Mở hộp và trải nghiệm sớm iPhone 15 chính hãng: Màu nhẹ nhàng, phù hợp mọi giới tính

Đây là hộp đựng của 2 phiên bản iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Chúng tôi đang có trên tay iPhone 15 màu hồng và iPhone 15 Plus màu vàng, ngoài ra máy còn có thêm các màu khác gồm màu xanh dương, màu xanh lá và màu đen. Apple có in hình iPhone có hình nền tuỳ chỉnh để người dùng biết được đâu là tuỳ chọn màu sắc nào