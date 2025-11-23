Mixue đóng cửa hàng loạt tại Việt Nam, 'đế chế trà sữa' Trung Quốc sắp hết thời?

Theo báo cáo, Mixue đạt doanh thu 14,87 tỷ Nhân dân tệ (NDT, khoảng 2,1 tỷ USD), tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng cũng tăng 44,1%, đạt 2,72 tỷ NDT (380,8 triệu USD). Đến giữa năm 2025, Mixue đã sở hữu 53.014 cửa hàng trên toàn cầu, cao hơn 9.796 cửa hàng so với cùng thời điểm năm 2024, đồng thời vượt luôn mục tiêu mở rộng cho cả năm trước. Trong số đó, thị trường Trung Quốc đóng vai trò chủ lực với 9.668 cửa hàng mới.

Thị trường nội địa đang trở thành động lực tăng trưởng chính, khi tốc độ mở rộng tại Trung Quốc tăng gấp đôi. Trong nửa đầu năm 2025, mạng lưới cửa hàng tăng 16%, vượt xa mức 7% của nửa cuối 2024. Đáng chú ý, gần 60% cửa hàng mới được mở tại các thị trấn nhỏ và khu vực cấp xã, cho thấy chiến lược thâm nhập thị trường “thấp tầng” đang phát huy hiệu quả.

Nhiều cửa hàng Mixue tại Việt Nam đang âm thầm thu hẹp hoạt động.

Bất chấp giá nguyên liệu như chanh và cà phê tăng, Mixue vẫn giữ được biên lợi nhuận gộp 31,6%, chỉ giảm nhẹ 0,3 điểm %.

Giám đốc tài chính Trương Viên khẳng định mục tiêu duy trì biên lợi nhuận ổn định quanh mức 30% nhờ lợi thế quy mô chuỗi cung ứng cùng xu hướng giảm giá sữa và đường trên thị trường.

Trong khi thị trường nội địa tăng tốc, Mixue cũng tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ tại thị trường quốc tế. Trong nửa đầu năm 2025, hệ thống cửa hàng nước ngoài giảm còn 4.733, tức giảm 162 cửa hàng so với cuối năm 2024.

Cai Weimiao - Giám đốc điều hành kiêm phụ trách chuỗi cung ứng của Mixue - xác nhận tập đoàn đã tiến hành đóng một số cửa hàng tại Indonesia và Việt Nam, hai thị trường lớn nhất ngoài Trung Quốc.

Tính đến ngày 30/9/2024, Indonesia sở hữu 2.667 cửa hàng, còn Việt Nam có 1.304 cửa hàng theo hồ sơ IPO. Động thái đóng cửa được xem là bước đi chiến lược nhằm “tinh gọn vận hành”, qua đó nâng hiệu quả kinh doanh. Theo Mixue, các cửa hàng được di dời hoặc điều chỉnh mô hình đã ghi nhận mức tăng doanh thu bình quân hơn 50% mỗi ngày.

Dù vậy, quá trình chuẩn hóa vẫn đối mặt với nhiều thách thức về vận hành và nhân sự. Một nhà cung ứng tại Indonesia cho biết, nhân viên tại đây gặp khó khăn khi tiếp cận các quy chuẩn vệ sinh cơ bản như vứt bỏ kem đã hết hạn hay lau sàn hàng ngày. “Những điều được xem là hiển nhiên tại Trung Quốc thì ở Indonesia cần đào tạo rất kỹ”, người này chia sẻ.

Để giải quyết vấn đề, từ cuối năm 2024, Mixue đã bắt đầu đưa nhân viên từ các thị trường nước ngoài, trong đó có Việt Nam và Indonesia sang Trung Quốc để đào tạo tập trung. Tập đoàn cũng đang lên kế hoạch thành lập trung tâm hỗ trợ vận hành toàn cầu, nhằm chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng trong giai đoạn tái cấu trúc quốc tế.

Dù đối mặt với biến động tại nước ngoài, Mixue vẫn giữ vững vị thế là thương hiệu trà sữa Trung Quốc lớn nhất thế giới.