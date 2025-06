MICC Group “Nam tiến” – chính thức trở thành đối tác F1 phân phối Vinhomes Green City

Đây là bước đi chiến lược của MICC trong hành trình "Nam tiến", đồng thời đánh dấu sự kết hợp giữa một đơn vị giàu kinh nghiệm ở phân khúc cao cấp với dự án đô thị vệ tinh tích hợp đầu tiên của Vinhomes tại khu vực CBD Tây Bắc TP.HCM – nơi đang nổi lên như tâm điểm mới của dòng vốn bất động sản phía Nam.

Sức hút từ hạ tầng – bất động sản Tây Bắc "cất cánh"

Nếu Đông TP.HCM từng tạo nên làn sóng đầu tư với Thủ Đức, thì hiện nay, Tây Bắc đang là trục phát triển tiếp theo được TP.HCM định hướng quy hoạch trở thành trung tâm công nghiệp – đô thị vệ tinh – sinh thái mới. Trong đó, thị trấn Hậu Nghĩa (Đức Hòa, Long An) – nơi Vinhomes Green City tọa lạc – không chỉ giữ vị trí "liên tỉnh" chiến lược, mà còn đang trở thành trái tim hành chính, thương mại và dịch vụ của toàn khu vực.

Vinhomes Green City sở hữu vị trí chiến lược của CBD mới Tây Bắc TP.HCM

Vinhomes Green City nằm ngay lõi trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa – thủ phủ hành chính tương lai của Đức Hòa, trung tâm của tam giác phát triển TP.HCM – Long An – Tây Ninh. Dự án kết nối dễ dàng với trung tâm TP. HCM theo hướng quốc lộ 22 hoặc đường tỉnh ĐT-10-CT02 (ĐT825), đồng thời tiếp cận các tỉnh Tây Nam Bộ và Campuchia thông qua các tuyến huyết mạch như CT02, QL1A, QL22.

Khả năng kết nối liên vùng ngày càng toàn diện khi Vành đai 4, Vành đai 3, tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương đi vào hoạt động, đưa dự án tiếp cận trực tiếp đến các hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế Long Thành, các KCN trọng điểm.

Đặc biệt, tuyến cao tốc Đức Hoà - Chơn Thành dự kiến thông xe vào cuối năm 2025, với chiều dài lên tới 72,75km, sẽ mở ra trục giao thương chiến lược cho vùng kinh tế phía Nam, kết nối trực tiếp từ Đức Hoà đến các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh. Nhờ đó, Vinhomes Green City trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới thương mại liên vùng, đích đến của dòng người và dòng vốn đầu tư.

Chính các "đòn bẩy hạ tầng" này đang biến Tây Bắc thành khu đô thị vệ tinh thực thụ, thay thế vai trò "vùng ven" để trở thành trung tâm mới trong chuỗi đô thị hóa mở rộng của TP.HCM. Vị trí chiến lược cùng hạ tầng đồng bộ giúp Vinhomes Green City đáp ứng mục tiêu đầu tư thịnh vượng.

Quy hoạch bài bản – Không gian sinh thái toàn diện

Nhìn lại lịch sử phát triển của các khu đô thị Vinhomes, giới đầu tư dễ dàng nhận thấy công thức thành công tại Vinhomes Green City với 3 trụ cột: sống, đầu tư và kinh doanh thịnh vượng.

Với tầm nhìn đón đầu xu hướng phát triển này, Vinhomes Green City được triển khai với quy mô lên đến 197,2 ha, trở thành đại đô thị sinh thái tích hợp đầu tiên của Vinhomes tại miền Nam. Đây không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần, mà là mô hình thành phố thu nhỏ, tích hợp đầy đủ các chức năng sống – làm việc – học tập – giải trí trong cùng một không gian.

Vinhomes Green City - Đô thị all-in-one tiên phong phía Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh.

Vinhomes Green City sở hữu 35,6ha diện tích cây xanh và mặt nước với 12 công viên sinh thái đặc sắc, 7 hồ lớn nhỏ, 100 sân thể thao, 04 hồ bơi phong cách resort, 5 phân khu đặc trưng. Cùng với đó là sự góp mặt của đầy đủ dịch vụ, tiện ích như trường học liên cấp chất lượng quốc tế Vinschool, TTTM Vincom Mega Mall, các tuyến phố thương mại dịch vụ, sân tập luyện thể thao… đi cùng hệ thống an ninh đa lớp, vận hành thông minh góp phần đảm bảo cuộc sống tiện nghi, hiện đại.

Trung tâm dự án là The Green Lake – hồ nước rộng tới 8ha được thiết kế như "lá phổi xanh" của toàn khu đô thị, xung quanh là 5 phân khu, dự kiến được đặt tên: The Liberty, The Swan Lake, The Forest, The Island, The Sunrise cung cấp cho thị trường 4,572 căn nhà phố, liền kề, biệt thự, đáp ứng nhiều mục tiêu đầu tư hoặc để ở.

Tại thời điểm mở bán, giá khởi điểm của dự án vẫn còn ở vùng trũng so với mặt bằng chung khu vực, tạo biên độ tăng giá tốt cho nhà đầu tư trung – dài hạn. Với mức tăng giá bất động sản trung bình 12–15%/năm tại Đức Hòa những năm gần đây, kết hợp tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, Vinhomes Green City được xem là "giai đoạn 1" của một chu kỳ phát triển tương tự Phú Mỹ Hưng hay Vinhomes Grand Park thời kỳ đầu.

MICC Group – Bước chiến lược trong hành trình Nam tiến

Trong sự kiện công bố đối tác F1 chiến lược phân phối Vinhomes Green City vừa qua, đáng chú ý phải kể đến cái tên MICC Group – Đại lý có doanh số cao nhất năm 2024 do Chủ đầu tư Vinhomes vinh danh.

Luôn là thương hiệu dẫn đầu về thành tích phân phối các dự án cao cấp tại miền Bắc, sự xuất hiện của MICC Group trong vai trò mới là F1 phân phối một dự án lớn tại miền Nam, điều đó thể hiện sự chuyển mình của MICC Group trong việc mở rộng thị phần, mang theo năng lực thị trường chuyên sâu, kinh nghiệm phân phối và hệ thống bán hàng bài bản vào thị trường phía Nam.

MICC Group không chỉ đóng vai trò đơn thuần là đơn vị phân phối, cánh tay nối dài đắc lực của Chủ đầu tư, mà còn là đối tác đồng hành của khách hàng – cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, pháp lý,… giúp tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro.

Sự kết hợp giữa quy hoạch bài bản, vị trí chiến lược, hệ sinh thái đồng bộ và tiềm năng tăng giá mạnh mẽ giúp Vinhomes Green City trở thành lựa chọn đáng cân nhắc hàng đầu với các nhà đầu tư trung – dài hạn. Trong giai đoạn thị trường đang dần hồi phục và sàng lọc, những sản phẩm có "nội lực" và tầm nhìn như Vinhomes Green City chính là điểm tựa an toàn cho dòng tiền thông minh.

Với sự đồng hành của MICC Group – đại lý F1 có năng lực và chiến lược rõ ràng, dự án đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành "ngọn cờ đầu" trong làn sóng đầu tư mới tại Tây Bắc TP.HCM và các đô thị vệ tinh phía Nam.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP Phát triển Bất động sản MICC

Chi nhánh miền Nam: BT số 158 đường Cao Đức Lân, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Website: http://miccgroup.vn

Hotline:092 195 6688