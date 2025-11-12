Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Microsoft “mua chuộc” fan Chrome bằng thẻ quà tặng: Dùng Edge để được thưởng điểm

12-11-2025 - 08:58 AM | Kinh tế số

Microsoft đang làm đủ mọi cách để bạn chú ý đến Edge.

Microsoft “mua chuộc” fan Chrome bằng thẻ quà tặng: Dùng Edge để được thưởng điểm- Ảnh 1.

Từ khi trình duyệt Chrome của Google thống trị internet, một câu đùa lan truyền khắp nơi: "Trình duyệt mặc định của Windows thật hoàn hảo khi dùng để tải Chrome." Có vẻ như Microsoft không còn thấy câu nói đó buồn cười nữa. Hãng đang ra sức thuyết phục người dùng ở lại với Edge, đặc biệt là những ai gõ "Chrome" trên Bing. Nếu bạn từng thử tìm như vậy, hẳn bạn đã thấy các banner và pop-up quảng cáo xuất hiện ở mọi bước, điều mà Mozilla từng công khai chỉ trích.

Tặng 1.300 điểm thưởng Microsoft Rewards cho người trung thành với Edge

Theo trang Windows Latest , Microsoft mới bổ sung một thông báo đặc biệt khi người dùng mở Edge và tìm "Google Chrome" trên Bing. Thông điệp đó viết:

Microsoft “mua chuộc” fan Chrome bằng thẻ quà tặng: Dùng Edge để được thưởng điểm- Ảnh 2.

"Hãy thử Edge để nhận 1.300 điểm Microsoft Rewards. Đổi điểm lấy thẻ quà tặng hoặc ủng hộ hơn 2 triệu tổ chức phi lợi nhuận."

Công bằng mà nói, Microsoft không "nói dối" – chương trình Microsoft Rewards thực sự cho phép người dùng đổi điểm lấy thẻ quà tặng hoặc quyên góp cho các quỹ từ thiện. Bạn thậm chí có thể dùng 1.000 điểm để gia hạn hỗ trợ Windows 10 thêm một năm. Với những ai cảm thấy phần thưởng có ích, thì lời mời này nghe không hề tệ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy thông báo tặng điểm này. Một số người lại gặp một banner khác, nơi Microsoft so sánh Edge với Chrome theo bốn tiêu chí: tích điểm thưởng, VPN tích hợp, cá nhân hoá bằng AI và "được Microsoft khuyên dùng." Và tất nhiên, Edge thắng tuyệt đối ở cả bốn mục.

Microsoft “mua chuộc” fan Chrome bằng thẻ quà tặng: Dùng Edge để được thưởng điểm- Ảnh 3.

Microsoft tự quảng cáo Edge "toàn thắng" trước Chrome.

Đây không phải lần đầu tiên Microsoft tung chiêu "lôi kéo" người dùng Chrome. Trong vài tháng gần đây, hãng đã nhiều lần thay đổi chiến thuật, từ cửa sổ cảnh báo khi tải Chrome cho đến quảng cáo ngay trong thanh tìm kiếm Bing, tất cả đều nhằm giữ người dùng ở lại trong hệ sinh thái Windows.

Dù vậy, có vẻ chiến lược này vẫn gây tranh cãi: nhiều người cho rằng tặng điểm và quà chỉ để ép dùng Edge là một cách "nài nỉ" không mấy tao nhã.

Theo Tuấn Nguyễn

Thanh Niên Việt

