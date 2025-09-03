Mercedes-AMG C 43 giảm giá kỷ lục còn dưới 2 tỷ đồng tại đại lý: Máy khủng nhưng 'rẻ' ngang bản thường, gián tiếp làm khó Civic Type R

Giá C 43 ngày càng "rẻ"

Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng tại TP. HCM, Mercedes-AMG C 43 4Matic đang có giá bán thực tế là 1,98 tỷ đồng. Giá lăn bánh của phiên bản hiệu suất cao này hơn 2,2 tỷ đồng.

Giá C 43 giảm sâu tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Tuy nhiên, giá bán của C 43 ở các đại lý, qua các tư vấn bán hàng khác nhau cũng không thống nhất. Có nơi chào bán bản hiệu suất cao này với giá hơn 2 tỷ đồng. Mặc dù vậy, mức giá này thấp hơn đáng kể so với niêm yết khoảng 2,6 tỷ đồng. Thậm chí, ở thời điểm ban đầu, giá niêm yết của C 43 còn lên tới gần 2 tỷ đồng.

Với giá bán này, Mercedes-AMG C 43 sẽ gián tiếp làm khó các mẫu xe hiệu suất cao đến từ một số thương hiệu khác. Ví dụ, Subaru WRX có giá xấp xỉ 1,8 tỷ đồng, còn Honda Civic Type R có giá tới khoảng 3 tỷ đồng. Trong khi đó, C 43 nằm ở phân khúc D cao hơn, còn các mẫu xe Nhật kể trên ở phân khúc C.

Giá bán của C 43 còn "giẫm chân" là phiên bản thường là C 300. Ảnh: Đại lý

Giá bán này của C 43 còn "cạnh tranh" trực tiếp với phiên bản thường của C-Class là C 300, cũng tương đương với BMW 330i. Các xe này đều được lắp ráp tại Việt Nam.

C 43 có gì đặc biệt?

Điểm nổi bật nhất của C 43 là động cơ và hệ thống lái. Mercedes-AMG C 43 4Matic tại Việt Nam được trang bị động cơ 2.0L tăng áp mã M139 kết hợp mild-hybrid, sản sinh công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây theo công bố của hãng.

Ngoài ra, trang bị vận hành nổi bật khác còn gồm hệ thống treo thích ứng, trục sau đánh lái tới 2,5 độ và chế độ lái Race Start, tạo sự khác biệt hoàn toàn so với C 300.

Trải nghiệm lái là sự khác biệt lớn giữa C 43 và C 300. Ảnh: Đại lý

Ngoại hình C 43 mang đậm phong cách thể thao với bộ bodykit AMG tương tự C 300, nhưng có những điểm nhấn riêng của một mẫu xe hiệu suất cao. Xe nổi bật với lưới tản nhiệt nan dọc AMG đặc trưng, mâm đa chấu 19 inch, hệ thống phanh AMG sơn đỏ, cánh gió liền cốp và cụm ống xả kép phía sau. Hệ thống đèn chiếu sáng Digital Light.

Bản C 43 có nhiều điểm nhấn hiệu suất cao ở ngoại hình. Ảnh: Đại lý

Dù tập trung vào khả năng vận hành, C 43 vẫn giữ được sự sang trọng với nhiều tiện nghi cao cấp. Ngoài bộ đôi màn hình tương tự C 300, xe được trang bị điều hòa tự động 4 vùng, dàn âm thanh Burmester 3D 15 loa, vô-lăng AMG Performance tích hợp cụm nút bấm đặc trưng, hệ thống giả lập âm thanh động cơ thể thao và cửa sổ trời toàn cảnh.

Tiện nghi bên trong được trau chuốt như C 300. Ảnh: Đại lý

Với giá bán thực tế còn khoảng 2 tỷ đồng, C 43 tạo thêm cơ hội cho những ai mong muốn sở hữu một chiếc sedan hiệu suất cao. Mặc dù giá tương đương C 300 nhưng phiên bản thường vẫn sẽ có tệp khách riêng, bởi không phải ai cũng có thể cầm lái một chiếc xe thể thao chở gia đình hàng ngày.