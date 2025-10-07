Minh Tâm Land chính thức trở thành đại lý F1 phân phối Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Vinhomes Green Paradise - Điểm đến mới của Việt Nam và quốc tế

Vinhomes Green Paradise – Siêu đô thị biển 2.870ha tại Cần Giờ tọa lạc trên bán đảo duy nhất của thành phố, nơi sở hữu kỳ quan rừng ngập mặn Cần Giờ – Khu dự trữ sinh quyển thế giới UNESCO, dự án mở ra một "thiên đường xanh" kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên nguyên sơ và những công trình mang tầm quốc tế.

Vinhomes Green Paradise được kiến tạo để trở thành đô thị biển lớn bậc nhất Việt Nam, sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp và mang tính biểu tượng:

- Tòa tháp 108 tầng – biểu tượng kiến trúc quốc gia.

- Biển hồ nhân tạo 452 ha lớn bậc nhất thế giới.

- Quần thể vui chơi giải trí 122 ha, tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng 7.000 phòng, sân golf 36 lỗ.

- Hạ tầng chiến lược: cầu Cần Giờ, Metro VinSpeed Quận 7 – Cần Giờ, siêu cảng Cần Giờ, kết nối sân bay Long Thành.

Dự án được định hướng trở thành trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng quốc tế của TP.HCM, đón khoảng 10 triệu du khách mỗi năm, đồng thời mang lại tiềm năng gia tăng giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Phát biểu từ Minh Tâm Land

Ông Nguyễn Viết Hùng – Giám đốc Minh Tâm Land chia sẻ: "Việc trở thành đại lý F1 của Vinhomes Green Paradise là niềm tự hào lớn của toàn thể công ty, khi được đồng hành cùng một dự án mang tầm vóc quốc tế – niềm tự hào của đất nước.

Thực tế từ lúc có thông tin, dự án đã nhận được sự chờ đón từ phía thị trường. Trong những cuộc nói chuyện chia sẻ với khách hàng và làm việc cùng chủ đầu tư chúng tôi có thể khẳng định dự án đáp ứng được gần như mọi mong muốn, khao khát của khách hàng:

Vinhomes Green Paradise là dự án mà chúng tôi tự hào giới thiệu bởi nó chạm đến mong muốn của nhiều khách hàng:

An cư, nghỉ dưỡng: một thành phố biển trong lành, tiện ích đẳng cấp, nơi tận hưởng cuộc sống cân bằng.

Đầu tư dòng tiền: điểm đến biểu tượng, đón gần 10 triệu khách du lịch mỗi năm, bảo chứng khai thác cho thuê.

Đầu tư dài hạn: lực đẩy giá trị từ cầu Cần Giờ, Metro VinSpeed và hạ tầng chiến lược.

Sưu tầm, truyền đời: một di sản biểu tượng để lại cho con cháu, niềm tự hào bền vững."

Về Minh Tâm Land

Minh Tâm Land là đơn vị chuyên phân phối các dự án bất động sản ở miền Nam, đặc biệt là các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Vinhomes.

Nhờ có thành tích bán hàng xuất sắc trong các dự án trước như The Opus One, The Origami, The Beverly, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Green City..., Minh Tâm Land hiện đang được chủ đầu tư ưu tiên phân bổ giỏ hàng lớn và chất lượng, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn ngay từ giai đoạn đầu mở bán.

