ cần một buổi chiều muốn đổi gió, một sáng cuối tuần muốn rời điện thoại vài tiếng… thì Hà Nội đã có sẵn một chuyến tàu chờ đón”, chị chia sẻ. 

Anh Nam Nguyễn (31 tuổi, Long Biên, Hà Nội) cũng tỏ ra hào hứng khi nhận được thông tin này. Anh cho biết từng trải nghiệm chuyến tàu Hành trình di sản đi từ Hà Nội tới ga Gia Lâm hồi năm 2023 nhằm tìm hiểu về về các di sản của ngành đường sắt. Lần này, anh cũng mong muốn được trải nghiệm và sẽ ‘canh’ để mua được vé.  

Hiện đường sắt Việt Nam chưa mở bán vé cho chuyến hành trình này. 

Đinh Anh

