Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp đón gió lạnh đầu mùa

15-10-2025 - 13:38 PM | Xã hội

Đợt không khí lạnh đầu mùa có thể tràn xuống miền Bắc từ đêm 18/10 với cường độ trung bình, sau đó tăng cường vào các ngày 20-21/10. Từ khoảng 19/10, thời tiết se lạnh về đêm và sáng, vùng núi trở rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nhận định xa cho thấy, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ nước ta từ đêm 18/10, sau đó được bổ sung và tăng cường trong hai ngày 19-20/10.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên từ sáng 19/10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có thể se lạnh về đêm và sáng, riêng vùng núi trời chuyển rét với nhiệt độ trung bình xuống dưới 20 độ.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Hà Tĩnh – Quảng Ngãi từ ngày 19-22/10 có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Các tỉnh miền Bắc, trong khoảng ngày 19-20/10 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Miền Bắc sắp đón gió lạnh đầu mùa- Ảnh 1.

Miền Bắc đón không khí lạnh từ đêm 18/10. Ảnh minh hoạ: Trọng Tài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong thời gian tới, không khí lạnh có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ. Cùng với nền nhiệt giảm, không khí lạnh còn có thể gây ra các đợt mưa dông diện rộng cho khu vực miền Trung.

Ngoài ra, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay ngoài khơi của Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động, dự báo khoảng 16/10, vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể thành bão. Khoảng 19–21/10, bão có khả năng di chuyển vào phía Đông Bắc Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý, đây là các nhận định sớm về các loại hình thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới. Cơ quan khí tượng vẫn đang tiếp tục theo dõi, cập nhật và sẽ đưa ra dự báo, cảnh báo cụ thể với từng loại hình thiên tai trong những ngày tới.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Shark Bình đối diện 20 năm tù hoặc chung thân: Các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không?

Shark Bình đối diện 20 năm tù hoặc chung thân: Các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không? Nổi bật

Công an Hà Nội ra thông báo về việc tạm cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai

Công an Hà Nội ra thông báo về việc tạm cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai Nổi bật

Chân dung Đào Minh Phú - Doanh nhân nổi tiếng vừa bị bắt cùng Shark Bình

Chân dung Đào Minh Phú - Doanh nhân nổi tiếng vừa bị bắt cùng Shark Bình

13:36 , 15/10/2025
BHXH TP HCM cảnh báo khẩn về 1 thủ đoạn

BHXH TP HCM cảnh báo khẩn về 1 thủ đoạn

12:28 , 15/10/2025
Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

11:58 , 15/10/2025
Danh tính tài xế lái ô tô nổ 2 lốp vào đường ngược chiều ở Hà Nội, nồng độ cồn gấp hơn 3 lần "kịch khung"

Danh tính tài xế lái ô tô nổ 2 lốp vào đường ngược chiều ở Hà Nội, nồng độ cồn gấp hơn 3 lần "kịch khung"

11:10 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên