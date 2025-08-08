Mitsubishi Xforce rẻ kỷ lục sau khi áp khuyến mãi này: ‘Trừ sạch’ còn từ 539 triệu đồng, tạo áp lực lớn cho Yaris Cross, Creta

Sau khi hết khan hàng, Mitsubishi Xforce phiên bản GLX tiêu chuẩn liên tục được áp dụng khuyến mãi lớn. Nếu như trong tháng 7, xe được hỗ trợ 50% trước bạ từ chính hãng, thì bước sang tháng 8, phiên bản này được hãng hỗ trợ tới 100% trước bạ, quy đổi tương đương 60 triệu đồng. Đây không phải lần đầu Xforce GLX được hỗ trợ 100% trước bạ chính hãng, tuy nhiên, chương trình cũ đến từ đại lý chứ không phải chính hãng.

Trừ hết khoản hỗ trợ trước bạ này, người mua xe chỉ cần trả 539 triệu đồng để sở hữu Xforce GLX (chưa tính thêm chi phí lăn bánh). Mức "giá thực tế" này của Xforce thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ như Hyundai Creta (564 triệu đồng sau khi trừ khuyến mãi) hay Kia Seltos (569 triệu đồng sau khi trừ khuyến mãi).

Bản tiêu chuẩn của Xforce không chỉ có hàng trở lại mà còn được khuyến mãi lớn. Ảnh: Đại lý

Không chỉ có bản GLX, các bản khác của Xforce như Premium và Ultimate cũng có khuyến mãi. Các bản này đều được hỗ trợ 50% trước bạ và được tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 15-21 triệu đồng tùy bản.

Xforce hiện là một trong hai mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi tại Việt Nam. Trong phân khúc, Xforce và Yaris Cross tranh nhau hai vị trí đầu về doanh số. Trong tháng 6/2025, Xforce lên lại vị trí số một phân khúc với 1.431 xe bán ra. Doanh số ô tô tháng 7 vừa qua hiện chưa được công bố.

Mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Nhật này tại Việt Nam vẫn là Xpander. Đây cũng là mẫu xe luôn được áp dụng khuyến mãi sâu qua các tháng.

Ví dụ, trong tháng 8 này, các phiên bản Xpander (gồm cả Xpander Cross) đều được hỗ trợ 50% trước bạ. Với Xpander, các bản được tăng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 15-20 triệu đồng, bản AT Premium có thêm bảo hiểm thân vỏ trị giá 9 triệu đồng và camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng. Bản MT có năm sản xuất 2024, được tặng thêm camera lùi. Với Xpander Cross, khuyến mãi ngoài 50% trước bạ còn có thêm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng.

Phiên bản MT của Xpander vẫn còn xe từ 2024. Ảnh: Đại lý

Attrage là mẫu xe thứ hai của thương hiệu này được hỗ trợ 100% trước bạ, áp dụng cho bản MT. Bản MT này còn được tặng thêm phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium cao cấp hơn được hỗ trợ 50% trước bạ, phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và ăng ten vây cá 1,5 triệu đồng.

Attrage cũng là mẫu xe được hỗ trợ 100% trước bạ. Ảnh: Đại lý

Với mẫu bán tải Triton, khuyến mãi 50% trước bạ và quà tặng trị giá 10 triệu đồng áp dụng cho cả 3 phiên bản. Riêng bản tiêu chuẩn có thêm quà là 6 lần thay dầu chính hãng hoặc gói hỗ trợ tài chính khi trả góp.