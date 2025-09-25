MMA IMPACT VIETNAM 2025: 14 năm định hình tương lai ngành Marketing

Năm 2025, MMA IMPACT VIETNAM chính thức trở lại với quy mô và sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn, đánh dấu hành trình 14 năm kiến tạo giá trị cho toàn ngành.

14 năm dấu ấn: Từ uy tín đến sức ảnh hưởng rộng khắp ngành Marketing

Kể từ ngày đầu tổ chức, MMA IMPACT VIETNAM 2025 đã định hình không chỉ là nơi công bố các xu hướng Marketing mới nhất, mà còn là bệ phóng cho những ý tưởng mang tính cách mạng. Qua mỗi năm thành công, sự kiện dần trở thành nơi gắn kết giữa tri thức toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp tìm ra con đường tăng trưởng bền vững trong một thị trường đầy biến động. Chính sự khác biệt đó đã đưa MMA IMPACT VIETNAM 2025 thành "điểm hẹn quyền lực" không thể thiếu của các nhà lãnh đạo cấp cao, các CMO và các marketer tiên phong.

Gần đây nhất, MMA IMPACT VIETNAM 2024 đã ghi dấu rực rỡ với 50 diễn giả đẳng cấp quốc tế, 25 phiên thảo luận chuyên sâu, 35 đối tác đồng hành, cùng hơn 300 triệu lượt tương tác truyền thông. Đặc biệt, sự kiện đã quy tụ 1.500 khách tham dự, chủ yếu là các C-level và lãnh đạo cấp cao, càng khẳng định chuỗi MMA IMPACT VIETNAM thường niên chính là nơi hội tụ của những lãnh đạo ra quyết định tầm vóc nhất trong ngành.

Bước sang năm 2025, MMA IMPACT VIETNAM được kỳ vọng tiếp tục nâng tầm, với sự góp mặt của hơn 1.000 đại biểu, 40+ diễn giả, và những phiên hội thảo được thiết kế chuyên sâu, độc quyền dành cho giới lãnh đạo và marketer cấp cao. Đặt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động nhưng đầy cơ hội, sự kiện hứa hẹn tiếp tục là cột mốc quan trọng cho những chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn bản lề.

Điểm hẹn chiến lược của các doanh nghiệp hàng đầu

Uy tín của MMA IMPACT VIETNAM 2025 còn được củng cố nhờ sự đồng hành của những tên tuổi lớn như Google, Heineken Vietnam, La Vie, GrabAds, Suntory PepsiCo… và hơn 20 đối tác truyền thông hàng đầu như Chicilon Media, Haravan, Lava Digital Group... Họ không chỉ là đối tác đồng hành, mà còn là "người mở đường", chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn để cùng thúc đẩy toàn ngành tiến lên. Việc các thương hiệu tiên phong này chọn MMA IMPACT VIETNAM 2025 làm điểm đến đã cho thấy sức hút cũng như tầm ảnh hưởng vượt khỏi khuôn khổ một sự kiện thường niên của MMA IMPACT VIETNAM 2025.

Act | Accelerate | Advance: Bản đồ tăng trưởng dành cho CMO thời đại mới

Chính từ nền tảng uy tín đã được khẳng định qua hơn một thập kỷ cùng sự đồng hành của những thương hiệu tiên phong toàn cầu, MMA IMPACT VIETNAM 2025 bước tiếp với chủ đề trung tâm mang tên "Powering Marketing for Growth" (tạm dịch: "Thúc đẩy Marketing cho chiến lược tăng trưởng"), phản ánh đúng tinh thần và áp lực mà ngành Marketing đang gánh vác. Đây không chỉ là chủ đề của MMA IMPACT VIETNAM năm nay, mà còn là sứ mệnh cốt lõi của MMA Global: Nâng cao năng lực của marketer trong việc tạo giá trị, đưa ra định hướng rõ ràng và dẫn dắt sự thay đổi trong một thế giới luôn biến động.

MMA IMPACT VIETNAM 2025 được thiết kế xoay quanh ba trụ cột: Act | Accelerate | Advance – một bản đồ tăng trưởng giúp các marketer và doanh nghiệp đi từ chiến lược tới thực thi, từ hành động tới bứt phá bền vững. Cụ thể:

ACT – Hành động: Ứng dụng khung chiến lược tăng trưởng, khai thác cao cấp hóa (premiumisation) để nâng tầm giá trị thương hiệu. Đây là lời nhắc rằng tăng trưởng không đến từ việc chạy theo số lượng, mà từ việc tạo nên giá trị khác biệt và lâu dài.

ACCELERATE – Tăng tốc: Nâng cao trải nghiệm khách hàng, tận dụng AI, tối ưu hóa phân phối để mở khóa những cơ hội mới.

ADVANCE – Bứt phá: Khắc phục lỗ hổng trong tăng trưởng, xây dựng văn hóa đổi mới, nuôi dưỡng kỹ năng và hệ thống sẵn sàng cho tương lai. Đây chính là bước đi dài hơi để doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu.

Trong bối cảnh cuối năm – thời điểm các doanh nghiệp cần bứt phá để hoàn thành KPI và chuẩn bị cho chiến lược năm mới – sự kiện IMPACT năm nay được xem là cú hích mạnh mẽ, cung cấp những công cụ, tư duy và giải pháp thực tiễn để Marketing trở thành động lực tăng trưởng bền vững. Hãy sẵn sàng để trở thành một phần của MMA IMPACT VIETNAM 2025 – nơi Marketing được tái định nghĩa, nơi tri thức, chiến lược và kết nối sẽ cùng nhau kiến tạo động lực tăng trưởng cho tương lai!

