04-09-2025 - 14:10 PM | Thị trường

Là MPV bán chạy nhất phân khúc và liên tục gia tăng khuyến mãi, đỉnh điểm trong tháng 9 này, Mitsubishi Xpander càng tạo sức ép cho các đối thủ, đồng thời dễ nới khoảng cách doanh số với nhiều mẫu xe xăng khác trên thị trường.

Theo thống kê từ Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV), sau 8 năm ra mắt, Xpander đã vượt mốc 120.000 xe bán ra. Trong suốt quãng thời gian có mặt trên thị trường, Xpander vẫn liên tục giữ vị thế là MPV bán chạy nhất phân khúc. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 7 tháng đầu năm 2025, doanh số mẫu xe này đạt 9.740 xe, cao gấp gần 2,5 lần so với đối thủ xếp ngay sau là Toyota Veloz Cross (3.954 xe).

Xét rộng ra trong nhóm xe xăng trên toàn thị trường, mẫu MPV của Mitsubishi vẫn dẫn đầu doanh số. Thống kê từ VAMA cho thấy Mazda CX-5 là mẫu xe xăng bán chạy thứ hai trong 7 tháng đầu năm nay với 8.970 xe, ít hơn tới 770 xe so với Mitsubishi Xpander. Với đà tăng trưởng hiện nay, Xpander có nhiều khả năng trở thành mẫu xe xăng bán chạy nhất năm 2025.

Mitsubishi Xpander lăn bánh tháng này tiết kiệm gần 100 triệu đồng, thêm áp lực cho Veloz Cross- Ảnh 1.

Xpander rộng cửa thành xe xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam năm nay với đà tăng trưởng hiện tại. Nguồn số liệu: VAMA, TC Motor

Song song với kết quả kinh doanh ổn định từ đầu năm tới nay, Mitsubishi Xpander cũng liên tục nhận được khuyến mãi qua các tháng. Đáng chú ý, trong tháng 9 này, hãng xe Nhật “rộng tay” tặng 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản cao cấp của mẫu xe này gồm Xpander AT Premium và Xpander AT. Quà tặng kèm cũng có giá trị cao. Tổng mức khuyến mãi lớn nhất cho Xpander quy đổi tương đương 95 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander lăn bánh tháng này tiết kiệm gần 100 triệu đồng, thêm áp lực cho Veloz Cross- Ảnh 2.

Mitsubishi Xpander đã bán vượt 120.000 xe tại Việt Nam kể từ khi ra mắt. Ảnh: Đại lý

Cụ thể, Xpander AT Premium được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ, trị giá 66 triệu đồng, kèm một năm bảo hiểm vật chất và camera 360 độ. Tổng giá trị khuyến mãi lên tới 95 triệu đồng. Xpander AT cũng được tặng 100% trước bạ (60 triệu đồng) và tặng bảo hiểm một năm. Bản tiêu chuẩn Xpander MT (VIN 2024) nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (28 triệu đồng), cùng phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng và camera lùi.

Với biến thể Xpander Cross, khuyến mãi gồm 50% trước bạ, phiếu nhiên liệu và camera 360 độ, tổng giá trị quy đổi 75 triệu đồng.

Xpander hiện có giá bán lẻ niêm yết từ 560 triệu tới 658 triệu đồng. Xpander Cross có giá từ 698 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander lăn bánh tháng này tiết kiệm gần 100 triệu đồng, thêm áp lực cho Veloz Cross- Ảnh 3.

Mẫu MPV này mang đến các lựa chọn kiểu dáng Xpander thường và Xpander Cross dạng lai crossover, khác biệt một chút cả ở thiết kế và trang bị. Ảnh: Đại lý

Đặc biệt, để kỷ niệm cột mốc 120.000 xe Xpander bán ra sau 8 năm, hãng xe Nhật còn đưa ra thêm chính sách khuyến mãi phụ tùng cho người sở hữu dòng xe này từ ngày 4/9 đến hết 30/11/2025. Theo đó, khi chủ xe Xpander bảo dưỡng, sửa chữa tại các nhà phân phối ủy quyền hoặc sự kiện bảo dưỡng lưu động của nhà phân phối sẽ được khuyến mãi nhiều nhất tới 80% giá phụ tùng.

Xpander không phải mẫu xe duy nhất được MMV hỗ trợ 100% trước bạ. Xforce, Attrage và Triton cũng được khuyến mãi này. Với Triton, cả 3 bản đều được hỗ trợ hoàn toàn trước bạ, quy đổi 40-56 triệu đồng, cộng thêm quà tặng trị giá 10 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander lăn bánh tháng này tiết kiệm gần 100 triệu đồng, thêm áp lực cho Veloz Cross- Ảnh 4.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay, Triton được hỗ trợ 100% trước bạ từ chính hãng. Ảnh: Đại lý

Tuy nhiên, với Xforce, chính sách hỗ trợ 100% trước bạ chỉ áp dụng cho bản tiêu chuẩn GLX, trong khi các bản cao cấp hơn được hỗ trợ 50% trước bạ. Quà tặng kèm khi mua xe thuộc các bản Premium và Ultimate là phiếu nhiên liệu trị giá 15-21 triệu đồng tùy bản.

Tương tự, Attrage được hỗ trợ 100% trước bạ cho bản tiêu chuẩn MT, trong khi bản CVT Premium được hỗ trợ 50% trước bạ. Cả 2 bản này đều có quà tặng kèm là phiếu nhiên liệu (8-20 triệu đồng), ăng ten vây cá hoặc camera lùi tùy bản.

Theo Đức Khôi

Đời sống và Pháp luật

