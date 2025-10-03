Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẹ U50 bật mí: "4 cách nhỏ giúp tôi tích lũy đều mỗi tháng - giờ về hưu sống an nhàn"

03-10-2025 - 00:15 AM | Lifestyle

Ở tuổi 50, khi sắp nghỉ hưu, tôi mới thấy hết giá trị của những thói quen tài chính mình đã kiên trì từ tuổi 40. Không phải là những khoản đầu tư lớn lao, mà chỉ là 4 cách nhỏ, dễ làm nhưng tạo sự khác biệt, mỗi tháng đều có khoản tích lũy, sau 10 năm biến thành “của để dành” giúp tôi về hưu sống an nhàn.

1. Cách 1: Chia tiền ngay khi nhận lương - “trả cho mình trước”

Mẹ U50 bật mí:

Năm 40 tuổi, thu nhập của gia đình tôi là 25 triệu đồng/tháng. Trước đó, tôi để chi tiêu tự do, cuối tháng mới tính tiết kiệm, kết quả chẳng còn bao nhiêu. Sau khi đọc sách về tài chính cá nhân, tôi đổi sang nguyên tắc “trả cho mình trước”: ngay khi lương về, trích ra một khoản tiết kiệm trước khi chi tiêu.

Tôi chọn tỷ lệ 10%-15% thu nhập. Thời điểm đầu là 2,5 triệu/tháng, chuyển thẳng vào sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng. Nhờ đó, khoản này trở thành “vô hình” trong chi tiêu hàng ngày.

Khoản mụcTỷ lệ (%)Số tiền (VNĐ)Ghi chú
Tiết kiệm (trả cho mình trước)10–15%2.500.000–3.750.000Chuyển ngay khi lương về
Chi tiêu thiết yếu (nhà, ăn, học phí)65%~16.250.000Giữ nguyên
Mua sắm & giải trí15%~3.750.000Giới hạn
Dự phòng nhỏ5–10%~1.250.000–2.500.000Ốm đau, phát sinh

Chỉ với thói quen này, tôi đã tích lũy được hơn 30 triệu/năm, 10 năm thành hơn 300 triệu.

2. Cách 2: Ghi chép chi tiêu - nhìn ra “lỗ rò”

Tôi bắt đầu ghi chép tất cả khoản chi vào một app miễn phí trên điện thoại. Tưởng mất thời gian, nhưng chỉ sau 2-3 tháng, tôi nhìn thấy những “lỗ rò” khổng lồ: Cà phê, ăn ngoài, quần áo giảm giá.

Tôi lập bảng chi tiêu hàng tháng như sau:

Khoản chiTrước khi ghi chép (VNĐ/tháng)Sau khi ghi chép (VNĐ/tháng)
Ăn ngoài3.000.0001.500.000
Mua sắm linh tinh2.500.0001.000.000
Cà phê/đi chơi1.000.000500.000

Nhờ ghi chép, tôi giảm được ít nhất 3 triệu/tháng chi tiêu không cần thiết và chuyển số đó sang tiết kiệm.

Mẹ U50 bật mí:

3. Cách 3: Tạo “quỹ dự phòng nhỏ” - giảm rút tiền tiết kiệm

Trước kia, tôi để tất cả vào một chỗ, mỗi lần con ốm, nhà hỏng lại phải rút tiền tiết kiệm. Sau này, tôi tách riêng một “quỹ dự phòng nhỏ”,mỗi tháng bỏ 1-1,5 triệu vào phong bì hoặc tài khoản phụ, để dành cho các khoản bất ngờ.

Nhờ có quỹ này, tôi không phải “phá” sổ tiết kiệm chính, tránh mất lãi suất và giữ được thói quen tích lũy dài hạn. Sau 5 năm, quỹ dự phòng cũng thành một khoản kha khá, dùng để sửa nhà, mua đồ lớn.

4. Cách 4: Đầu tư an toàn và kỷ luật - “ít nhưng chắc”

Tôi không chạy theo chứng khoán hay góp vốn làm ăn khi chưa có kiến thức. Tôi chọn cách an toàn: gửi tiết kiệm kỳ hạn dài và mua vàng tích trữ mỗi khi có tiền dư.

Ví dụ: mỗi năm mua 1-2 chỉ vàng, coi như “của để dành”. Sau 10 năm, số vàng này tăng giá đáng kể, là “thưởng thêm” cho sự kiên nhẫn.

Tôi cũng tránh vay mượn để đầu tư. Nhờ vậy, dù lợi nhuận không khủng, tôi vẫn có khối tài sản ổn định, không áp lực nợ nần.

5. Kết quả sau 10 năm: Về hưu an nhàn

Nhờ 4 cách nhỏ trên, khi đến tuổi 50, tôi đã có:

Mẹ U50 bật mí:

- Quỹ tiết kiệm dài hạn hơn 300 triệu.

- Quỹ dự phòng riêng ~100 triệu.

- Một ít vàng mua dần, hiện giá trị tăng gấp đôi.

Nhờ vậy, khi nghỉ hưu, tôi không chỉ có lương hưu mà còn có khoản tích lũy, không phải phụ thuộc vào con cái.

Bài học cho phụ nữ 35-40 tuổi

- Bắt đầu càng sớm càng tốt: Mỗi năm chần chừ là mất đi hàng chục triệu đồng.

- Không cần lương cao: Quan trọng là kỷ luật và cách chia tiền.

- Đừng bỏ qua quỹ dự phòng: Đây là “lá chắn” giúp tiết kiệm không bị phá vỡ.

- Đầu tư vừa sức: Ít nhưng chắc, tránh rủi ro lớn.

Kết

Tôi không phải người giỏi giang hay giàu có. Chỉ nhờ 4 cách nhỏ – chia tiền ngay khi nhận lương, ghi chép chi tiêu, lập quỹ dự phòng và đầu tư an toàn – mà tôi đã tích lũy đều đặn suốt 10 năm. Giờ đây, khi về hưu, tôi có thể sống an nhàn, tự do làm điều mình thích mà không lo “cháy ví”.

Và tôi tin, bất kỳ ai – dù lương không cao – cũng có thể làm được như tôi, miễn là bắt đầu từ hôm nay.

Theo Phương Trần

Phụ nữ số

