MISA ra mắt Kho tri thức: “Khai thuế dễ dàng – Bán hàng an tâm”

Có gì trong Kho tri thức "Khai thuế dễ dàng - Bán hàng an tâm" của MISA?

Thấu hiểu những băn khoăn, bỡ ngỡ của nhiều hộ kinh doanh trước chính sách xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026, MISA chính thức giới thiệu Kho tri thức "Khai thuế dễ dàng – Bán hàng an tâm", tập trung mọi thông tin cần thiết để các hộ đáp ứng quy định mới, dễ dàng chuyển đổi từ thuế khoán lên kê khai và an tâm phát triển.

Kho tri thức cung cấp chuỗi bài viết chuyên sâu giải thích rõ ràng các quy định pháp luật mới nhất từ cơ quan Thuế, đồng thời hướng dẫn triển khai chi tiết và giải đáp thắc mắc cho hộ kinh doanh. Các bài viết được phân chia theo 4 danh mục nội dung, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chủ hộ: Thủ tục pháp lý, Hóa đơn điện tử, Kê khai thuế và Bán hàng, giúp hộ kinh doanh có thể dễ dàng tìm đọc các nội dung theo đúng chủ đề quan tâm.

Bên cạnh bài viết, các nội dung trong Kho tri thức còn được triển khai dưới dạng video hướng dẫn triển khai trực quan, dễ hiểu; phân tích, giải đáp các quy định pháp luật mới từ chuyên gia…

Chủ hộ, cá nhân kinh doanh có thể truy cập chuỗi nội dung trong Kho tri thức "Khai thuế dễ dàng - Bán hàng an tâm" của MISA tại đây.

Kho tri thức dành cho đối tượng người đọc là tất cả hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là các hộ, cá nhân kinh doanh đã và đang trong quá trình chuyển từ thuế khoán lên kê khai theo chính sách thuế mới.

Chủ nhà hàng quán ăn, shop quần áo, cửa hàng bán lẻ, tạp hóa, spa, tiểu thương buôn bán ở các trung tâm thương mại, chợ truyền thống, người bán hàng online,… tất cả đều có thể tra cứu được các thông tin quan trọng, cần thiết trên kho tri thức của MISA để giúp quá trình chuyển đổi từ hộ khoán lên kê khai dễ dàng, đúng luật, không còn lo ngại vướng mắc về thuế và hóa đơn điện tử.

Kho tri thức của MISA được triển khai với chuỗi nội dung đa dạng, dễ hiểu, chính xác, dưới sự tư vấn và đồng hành của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thuế và pháp luật.

Bên cạnh cung cấp kiến thức về thủ tục, thuế, pháp luật và hướng dẫn triển khai, thực hiện, Kho tri thức còn ghi nhận trực tiếp và giải đáp mọi thắc mắc của hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể gửi câu hỏi qua chatbox để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Chuỗi hoạt động đồng hành, hỗ trợ toàn diện hộ kinh doanh từ MISA

Với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm kế toán – thuế, MISA là đơn vị đồng hành đáng tin cậy với nhiều hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh từ quá trình tìm hiểu quy định mới, lựa chọn giải pháp đến đăng ký và triển khai thành công bộ giải pháp.

Kho tri thức "Khai thuế dễ dàng - Bán hàng an tâm" nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ toàn diện nhằm đồng hành hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán lên kê khai. Chuỗi hoạt động vẫn đang được triển khai liên tục trên đa kênh và nhận được sự quan tâm lớn từ các hộ kinh doanh.

Với chuỗi hoạt động đồng hành từ MISA, các hộ kinh doanh sẽ phần nào giảm bớt lo ngại trước những thay đổi mới, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán lên kê khai. Việc tuân thủ quy định hóa đơn điện tử và nghĩa vụ thuế trở nên đơn giản, nhanh chóng, để hộ kinh doanh an tâm kinh doanh, tự tin phát triển.