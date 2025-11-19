Mở bán nhà ở xã hội từ 900 triệu đồng/căn tại Hà Nội: Mời công an giám sát, dẹp 'cò mồi’ trục lợi

Người dân có nhu cầu nộp hồ sơ đều được tiếp nhận hết

Dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung (Thăng Long Green City) do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) kéo dài từ 17/11/2025 đến 3/1/2026.

Trong bối trong bối cảnh giá nhà thương mại neo cao và thiếu nguồn cung nhà giá rẻ, dự án nhà ở xã hội mở CT3 đã thu hút đông đảo người dân có nhu cầu đến nộp hồ sơ. Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 1.600 người bấm số, nhận phiếu hẹn thời điểm nộp hồ sơ.

Theo ghi nhận, hôm nay (18/11), dù thời tiết mưa nhưng vẫn có hàng trăm người vẫn xếp hàng, “đội mưa” đợi vào bấm số, lấy phiếu hẹn.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) đang mở bán với giá dự kiến 18,4 triệu đồng/m2.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trần Ngọc Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera – CTCP đại diện Liên danh chủ đầu tư cho biết, thấu hiểu những khó khăn, áp lực mà người dân từng gặp phải trong quá trình tiếp cận nhà ở xã hội thời gian qua, Liên danh chủ đầu tư đã chủ động nghiên cứu, xây dựng chuỗi giải pháp minh bạch, có văn bản thông báo mang tính chất hướng dẫn rõ ràng và thuận lợi nhất. Việc này bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận thông tin bình đẳng, không phụ thuộc vào trung gian, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thực hiện.

"Mọi người dân có nhu cầu nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của dự án chúng tôi sẽ tiếp nhận hết. Người dân có thể chủ động theo dõi, nắm rõ tiến độ, không cần xếp hàng chờ đợi từ đêm hay lo ngại mất lượt. Tất cả thông tin chúng tôi đều công khai minh bạch giúp người dân yên tâm trong suốt quá trình tham gia", ông Trần Ngọc Anh nói.

Theo ông Trần Ngọc Anh, nhằm đảm bảo khách quan, minh bạch trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp đã bố trí hàng chục cán bộ chuyên trách áp dụng cơ chế kiểm tra chéo nội bộ. Tất cả cán bộ liên quan dự án đều phải ký cam kết không tư lợi, không thiếu trách nhiệm, và chịu kiểm soát từ bộ phận giám sát độc lập.

Quy trình nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội CT3 thuận tiện, nhanh chóng và đảm bảo minh bạch. Theo đó, khách hàng tới mang theo hồ sơ bản gốc, xuất trình CCCD để lấy số thứ tự. Tiếp đến nhân viên sẽ ghi lại số thứ tự và viết phiếu hẹn khách hàng về thời điểm nộp hồ sơ. Sau đó cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ khách hàng theo quy định.

Song song đó, chủ đầu tư công khai toàn bộ thông tin dự án, hướng dẫn quy trình, biểu mẫu theo quy định. Đồng thời, thiết lập hộp thư tiếp nhận phản ánh, giải đáp thắc mắc của người dân.

Lý giải việc không áp dụng nộp hồ sơ trực tuyến, ông Trần Ngọc Anh cho rằng, hình thức tiếp nhận trực tiếp vẫn cần thiết vì người dân còn quá nhiều thắc mắc cần được đối thoại, hướng dẫn; đồng thời hạ tầng số hiện chưa đáp ứng để vận hành toàn bộ quy trình online.

Về việc mỗi ngày chỉ tiếp nhận 50 bộ hồ sơ, theo ông Trần Ngọc Anh là do quá trình kiểm tra hồ sơ rất tốn thời gian, dù đội ngũ thẩm định đã được đào tạo chuyên nghiệp và có kinh nghiệm từ nhiều dự án nhà ở xã hội mà doanh nghiệp triển khai trước đó. Tuy nhiên, với số lượng người dân có nhu cầu nộp hồ sơ lớn con số này có thể nâng lên 70–80 hồ sơ/ngày.

Trước vấn đề đặt ra là số lượng hồ sơ có thể lên hàng nghìn bộ thì chủ đầu tư có tiếp nhận, xử lý hết hay không, ông Trần Ngọc Anh cho hay: “Nếu lượng người nộp hồ sơ tăng cao, liên danh chủ đầu tư sẽ báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội để xem xét gia hạn nếu hồ sơ tồn quá nhiều. Khách hàng nộp hồ sơ ngày đầu tiên hay ngày cuối cùng đều có giá trị như nhau. sẽ mở rộng thời gian hoặc tăng nhân lực hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền lợi người dân”.

Mời công an giám sát để tránh tình trạng "cò mồi", trục lợi chính sách

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera – CTCP đại diện Liên danh chủ đầu tư cho biết, để đảm bảo việc mua bán nhà ở xã hội và người mua nhà ở xã hội được thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh việc trục lợi chính sách liên danh chủ đầu tư đề nghị UBND Xã Thiên Lộc, Công an Xã Thiên Lộc hỗ trợ bằng cách công bố thông tin dự án và cử cán bộ hỗ trợ an ninh trật tự trong quá trình nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Ông Trần Ngọc Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera – CTCP đại diện Liên danh chủ đầu tư cho biết, đã mời cơ quan cảnh sát vào cuộc để giám sát trong suốt quá trình thu hồ sơ và bốc thăm quyền mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội tránh tình trạng cò mồi, trục lợi chính sách.

Theo đó, chủ đầu tư đề nghị UBND xã Thiên Lộc công bố công khai thông tin trên trang thông tin điện tử các thông tin dự án, quy trình, nội quy mua bán, hướng dẫn hồ sơ...; đồng thời cử cán bộ trực tiếp tham gia hỗ trợ phối hợp công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực trông giữ phương tiện giao thông, khu vực xếp hàng, khu vực bấm số, khu vực viết phiếu hẹn và khu vực thu hồ sơ trong suốt thời gian nêu trên.

Ông Trần Ngọc Anh cũng cho biết, hiện nay, có nhiều thông tin trên mạng xã hội có một số đối tượng mạo danh chủ đầu tư để đưa ra thông tin sai lệch về việc kê khai nộp sơ và mua bán nhà ở xã hội trái quy định pháp luật.

“Chúng tôi đã mời cơ quan cảnh sát vào cuộc để giám sát trong suốt quá trình thu hồ sơ và bốc thăm quyền mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội tránh tình trạng cò mồi, trục lợi chính sách”, ông Trần Ngọc Anh nhấn mạnh.