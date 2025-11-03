Mở bán gần 1.100 căn nhà ở giá từ 20,8 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa công bố giá bán nhà xã hội thuộc khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối (Phố Nối House) của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tân Sáng.

Dự án nằm tại địa bàn xã Nguyễn Văn Linh, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km. Khu nhà xã hội gồm 4 tòa cao 9 tầng và một tum. Nguồn cung có 1.076 căn hộ để bán với diện tích từ 30m2 đến 50m2, một số căn có diện tích 70m2.

Giá bán được Sở Xây dựng duyệt là 20,8 triệu đồng/m2 ) với loại căn hộ cao 3,3 m, bố trí từ tầng 2 đến tầng 4. Người mua sẽ phải trả 600 triệu đến 1,4 tỷ đồng một căn.

Từ tầng 5 đến 9 là loại căn hộ cao 4,5 m (có gác xép) với giá bán gần 25,8 triệu đồng/m2, tương đương căn lớn nhất khoảng 1,8 tỷ đồng. Mức giá này đã gồm chi phí đầu tư phần gác xép.

Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên công bố thông tin Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến để tìm nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Dự án nằm trong đồ án Quy hoạch 1/2000 phân khu đô thị Đông sông Điện Biên (khu D) đã được phê duyệt.

Tổng diện tích dự án khoảng 31,5ha, diện tích sàn xây dựng khoảng 500.000m2. Tổng mức đầu tư dự kiến 7.000 tỷ đồng. Tiến độ triển khai trong 5 năm từ thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tỉnh Hưng Yên (trước khi sáp nhập với Thái Bình) được giao chỉ tiêu hoàn thành 1.750 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh đã hoàn thành hai dự án với hơn 1.000 căn. Hiện tỉnh tiếp tục triển khai 4 dự án với quy mô 3.588 căn. Riêng năm nay, tỉnh dự kiến hoàn thành vượt chỉ tiêu 20%.

Hưng Yên đang trở thành một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản miền Bắc nhờ sự xuất hiện của loạt dự án tỷ đô. Đứng vị trí đầu bảng là khu đô thị Ecopark với quy mô khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư tới 10 tỷ USD – hiện là đại dự án lớn nhất tỉnh.

Song song, Vinhomes cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai dự án kế tiếp: Vinhomes Ocean Park 2 (460 ha, 1,6 tỷ USD) và Vinhomes Ocean Park 3 (290 ha, 1,4 tỷ USD), góp phần hình thành chuỗi đại đô thị phía Đông Hà Nội.

Không chỉ có Ecopark và Vinhomes, năm 2025 thị trường Hưng Yên tiếp tục sôi động với loạt dự án mới. Đầu tiên là khu đô thị Centerville tại Văn Giang do DCI đầu tư, quy mô 50 ha với tổng vốn gần 17.000 tỷ đồng. Tiếp đến, Alluvia City của Xuân Cầu Holdings được triển khai trên diện tích gần 200 ha, vốn hơn 31.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Khoái Châu, dự án Trump International Hưng Yên do Trump Organization hợp tác cùng Kinh Bắc phát triển khu đô thị – du lịch sinh thái – sân golf với tổng vốn trên 39.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh còn một số dự án đáng chú ý như phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 (Phố Nối) gần 35.000 tỷ đồng, Khu đô thị mới Kiến Giang vốn gần 9.700 tỷ đồng, Khu đô thị mới xã Tân Bình – phường Tiền Phong của Eurowindow hơn 8.000 tỷ đồng và Khu đô thị Song An – Trung An (Vũ Thư) do DragonGroup đầu tư trên 4.200 tỷ đồng.