Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Messi ngồi không cũng "bốc hơi" 230 tỷ

02-12-2025 - 21:29 PM | Lifestyle

Messi lỗ nặng trong ngành bất động sản.

Lionel Messi 0 ngôi sao bóng đá sở hữu khối tài sản khổng lồ và hàng loạt dự án kinh doanh - vừa bất ngờ trở thành tâm điểm trên mặt báo tài chính quốc tế. Lý do: công ty bất động sản của anh ghi nhận khoản lỗ sâu tới 7,5 triệu euro, tương đương gần 230 tỷ đồng, theo báo cáo mới công bố.

Công ty niêm yết rồi… lỗ tăng hơn 300%

Theo tờ Cinco Días (thuộc El País, Tây Ban Nha), công ty bất động sản Edificio Rostower - do Messi nắm quyền kiểm soát - đã báo lỗ 7,5 triệu euro trong năm 2024 (gần 230 tỷ đồng), mức tăng tới 317% so với năm trước.

Trớ trêu là con số âm này xuất hiện chỉ vài tháng sau khi Messi đưa công ty lên sàn Portfolio Stock Exchange tại Madrid. Dù vậy, tổng tài sản của Rostower vẫn được định giá khoảng 223 triệu euro (hơn 6.800 tỷ đồng) - cho thấy quy mô không hề nhỏ.

Messi ngồi không cũng

Không phải kinh doanh thua lỗ, mà là… giảm giá trị tài sản

Điều bất ngờ là Rostower vẫn có doanh thu ổn định. Công ty thu về hơn 7,1 triệu euro (hơn 217 tỷ đồng) từ hệ thống khách sạn, chung cư cho thuê, văn phòng và các dự án nhà ở.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở việc điều chỉnh giảm giá trị tài sản - hay còn gọi là "deterioro" trong báo cáo tài chính. Nhiều bất động sản trong danh mục đầu tư của công ty được đánh giá lại với giá thấp hơn, khiến lợi nhuận tổng thể chuyển thành số âm.

Điều này xảy ra trong bối cảnh thị trường địa ốc châu Âu chịu tác động từ lãi suất cao và nhu cầu giảm, khiến nhiều dự án mất giá tạm thời.

Đây không phải lần đầu Messi "mất tiền" vì bất động sản

Năm 2023, công ty của Messi cũng từng ghi nhận lỗ 1,7 triệu euro (khoảng 52 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức lỗ năm nay lớn hơn gấp nhiều lần. Một số báo Argentina như IProfesional cho rằng khoản thua lỗ này chủ yếu đến từ biến động thị trường chứ không phản ánh hoạt động kinh doanh yếu kém.

Thực tế, Rostower đang sở hữu nhiều tài sản giá trị tại Barcelona, Rosario (Argentina) và một số dự án tại Mỹ Latin.

Dù các con số lỗ khiến truyền thông xôn xao, giới chuyên gia cho rằng đây là chuyện bình thường trong lĩnh vực bất động sản, nhất là khi công ty đang mở rộng và tái định giá nhiều dự án.

Với tổng tài sản hơn 223 triệu euro, Rostower vẫn là một "đế chế" địa ốc tiềm năng - và khoản lỗ kế toán này được xem như cú trượt nhỏ trong kế hoạch đầu tư dài hơi của Messi.

Messi ngồi không cũng

 Trường học duy nhất ở Việt Nam hợp tác với Manchester City gây xôn xao với mức học phí bằng gần 7 cây vàng: Khuôn viên rộng hơn 40.000m2, thuộc khu đô thị nghìn tỷ của Hà Nội

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau 4 ngày bình chọn, kim chủ đang đổi ngôi: Fan Em xinh quyết tâm khiến cả G-DRAGON lẫn 2 Anh trai “hít khói”?

Sau 4 ngày bình chọn, kim chủ đang đổi ngôi: Fan Em xinh quyết tâm khiến cả G-DRAGON lẫn 2 Anh trai “hít khói”? Nổi bật

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ

Nữ ca sĩ Việt 40 tuổi tự sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ Nổi bật

Vợ chồng Đỗ Hà - Viết Vương và số tiền 5 tỷ đồng phủ sóng MXH!

Vợ chồng Đỗ Hà - Viết Vương và số tiền 5 tỷ đồng phủ sóng MXH!

21:26 , 02/12/2025
Người đàn ông khiến Tóc Tiên bất chấp

Người đàn ông khiến Tóc Tiên bất chấp

21:16 , 02/12/2025
Nam nghệ sĩ nổi đình đám một thời: U70 ngồi xe lăn, được ân nhân tha thứ, từ chối 1 việc

Nam nghệ sĩ nổi đình đám một thời: U70 ngồi xe lăn, được ân nhân tha thứ, từ chối 1 việc

21:16 , 02/12/2025
Cơ ngơi mới của Đàm Vĩnh Hưng hoành tráng cỡ nào?

Cơ ngơi mới của Đàm Vĩnh Hưng hoành tráng cỡ nào?

19:41 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên