Micron đầu tư vào Nhật Bản để sản xuất chip nhớ AI

02-12-2025 - 14:40 PM | Kinh tế số

Micron dự kiến khởi công nhà máy này vào tháng 5/2026 và xuất xưởng sản phẩm từ năm 2028.

Ảnh minh họa.

Tập đoàn chip Micron Technology sẽ đầu tư 1.500 tỷ yen (tương đương 9,6 tỷ USD), để xây dựng nhà máy sản xuất chip nhớ AI thế hệ mới tại miền Tây Nhật Bản, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu vượt xa nguồn cung.

Nhà máy đặt tại Higashi-Hiroshima sẽ sản xuất chip HBM - loại bộ nhớ tốc độ cao kết hợp với GPU của Nvidia và các hãng lớn, giữ vai trò cốt lõi trong vận hành hệ thống AI tạo sinh.

Micron dự kiến khởi công nhà máy này vào tháng 5/2026 và xuất xưởng sản phẩm từ năm 2028. Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ dự án bằng khoản trợ cấp tối đa 500 tỷ yen, nằm trong kế hoạch mở rộng chuỗi cung ứng chip trị giá 10.000 tỷ yen đến năm tài chính 2030.

Việc tăng năng lực sản xuất trong nước được xem là bước đi chiến lược để Nhật Bản tự đảm bảo cả chip tính toán lẫn chip nhớ, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu trong bối cảnh SK Hynix hiện chiếm 64% thị phần chip HBM toàn cầu, còn Micron đứng ở mức 21%.

Chính phủ Nhật Bản đang đẩy mạnh nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng chip cao cấp, với kế hoạch cung cấp hơn 10.000 tỷ yen hỗ trợ tài chính cho chất bán dẫn và hệ thống AI vào năm tài chính 2030. Cho đến nay, Chính phủ đã trợ cấp cho việc xây dựng nhà máy của TSMC và nhà sản xuất chip Nhật Bản Kioxia Holdings.

Theo Counterpoint, một công ty nghiên cứu thị trường công nghệ có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), SK Hynix dẫn đầu thị trường chip HBM toàn cầu với 64% thị phần trong giai đoạn từ tháng 4-6/2025, tiếp theo là Micron với 21%.

Theo Ban Thời sự

VTV

