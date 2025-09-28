Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Meta ra mắt nguồn video cắt ghép bằng AI mới, bị người dùng chê là "rác vô tận"

28-09-2025 - 15:00 PM | Kinh tế số

Vibes cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa video từ văn bản hoặc clip có sẵn, nhưng thay vì gây hứng thú, sản phẩm mới của Meta lại khiến nhiều người lo ngại sẽ biến thành nguồn "rác AI" vô tận.

Tính năng và cách hoạt động

Vibes được chính thức ra mắt ngày 25/9/2025, xuất hiện dưới dạng nguồn video ngắn trong ứng dụng Meta AI và cả trên web. Người dùng có thể nhập văn bản để tạo video hoặc “remix” từ clip có sẵn. CEO Mark Zuckerberg cũng đã chia sẻ loạt video AI để quảng bá cho tính năng này trên Instagram.

Meta ra mắt nguồn video cắt ghép bằng AI mới, bị người dùng chê là "rác vô tận"- Ảnh 1.

Dịch vụ mới cho phép người dùng tạo video AI chỉ với vài câu lệnh, hoặc cắt ghép các video có sẵn.

Giao diện Meta AI hiển thị nhiều gợi ý sáng tạo, từ việc tạo ảnh, video đến cả diễn giải giấc mơ, đồng thời hỗ trợ kết nối với các thiết bị như kính thông minh Ray-Ban. Trên feed của Vibes, có thể bắt gặp những đoạn video kỳ lạ như trận bóng đá trên mặt trăng Europa hay mèo selfie trong áo choàng tắm bên hồ bơi.

Phản ứng trái chiều từ người dùng

Trên Reddit, nhiều người dùng tỏ ra hoài nghi. Một tài khoản bình luận: “Cách đây vài năm thì đây hẳn sẽ là một bước đột phá, nhưng giờ thì bị gọi thẳng là slop.” Người khác dự đoán dù bị chê bai, tính năng này có thể vẫn gây nghiện trong tương lai. Một số ý kiến lo ngại Meta sẽ thiết kế Vibes theo hướng gây nghiện và tác động xấu đến tâm trí người dùng. Dẫu vậy, vẫn có người kỳ vọng Vibes sẽ được khai thác theo hướng sáng tạo hơn.

Hợp tác và chiến lược AI của Meta

Đằng sau Vibes là sự hợp tác giữa Meta và startup Đức Black Forest Labs. Theo Bloomberg, hợp đồng giữa hai bên có giá trị hơn 140 triệu USD (khoảng 3.7 nghìn tỷ đồng), trong đó 35 triệu USD (khoảng 919 tỷ đồng) chi trong năm nay và 105 triệu USD (khoảng 2.75 nghìn tỷ đồng) trong năm tới. Điều này cho thấy Meta đang phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài để xây dựng hạ tầng AI sinh nội dung.

Meta ra mắt nguồn video cắt ghép bằng AI mới, bị người dùng chê là "rác vô tận"- Ảnh 2.

Thời điểm ra mắt cũng phản ánh chiến lược AI đang thay đổi. Sau khi tái tổ chức thành Meta Superintelligence Labs vào tháng 6, công ty tiếp tục bổ nhiệm một trong những đồng sáng lập ChatGPT làm giám đốc khoa học phụ trách nghiên cứu dài hạn. Với doanh thu gần 165 tỷ USD (khoảng 4.3 triệu tỷ đồng) năm ngoái, Meta đang đặt cược vào sản phẩm như Vibes, công cụ quảng cáo tạo video từ ảnh, và kính thông minh để tìm động lực tăng trưởng mới.

Lo ngại về quyền riêng tư và kiểm duyệt

Các chuyên gia cảnh báo rủi ro xung quanh quyền riêng tư và kiểm soát nội dung. Trước đây, nguồn tin AI Discover của Meta từng bị phát hiện làm lộ các tương tác cá nhân. Với video sinh bởi AI, câu hỏi về bản quyền, tính xác thực và khả năng lọc bỏ nội dung độc hại càng trở nên khó khăn hơn.

Meta ra mắt nguồn video cắt ghép bằng AI mới, bị người dùng chê là "rác vô tận"- Ảnh 3.

Người dùng không khỏi hoài nghi việc Meta sử dụng chính các nội dung họ đăng để tạo ra các video AI mới.

Bằng việc giới thiệu Vibes, Meta kỳ vọng định hình lại cách người dùng tiếp cận nội dung giải trí và sáng tạo. Tuy nhiên, việc bị gắn mác “infinite slop” cho thấy sự dè dặt của công chúng. Liệu Vibes có trở thành một phần bền vững trong hệ sinh thái Meta hay nhanh chóng rơi vào quên lãng vẫn còn là dấu hỏi lớn.

