Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới

16-08-2025 - 21:54 PM | Xã hội

Dự báo, từ nay đến ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đón một đợt mưa lớn diện rộng, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (16/8), nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm nay đến ngày 18/8: Phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50–120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, từ đêm 18 và ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Kinh tế & Đô thị).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/8

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ  đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

