Mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành lên 8-10 làn xe

Ngày 12-8, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, ngày 19-8 sẽ khởi công mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành lên 8-10 làn xe và dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2026.

Theo quyết định phê duyệt, hướng tuyến dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành ra hai bên theo đường hiện hữu. Riêng đoạn qua cầu Long Thành được mở rộng về phía bên phải tuyến (phía hạ lưu).

Dự án có tổng mức đầu tư 14.945 tỷ đồng, do VEC làm cơ quan chủ quản, chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức thực hiện, quản lý. Về quy mô, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 dài 4,8km sẽ đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe. Đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 14,7km đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe. Đối với cầu Long Thành sẽ xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo chiều từ TPHCM đi Long Thành, bên phải cầu hiện hữu.

Về tiến độ thi công, dự án được triển khai theo công trình xây dựng khẩn cấp, riêng cầu Long Thành hợp long cầu chính tháng 12-2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại vào tháng 3-2027.