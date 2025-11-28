Minh Long bắt nhịp xu hướng trải nghiệm, tái định vị di sản trong mắt giới trẻ

Khi trải nghiệm trở thành cách tiếp cận văn hóa phù hợp với người trẻ

Dù nhu cầu tiếp cận văn hóa tăng, nhiều sản phẩm di sản vẫn còn khoảng cách với nhóm trẻ: đẹp nhưng khó gần, tinh xảo nhưng ít tương tác, câu chuyện truyền thống đôi khi quá "nặng" so với ngôn ngữ của họ. Thị trường vì thế tồn tại một khoảng trống: làm sao để di sản vừa đúng bản chất, vừa gần gũi và dễ chạm, dễ cảm?

Sự kiện "Chạm Sắc Tinh Hoa" của Minh Long ra đời nhằm lấp khoảng trống ấy. Không chỉ là nơi trưng bày các tuyệt tác sứ tinh hoa, sự kiện được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa giác quan. Khách tham quan có thể chạm trực tiếp vào men sứ, quan sát từng Bình hoa độc bản hay Tượng nghệ thuật, tham gia workshop sáng tạo,... Ngôn ngữ trưng bày hiện đại giúp di sản trở thành trải nghiệm có thể chạm vào vẻ đẹp vĩnh cửu của sứ nghệ thuật.

Workshop "Hành Trình Chạm - Từ Ngọn Lửa đến Sắc Hoa" tại Showroom Minh Sáng

Trẻ hóa di sản bằng hệ sinh thái trải nghiệm

Điểm khác biệt của sự kiện "Chạm Sắc Tinh Hoa" là cách Minh Long đưa gốm sứ vào đời sống, trở thành một trải nghiệm sống động và truyền cảm hứng. Mỗi tác phẩm không chỉ dừng ở công năng, mà còn trở thành điểm nhấn văn hóa trong không gian sống, thể hiện gu thẩm mỹ và dấu ấn cá nhân. Điều này phù hợp với xu hướng "sưu tầm tinh hoa" của giới trẻ: chọn những sản phẩm Việt tinh tế, bền vững, có câu chuyện và hiện diện tự nhiên trong sinh hoạt hằng ngày.

Mỗi tác phẩm Minh Long trở thành điểm nhấn văn hóa cho không gian sống

"Chạm Sắc Tinh Hoa" là một phần trong chiến lược dài hạn của Minh Long: đưa sứ Việt từ sản phẩm gia dụng thành biểu tượng phong cách sống. Thay vì trưng bày theo mô hình truyền thống, thương hiệu đang phát triển một hệ sinh thái trải nghiệm: không gian tương tác để chạm vào sản phẩm, workshop thủ công dành cho khách thưởng lãm, trưng bày theo ngôn ngữ thị giác đương đại, và câu chuyện về văn hóa Việt được thể hiện tinh tế, dễ tiếp nhận.

Workshop "Chạm Sắc - Gieo Lộc Xanh" tại Showroom Minh Đạt

Cách tiếp cận mới này giúp Minh Long mở rộng điểm chạm với nhóm khách trẻ, cũng là nhóm tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh nhất và có ảnh hưởng lớn đến xu hướng mua sắm trong tương lai.

Đại diện Minh Long chia sẻ: "Chúng tôi muốn thế hệ trẻ không chỉ xem gốm sứ như vật dụng, mà như một phần phong cách sống có chiều sâu, Nếu di sản được kể bằng ngôn ngữ phù hợp với thời đại, nó mới thật sự chạm đến họ".

Khi sự kiện trải nghiệm trở thành chiến lược phát triển thương hiệu

Với thương hiệu sứ hơn 55 năm gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt, việc liên tục đổi mới cách kể câu chuyện văn hóa là bước đi quan trọng để giữ được sức hút trong thị trường cạnh tranh. Các sự kiện như "Chạm Sắc Tinh Hoa" không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, mà còn là mô hình giúp thương hiệu tái định vị di sản theo hướng hiện đại, tạo thêm giá trị cho sản phẩm, tăng mật độ tương tác với khách hàng và mở ra hướng tăng trưởng mới.

Chạm vào vẽ đẹp vĩnh cửu của sứ nghệ thuật tại sự kiện "Chạm Sắc Tinh Hoa"

Nếu mô hình trải nghiệm này tiếp tục chứng minh hiệu quả, Minh Long có thể góp phần định hình xu hướng mới cho ngành gốm sứ Việt: cạnh tranh bằng chất lượng, cảm xúc và giá trị văn hóa, thay vì chỉ dựa vào yếu tố giá cả.

Triển lãm "Chạm Sắc Tinh Hoa" sẽ lần lượt diễn ra tại các showroom Minh Long:

Showroom Minh Long I - TP.HCM (888 Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao): từ ngày 14/11 đến 30/11.

Showroom Minh Long I - TP.HCM (17 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa): từ 19/11 đến 5/12.

Showroom Minh Long I - Hà Nội (Tầng số 01, Tòa nhà VinaFoam số 01 ngõ 6 Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội): từ 21/11 đến 7/12.