Messi tiết lộ sở thích bất ngờ: Nghiện TikTok, không biết dùng AI

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên kênh LUZU TV (Youtube) ngày 7/1, Lionel Messi xuất hiện với hình ảnh đời thường, thoải mái nói về thói quen sinh hoạt, cách giải trí, cũng như những câu chuyện riêng tư hiếm khi được anh đề cập trước công chúng.

Khi được người phỏng vấn hỏi về thói quen giải trí hàng ngày, Messi chia sẻ anh thường xuyên xem TikTok . Messi cho biết anh xem bất cứ video nào mà mình "cảm thấy hợp", không chọn lọc theo một chủ đề cố định.

"Tôi lướt xem đủ thứ, từ cái này sang cái khác. Tôi thích lắm, sự thật là tôi dành khá nhiều thời gian cho nó" , siêu sao người Argentina chia sẻ.

Messi thích những video AI gắn với hình ảnh của chính mình. (Nguồn: TikTok)

Điều khiến Messi ấn tượng nhất là làn sóng video AI gắn với hình ảnh của anh đang lan truyền mạnh trên TikTok. Đó là những clip mô phỏng các tình huống đời thường rất “đúng chất Messi”, từ cảnh bấm chuông cửa, xin nước nóng pha mate (đồ uống nóng truyền thống của Nam Mỹ mà Messi yêu thích) vì “không có mate là không bắt đầu được ngày mới”, cho đến những tình huống dở khóc dở cười như bị cảnh sát chặn lại giữa trời lạnh.

“Có mấy cái nhìn rất thật, xem cũng thấy hơi rợn rợn" , Messi thừa nhận nhưng cũng tỏ ra thích thú.

Ngoài TikTok, Messi cho biết anh và vợ Antonela Roccuzzo cũng thường xuyên xem các series truyền hình, đặc biệt là phim Argentina. Tuy nhiên, do lịch sinh hoạt và chênh lệch múi giờ, anh không phải lúc nào cũng theo dõi trọn vẹn các chương trình dài, mà chủ yếu xem các bản tóm tắt, clip ngắn.

Messi đang trong kỳ nghỉ sau khi kết thúc mùa giải thành công rực rỡ cùng Inter Miami.

Dù tỏ ra thích thú với các video bằng AI, Messi thừa nhận anh không sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Khi được hỏi về chatGPT, siêu sao người Argentina cho biết: "Ồ không. Tôi không dùng AI, vì tôi không biết dùng. Antonera cả ngày cứ nói mãi về chuyện đó, hỏi đủ thứ. Nhưng tôi thì không theo được".

Nói về sở thích hằng ngày của bản thân, Messi tự nhận bản thân khá kỳ quặc.

"Đôi khi sự náo loạn ở nhà, với ba đứa trẻ chạy lung tung khắp nơi, khiến tôi cảm thấy quá tải, và tôi cần những khoảnh khắc được ở một mình. Những lúc như thế, tôi có thể chỉ nằm xem bóng đá trên tivi. Không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là được yên tĩnh" , siêu sao người Argentina tâm sự.

"Tùy thuộc vào tâm trạng của tôi, nhưng những điều rất nhỏ nhặt, những chi tiết vụn vặt, thực sự có thể ảnh hưởng đến tôi. Nếu ai đó di chuyển đồ đạc khỏi chỗ tôi để hoặc thay đổi kế hoạch trong ngày của tôi, điều đó đã có thể khiến tôi khó chịu rồi.

Tôi là người rất có kế hoạch. Nếu tôi đã sắp xếp ngày của mình theo một cách nhất định và có điều gì đó xảy ra giữa chừng ngoài dự tính, tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Khi ở trong trạng thái đó, tôi sẽ thu mình lại. Tôi không nói ra mà tự xử lý nó trong lòng".