Mitsubishi Outlander dừng bán tại Việt Nam, mở đường cho Destinator, nhiều fan tiếc nuối

28-11-2025 - 10:41 AM | Thị trường

Mitsubishi Outlander có thể được thế vị trí bằng Destinator với tầm giá và phân khúc tương đương.

Website chính thức của Mitsubishi Việt Nam không còn sự xuất hiện của mẫu Outlander trong danh mục sản phẩm. Ở các đại lý, giới tư vấn bán hàng xác nhận không nhận cọc Outlander từ vài tháng nay, nguồn xe gần như không còn và hãng cũng không đưa ra bất kỳ kế hoạch bổ sung hàng nào.

Mitsubishi Outlander dừng bán tại Việt Nam, mở đường cho Destinator, nhiều fan tiếc nuối- Ảnh 1.

Mitsubishi Outlander không còn nằm trong danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Sự sụt giảm doanh số của Outlander đã kéo dài từ đầu năm đến nay và được phản ánh rõ trong báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Theo số liệu mới nhất, Outlander không bán được chiếc nào trong tháng 9 và 10 năm nay. Trước đó tháng 8 chỉ đạt 35 xe, đưa tổng doanh số 10 tháng lên 362 xe, thấp nhất toàn phân khúc CUV cỡ C. Đây là phân khúc vốn cạnh tranh khốc liệt, nơi các mẫu xe liên tục nâng cấp, giảm giá, bổ sung phiên bản để giữ sức hút, nhưng Outlander gần như đứng yên suốt một thời gian dài.

Mitsubishi Outlander dừng bán tại Việt Nam, mở đường cho Destinator, nhiều fan tiếc nuối- Ảnh 2.

Kể từ đầu năm, Outlander chỉ bán được 362 chiếc, thấp nhất phân khúc. Ảnh: Đại lý

Sự mất hút của mẫu xe này phần lớn đến từ việc sản phẩm đã lỗi nhịp so với thị trường. Trong khi nhiều đối thủ liên tục ra mắt thế hệ mới, bản nâng cấp lớn hoặc bổ sung công nghệ an toàn, thì Outlander tại Việt Nam vẫn là thế hệ thứ ba. Trên thế giới, Mitsubishi đã giới thiệu Outlander thế hệ thứ tư với thiết kế mới, công nghệ hiện đại hơn và tùy chọn hybrid sạc điện (PHEV). Khoảng cách quá lớn giữa sản phẩm quốc tế và phiên bản bán tại Việt Nam khiến khách hàng quay lưng, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ và tính cạnh tranh về giá.

Trong khi đó, Mitsubishi Việt Nam lại có động thái mới ở chính phân khúc của Outlander. Ngày 1/12, hãng sẽ ra mắt Mitsubishi Destinator, mẫu CUV cỡ C 7 chỗ hoàn toàn mới. Dù hãng không công bố trực tiếp rằng Destinator sẽ thay thế Outlander, nhưng nhìn vào thời điểm ra mắt, vị trí phân khúc và việc Outlander bị gỡ khỏi website, có thể thấy chiến lược này không còn là điều khó đoán. Destinator sở hữu nền tảng mới, thiết kế hiện đại và công nghệ an toàn tiên tiến hơn, hướng tới nhóm khách hàng gia đình, cũng chính là nhóm mà Outlander từng nhắm tới.

Mitsubishi Outlander dừng bán tại Việt Nam, mở đường cho Destinator, nhiều fan tiếc nuối- Ảnh 3.

Mitsubishi Destinator đã được nhập về Việt Nam, sẵn sàng ra mắt để thay thế Outlander. Ảnh: MXH

Outlander từng là một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ độ bền, khả năng vận hành ổn định và cấu hình 5+2 chỗ linh hoạt. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng cao từ Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay mới đây là hàng loạt xe phổ thông và cao cấp nhập khẩu từ Trung Quốc đã khiến mẫu xe của Mitsubishi ngày càng đuối sức. Người dùng khi bỏ ra 900 triệu đến hơn 1 tỉ đồng đòi hỏi nhiều hơn: thiết kế mới, khoang nội thất lớn, công nghệ an toàn tiên tiến và tiện nghi phong phú - những điều mà Outlander thế hệ cũ khó đáp ứng.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm

Theo Thùy Trag

Đời sống Pháp luật

