Megazone Cloud hoàn thành xây dựng "Nền tảng Đám mây Hợp nhất cho toàn Tập đoàn" với Woori Bank

Megazone Cloud (CEO: Donghoon Yeom), một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây và là Premier Consulting Partner – hạng đối tác cao nhất của AWS tại khu vực châu Á, đã thành công hoàn thành dự án "Nền tảng Đám mây Hợp nhất cho toàn Tập đoàn" cùng với Woori Bank.

Dự án này nhằm xây dựng một môi trường vận hành chung, tích hợp giữa các Dịch vụ Nền Tảng (PaaS) phục vụ phát triển và vận hành nội bộ, cùng nền tảng đám mây công cộng, tận dụng hạ tầng bên ngoài và các công nghệ mới.

Kể từ năm 2019, Woori Bank đã từng bước xây dựng môi trường đám mây cho toàn Tập đoàn Tài chính Woori và hiện đang vận hành khoảng 130 dịch vụ dựa trên đám mây, bao gồm ví WooriWON và các dịch vụ API mở. Trong dự án lần này, Megazone Cloud đảm nhiệm giai đoạn cuối, bao gồm xây dựng môi trường PaaS và thiết lập hệ thống quản trị để sử dụng đám mây công cộng hiệu quả.

Dự án kéo dài một năm, bắt đầu từ tháng 9 năm 2024. Megazone Cloud đã xây dựng môi trường đám mây đáp ứng các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt của ngành tài chính, đồng thời hỗ trợ phát triển và vận hành các dịch vụ số một cách nhanh chóng. Công ty chịu trách nhiệm từ thiết kế, triển khai đến thiết lập hệ thống quản lý vận hành, bao gồm xây dựng cổng thông tin để truy cập tài nguyên đám mây và thiết lập hệ thống quản trị, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số của Woori Bank.

Môi trường PaaS được triển khai trên Red Hat OpenShift — một nền tảng đã được bảo chứng về độ ổn định trên quy mô toàn cầu. Hệ thống nền tảng đã được xây dựng hoàn chỉnh bao gồm cổng quản lý thông tin và môi trường phát triển – triển khai tự động.

Đáng chú ý, Megazone Cloud đã triển khai hệ thống CI/CD đầu tiên trong khối ngân hàng thương mại đáp ứng yêu cầu của cơ quan giám sát tài chính. CI/CD tự động hóa toàn bộ quy trình phát triển và triển khai phần mềm — từ viết mã, kiểm thử, phê duyệt đến triển khai — giúp tăng tốc quá trình triển khai dịch vụ và giảm thiểu lỗi rủi ro hoặc sự cố bảo mật.

Bên cạnh đó, Megazone Cloud thiết kế và xây dựng hệ thống quản trị dựa trên đám mây công cộng để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật và quy định của ngành tài chính, bao gồm các chính sách bảo mật tiêu chuẩn của Woori Bank cùng các tiêu chuẩn chứng nhận như ISMS-P và ISO2, giúp hình thành một hệ thống quản lý vận hành và bảo mật tối ưu.

Đại diện Woori Bank cho biết: "Việc xây dựng nền tảng đám mây tập đoàn lần này không chỉ là triển khai hạ tầng CNTT, mà còn là một bước ngoặt quan trọng giúp Woori Bank cung cấp dịch vụ tài chính số nhanh và ổn định hơn. Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Megazone Cloud, chúng tôi đã nâng cao hiệu quả phát triển và vận hành, đây là bước đà, tạo nền tảng để thúc đẩy đổi mới trên toàn tập đoàn, giúp nâng cao vị thế cạnh tranh của chúng tôi trên thị trường tài chính."

Giám đốc Doanh thu Megazone Cloud, ông Hwang In-cheol, chia sẻ: "Thông qua dự án này, chúng tôi đã hỗ trợ Woori Bank xây dựng một môi trường đám mây linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các công ty thành viên. Dựa trên kinh nghiệm tích lũy từ quá trình đồng hành cùng Woori Bank, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp công nghệ và dịch vụ tối ưu nhằm đảm bảo sự ổn định và linh hoạt cho khách hàng khối tài chính."

Hiện tại, Megazone Cloud đang quy tụ hơn 2.000 chuyên gia công nghệ và có kinh nghiệm đồng hành cùng hơn 8.000 khách hàng trong hành trình chuyển đổi số trên toàn cầu. Với vai trò đối tác chiến lược của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu, cùng hệ sinh thái hơn 150 đối tác ISV và các giải pháp độc quyền về Điện toán đám mây, AI và bảo mật, Megazone Cloud cam kết hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và tăng trưởng bền vững. Dưới tầm nhìn "Transform, Tomorrow, Together", Megazone Cloud đang định hình năng lực cạnh tranh tương lai của khách hàng thông qua công nghệ, dữ liệu và đội ngũ nhân sự có chuyên môn sâu rộng. Công ty hiện hoạt động tại 9 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Thành công của dự án "Nền tảng Đám mây Hợp nhất cho toàn Tập đoàn" với Woori Bank một lần nữa khẳng định năng lực triển khai của Megazone Cloud trên thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, Megazone Cloud Vietnam sẽ tận dụng toàn bộ chuyên môn, kinh nghiệm và nguồn lực công nghệ từ Hàn Quốc để mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ kỹ sư Data và AI nhằm dẫn dắt chuyển đổi số thế hệ mới cho các tổ chức trong nước.