Medochemie và TDI APJ triển khai dự án SAP S/4HANA, thúc đẩy chuyển đổi số ngành sản xuất dược

Lễ khởi động có sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai bên, gồm: Ông Gregory Charitonos – Tổng Giám đốc Medochemie; ông Kazuo Hosoi – Giám đốc Điều hành (COO) TDI APJ; ông David Tan – Tổng Giám đốc TDI APJ Việt Nam; ông Alex Chen – Giám đốc Cấp cao Khu vực, Khối Tư vấn TDI APJ.

Chuyển đổi số ngành dược phẩm cùng SAP S/4HANA

Ngành dược phẩm đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu và phát triển, nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức kéo dài: Mạng lưới phân phối phân mảnh gây khó khăn cho quản lý chuỗi cung ứng. Chi phí vận hành gia tăng do quy trình thủ công trong sản xuất và hành chính. Yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý toàn cầu như FDA và EMA.

Giải pháp SAP S/4HANA mang đến một nền tảng toàn diện giúp các công ty dược phẩm tăng hiệu quả vận hành, cải thiện năng suất, và ra quyết định dựa trên dữ liệu theo thời gian thực — đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cao nhất trên toàn bộ hoạt động kinh doanh. Trong một ngành có tính quản lý chặt chẽ như dược phẩm, tính toàn vẹn dữ liệu không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là nền tảng để đảm bảo tuân thủ pháp lý, an toàn cho bệnh nhân, và chất lượng sản phẩm. Đảm bảo dữ liệu chính xác, nhất quán, đầy đủ và an toàn là điều cốt lõi để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như GMP, FDA và ISO.

Những lợi ích nổi bật của hệ thống bao gồm khả năng theo dõi tồn kho theo thời gian thực với dữ liệu được xác thực và đồng bộ, giúp tránh sai lệch và đảm bảo độ chính xác. Doanh nghiệp có thể kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ sản xuất đến phân phối thông qua luồng dữ liệu an toàn, có thể kiểm toán và chống giả mạo. Hệ thống giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt hàng hóa, tối ưu chi phí vận hành nhờ nguồn thông tin đáng tin cậy và được cập nhật liên tục. Dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu chủ được quản lý chính xác, truy xuất dễ dàng nhờ khung quản trị dữ liệu chặt chẽ, hạn chế rủi ro sai sót và trùng lặp. Việc ra quyết định trở nên tự tin hơn nhờ nền tảng số hóa toàn diện, dựa trên dữ liệu minh bạch, đáp ứng yêu cầu tuân thủ và kiểm toán. Ngoài ra, cơ chế quản lý dữ liệu tập trung cùng các quy tắc tự động xác thực giúp duy trì tính nhất quán giữa các phòng ban và hệ thống, đồng thời tăng cường khả năng tuân thủ quy định thông qua tài liệu có cấu trúc, hồ sơ điện tử và hệ thống phân quyền bảo mật.

Những chia sẻ nổi bật tại buổi lễ:

Ông Gregory Charitonos – Tổng Giám đốc Medochemie phát biểu tại lễ khởi động dự án RISE WITH SAP

Ông Gregory Charitonos, CEO của Medochemie, chia sẻ: "Việc triển khai SAP S/4HANA là bước đi quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Medochemie. Giải pháp này sẽ giúp chúng tôi nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa quy trình vận hành, và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế của ngành dược. Năng lượng tích cực và tinh thần hợp tác thể hiện trong buổi lễ kick-off đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho chặng đường phía trước. Các thông lệ toàn cầu tốt nhất từ SAP, kết hợp với sự đồng hành sát sao từ TDI APJ và hiểu biết sâu sắc của đội ngũ nội bộ, giúp chúng tôi tin tưởng rằng mình đang xây dựng một giải pháp thực sự hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai."

Ông Phú Bùi – Quản lý Dự án, chia sẻ: "Dự án này là minh chứng rõ nét cho cam kết, hợp tác và đồng lòng. Từ sự cam kết của CEO đến từng quản lý và thành viên tại Medochemie, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban nội bộ, đến sự hợp tác cởi mở với các đối tác bên ngoài — tất cả đều cùng hướng đến mục tiêu chung là triển khai thành công SAP. Chúng tôi quyết tâm thực hiện dự án đúng kế hoạch và đúng cách."

Ông Kazuo Hosoi – Giám đốc Điều hành (COO) TDI APJ chia sẻ tại buổi lễ khởi động dự án

Ông Kazuo Hosoi, COO của TDI APJ, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng Medochemie trong dự án này. Với bề dày kinh nghiệm triển khai SAP S/4HANA cho các doanh nghiệp lớn, TDI APJ cam kết mang đến giải pháp tối ưu giúp Medochemie khai thác tối đa tiềm năng của SAP S/4HANA và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đây là bước khởi đầu cho hành trình hợp tác lâu dài giữa chúng ta, và chúng tôi mong đợi sẽ cùng nhau đạt được nhiều cột mốc thành công."

Đông đảo lãnh đạo và thành viên từ Medochemie, TDI APJ và SAP tham dự, lắng nghe định hướng chiến lược, best practices của ngành dược, cũng như lý do dự án SAP S/4HANA là bước đi đúng thời điểm và cần sự tham gia từ tất cả phòng ban.

Ông Alex Chen, Giám đốc Cấp cao Khu vực, Khối Tư vấn của TDI APJ, nhấn mạnh: "Ngành dược phẩm đòi hỏi độ chính xác cao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Với SAP S/4HANA, Medochemie sẽ có nền tảng công nghệ vững chắc để tinh gọn quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu."

Quan hệ đối tác chiến lược giữa Medochemie và TDI APJ

Dự án triển khai SAP S/4HANA đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của Medochemie, củng cố lợi thế cạnh tranh trong ngành dược phẩm. Với TDI APJ là đối tác triển khai SAP chiến lược, Medochemie hướng tới hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo vận hành hệ thống suôn sẻ và mang lại giá trị dài hạn cho doanh nghiệp.

Đại diện Medochemie, TDI APJ, SAP cùng đội dự án hai bên chụp hình lưu niệm tại lễ khởi động RISE WITH SAP cho ngành Dược phẩm

Về Medochemie

Medochemie là một công ty quốc tế chuyên nghiên cứu, sản xuất và phân phối các dược phẩm generic có thương hiệu được cấp phép. Thành lập tại Cyprus (Châu Âu) vào năm 1976, hiện công ty có 19 văn phòng và xuất khẩu sản phẩm tới hơn 122 quốc gia. Medochemie sở hữu 15 nhà máy và cơ sở sản xuất đạt chuẩn GMP của châu Âu và WHO, gồm 9 tại Cyprus, 1 tại Netherlands và 5 tại Vietnam. Medochemie hiện có 5.145 giấy phép lưu hành cho 630 sản phẩm dược khác nhau thuộc hơn 10 nhóm điều trị.

Về TDI APJ

TDI APJ là đối tác triển khai SAP hàng đầu, chuyên cung cấp các giải pháp SAP ERP giúp tinh gọn vận hành, nâng cao năng suất và hỗ trợ tăng trưởng bền vững dài hạn. Với chuyên môn sâu trong triển khai SAP S/4HANA trên nhiều ngành, TDI APJ giúp các doanh nghiệp khai mở toàn diện tiềm năng của chuyển đổi số.