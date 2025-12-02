Messi ngồi không cũng "bốc hơi" 230 tỷ

Lionel Messi 0 ngôi sao bóng đá sở hữu khối tài sản khổng lồ và hàng loạt dự án kinh doanh - vừa bất ngờ trở thành tâm điểm trên mặt báo tài chính quốc tế. Lý do: công ty bất động sản của anh ghi nhận khoản lỗ sâu tới 7,5 triệu euro, tương đương gần 230 tỷ đồng, theo báo cáo mới công bố.

Công ty niêm yết rồi… lỗ tăng hơn 300%

Theo tờ Cinco Días (thuộc El País, Tây Ban Nha), công ty bất động sản Edificio Rostower - do Messi nắm quyền kiểm soát - đã báo lỗ 7,5 triệu euro trong năm 2024 (gần 230 tỷ đồng), mức tăng tới 317% so với năm trước.

Trớ trêu là con số âm này xuất hiện chỉ vài tháng sau khi Messi đưa công ty lên sàn Portfolio Stock Exchange tại Madrid. Dù vậy, tổng tài sản của Rostower vẫn được định giá khoảng 223 triệu euro (hơn 6.800 tỷ đồng) - cho thấy quy mô không hề nhỏ.

Không phải kinh doanh thua lỗ, mà là… giảm giá trị tài sản

Điều bất ngờ là Rostower vẫn có doanh thu ổn định. Công ty thu về hơn 7,1 triệu euro (hơn 217 tỷ đồng) từ hệ thống khách sạn, chung cư cho thuê, văn phòng và các dự án nhà ở.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở việc điều chỉnh giảm giá trị tài sản - hay còn gọi là "deterioro" trong báo cáo tài chính. Nhiều bất động sản trong danh mục đầu tư của công ty được đánh giá lại với giá thấp hơn, khiến lợi nhuận tổng thể chuyển thành số âm.

Điều này xảy ra trong bối cảnh thị trường địa ốc châu Âu chịu tác động từ lãi suất cao và nhu cầu giảm, khiến nhiều dự án mất giá tạm thời.

Đây không phải lần đầu Messi "mất tiền" vì bất động sản

Năm 2023, công ty của Messi cũng từng ghi nhận lỗ 1,7 triệu euro (khoảng 52 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức lỗ năm nay lớn hơn gấp nhiều lần. Một số báo Argentina như IProfesional cho rằng khoản thua lỗ này chủ yếu đến từ biến động thị trường chứ không phản ánh hoạt động kinh doanh yếu kém.

Thực tế, Rostower đang sở hữu nhiều tài sản giá trị tại Barcelona, Rosario (Argentina) và một số dự án tại Mỹ Latin.

Dù các con số lỗ khiến truyền thông xôn xao, giới chuyên gia cho rằng đây là chuyện bình thường trong lĩnh vực bất động sản, nhất là khi công ty đang mở rộng và tái định giá nhiều dự án.

Với tổng tài sản hơn 223 triệu euro, Rostower vẫn là một "đế chế" địa ốc tiềm năng - và khoản lỗ kế toán này được xem như cú trượt nhỏ trong kế hoạch đầu tư dài hơi của Messi.