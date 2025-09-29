Mô hình giao hàng tập trung: Giải pháp mới cho chuỗi cung ứng tốt hơn tại Việt Nam

Với sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương, các chuyên gia trong ngành logistics cùng hơn 100 doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, nhằm tìm giải pháp xây dựng một chuỗi cung ứng mới, phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Theo đánh giá của chuyên gia việc kết hợp giữa một nhà bán lẻ hàng đầu và một nhà cung cấp dịch vụ logistics 3PL sẽ góp phần hình thành một chuỗi cung ứng tập trung, mang lại lợi ích đồng thời cho con người, cửa hàng, nhà cung cấp, người tiêu dùng, môi trường và nền kinh tế. Việt Nam đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn đa quốc gia trong nhiều lĩnh; hạ tầng logistics cũng được đầu tư mạnh mẽ với cảng biển, trung tâm logistics và thương mại hiện đại. Tuy vậy, chuỗi cung ứng nội địa vẫn còn những hạn chế, đòi hỏi sự đồng hành của các đối tác chiến lược để cải thiện và phát triển bền vững.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, phát biểu tại sự kiện

Đại diện Central Retail Việt Nam, ông Mike Reid – Giám đốc Cấp cao Chuỗi cung ứng, nhấn mạnh: "Chuỗi cung ứng là huyết mạch vận hành của doanh nghiệp. Một công ty có thể có sản phẩm tốt và chiến dịch marketing mạnh, nhưng nếu không đưa hàng hóa đến tay khách hàng hiệu quả và tin cậy thì vẫn sẽ thất bại." Ông khẳng định, giao hàng trực tiếp nhỏ lẻ không còn phù hợp và sẽ tiếp tục kìm hãm chuỗi cung ứng của Việt Nam, trong khi giao hàng tập trung mới tạo ra hiệu quả kinh tế theo quy mô.

Theo ông Reid, mô hình này mang lại nhiều lợi ích rõ rệt: nhà cung cấp giảm mạnh chi phí giao hàng qua việc sử dụng xe tải lớn giao đến một điểm duy nhất thay vì thực hiện hàng chục chuyến nhỏ lẻ., sử dụng xe tải lớn hơn để giao hàng kết hợp đến các cửa hàng giúp giảm số lượng xe lưu thông, giảm tắc nghẽn giao thông và nâng cao hiệu quả vận hành toàn chuỗi. Thông qua hợp tác và hợp nhất, doanh nghiệp có thể mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường đến nhiều tỉnh, thành một cách hiệu quả, đảm bảo sản phẩm luôn sẵn có cho người tiêu dùng trên khắp Việt Nam.

Ông Mike Reid, Giám đốc Cấp cao Chuỗi cung ứng, Central Retail Việt Nam, chia sẻ góc nhìn về chuyển đổi chuỗi cung ứng

Bên cạnh đó, hệ thống tập trung còn tăng cường khả năng kiểm soát và minh bạch khi cho phép theo dõi tình trạng hàng hóa theo từng cửa hàng, từng ngày, giúp đội ngũ đưa ra hành động chính xác và kịp thời để tối đa hóa doanh số. Đặc biệt, tối ưu hóa logistics theo hướng tập trung còn giúp giảm đáng kể tiêu thụ nhiên liệu và khí thải, đồng thời thể hiện tính chuyên nghiệp trong vận hành. "Chuỗi cung ứng là yếu tố thầm lặng nhưng đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa chiến lược quốc gia và chiến lược kinh doanh – là trụ cột của sự thịnh vượng. Ngược lại, một chuỗi cung ứng thiếu năng lực sẽ trở thành lực cản đối với tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi đang hướng tới một tương lai nơi chuỗi cung ứng của Việt Nam không còn là điểm nghẽn, mà trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng quốc gia. Để đạt được điều này, hợp tác và tập trung hóa là yếu tố không thể thiếu," ông Reid chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh, hôm nay chính là dịp để tôn vinh sự hợp tác, liên minh và mô hình giao hàng tập trung. Central Retail sẽ tiếp tục chia sẻ các ví dụ thực tế về việc chuyển từ các hợp đồng mua sắm ngắn hạn sang quan hệ đối tác dài hạn với các nhà cung cấp dịch vụ logistics chủ chốt như FM Logistic,…

Khách mời tham quan thực tế kho vận hành hiện đại trong khuôn khổ sự kiện.

Đại diện FM Logistic Việt Nam, ông Hamza Harti – Giám đốc điều hành, cho biết việc hợp tác chiến lược với Central Retail sẽ góp phần thúc đẩy phát triển logistics tại Việt Nam thông qua tối ưu hóa vận hành, giảm lưu lượng phương tiện trên đường, và đẩy mạnh số hóa chuỗi cung ứng bằng công nghệ hiện đại, hướng đến mục tiêu tăng hiệu quả, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Đại diện FM Logistic Việt Nam, ông Hamza Harti, Giám đốc điều hành, chia sẻ tại sự kiện

Theo nhận định chung từ các chuyên gia tại hội thảo, với tinh thần hợp tác chiến lược, sự sáng tạo từ phía doanh nghiệp và định hướng chính sách của Nhà nước, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống chuỗi cung ứng hiện đại, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước và quá trình hội nhập quốc tế.