Mở rộng Quốc lộ 13 qua phường Hiệp Bình: Chi trả bồi thường gần 6.200 tỉ đồng

Theo Quốc Anh | 08-05-2026 - 07:59 AM | Bất động sản

UBND phường Hiệp Bình, TPHCM cho biết đã chi trả tiền bồi thường 1.023/1.041 trường hợp, với 6.193 tỉ đồng.

Theo UBND phường Hiệp Bình, TPHCM, dự án thành phần 1: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu tới cầu Vĩnh Bình) ảnh hưởng đến 1.041 trường hợp, bao gồm 213 trường hợp giải tỏa trắng, 828 trường hợp giải tỏa một phần.

Người dân di dời, bàn giao mặt bằng để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.

Trong số này dự kiến khoảng 250 trường hợp được bố trí nền đất và 92 trường hợp bố trí căn hộ.

Đến nay, UBND phường Hiệp Bình đã ban hành và công bố thông báo thu hồi đất đến tất cả 1.041 trường hợp; chi bồi thường 1.023/1.041 trường hợp, với tổng số tiền hơn 6.193 tỉ đồng.

Hiện còn 18 trường hợp đang hoàn thiện thủ tục để chi trả.

Người dân đề nghị tăng giá đất nông nghiệp.

UBND phường Hiệp Bình cho biết dự án gặp một số khó khăn. Người dân cho rằng giá đất nông nghiệp thấp so với giá thị trường, chênh lệch so với tỉnh Bình Dương cũ. Trong quá trình sử dụng đất, đây lại là đất lâu năm dùng để ở và kinh doanh.

Do đó, người dân đề nghị tăng giá đất nông nghiệp bằng 50% giá đất ở hoặc bằng giá đất thương mại dịch vụ và thống nhất một giá bồi thường cho toàn bộ hộ dân trên mặt tiền Quốc lộ 13.

Ngoài ra, quỹ nền đất và căn hộ tái định cư chưa đủ so với số lượng dự kiến bố trí tái định cư.

Trong thời gian tới, UBND phường Hiệp Bình tiếp tục tăng cường các tổ vận động hộ dân, tổ chức bàn giao mặt bằng, thời gian dự kiến đến hết quý II/2026.

Song song đó, UBND phường Hiệp Bình giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp các bên liên quan rà soát hồ sơ, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh kiến nghị của người dân có nhà, đất theo quy định.


Dòng tiền 'lướt sóng' chung cư rút lui khỏi thị trường

Hàng nghìn căn hộ Vinhomes có giá chỉ từ 650 triệu sắp mở bán

Khánh Hòa: Thống nhất làm hầm chui nút giao Mả Vòng

Chủ tịch HĐND TPHCM chỉ đạo gỡ vướng 6 khu đô thị quy mô lớn

Sun Group lên núi dựng kỳ quan, Vingroup lấp biển làm siêu đô thị

Thanh tra yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến 2 khu đô thị mới

