Mở bán 250 căn nhà ở xã hội dạng liền kề, giá hơn 14 triệu đồng/m2

07-09-2025 - 17:18 PM | Bất động sản

250 căn nhà ở xã hội dạng liền kề thiết kế 1 trệt và 1 lầu, diện tích đất từ 44-99m2, thuộc Dự án nhà ở xã hội khóm 5, phường 9, TP. Cà Mau cũ bắt đầu mở bán, với giá từ 14 triệu đồng/m2 đã bao gồm thuế.

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau vừa công bố thông tin tiếp nhận hồ sơ thuê, mua nhà ở xã hội khóm 5 (Dream House), phường 9, TP. Cà Mau cũ (nay thuộc khóm 19, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau). Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau được mở bán.

Mở bán 250 căn nhà ở xã hội dạng liền kề, giá hơn 14 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Những căn nhà ở xã hội tại dự án Dream House có diện tích đất từ 44-99m2, thiết kế 1 trệt, 1 lầu, giá bán hơn 14 triệu đồng/m2 (đã gồm thuế).

Tới nay, chủ đầu tư đã hoàn thành xây dựng hạ tầng cơ bản, hoàn thiện phần thô của các căn hộ, dự kiến bàn giao nhà trong giai đoạn từ cuối năm nay tới cuối năm 2026.

Giá bán tạm tính đã bao gồm thuế VAT hơn 14 triệu đồng/m2 sàn xây dựng (chưa gồm 2% phí bảo trì).

Về người được mua nhà ở xã hội trên, ngoài các nhóm theo quy định chung toàn quốc (Nghị định 100/2024/NĐ-CP, Thông tư 05/2024/TT-BXD), riêng tại Cà Mau, địa phương còn cho phép người có nhà xa cách nơi làm việc từ 20km trở lên cũng được mua nhà ở xã hội. Theo đó, từ ngày 15/8/2025, người lao động có 1 nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhưng cách nơi làm trong bán kính từ 20km trở lên được xét mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; dự án nhà ở xã hội chọn thuê, mua phải nằm trong phạm vi 15km tính từ nơi làm việc.

Theo kế hoạch, năm 2025, tỉnh Cà Mau triển khai 14 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 6 dự án nhà ở xã hội độc lập với hơn 3.700 căn; 8 dự án nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại (quỹ đất 20%), với hơn 5.500 căn.

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

