Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mở tài khoản Vikki An sinh - Nhận quà mừng Quốc khánh: Cơ hội trúng tới 10 lượng vàng SJC, tổng giá trị 20 tỷ đồng

30-08-2025 - 17:55 PM | Tài chính - ngân hàng

Mở tài khoản Vikki An sinh - Nhận quà mừng Quốc khánh: Cơ hội trúng tới 10 lượng vàng SJC, tổng giá trị 20 tỷ đồng

Ngày 29 tháng 8 năm 2025 – Chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, thực hiện Nghị Quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ về tặng quà đến nhân dân, Ngân hàng số Vikki đã triển khai chương trình “Mở tài khoản Vikki An sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh”.

Theo đó, từ 21h00 ngày 29/8/2025, bên cạnh quà tặng 100.000 đồng từ Chính phủ được chuyển qua ứng dụng VNeID, khách hàng mở mới tài khoản Vikki sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà đặc biệt từ 1 chỉ vàng đến 10 lượng vàng SJC với tổng giá trị quà tặng lên tới 20 tỷ đồng. Cụ thể:

10 LƯỢNG VÀNG trị giá 1,3 tỷ đồng cho Khách hàng thứ 1 triệu.

- 1 LƯỢNG VÀNG trị giá 130 triệu đồng cho khách hàng thứ 10 ngàn và 100 ngàn.

- 1 CHỈ VÀNG trị giá 13 triệu đồng cho khách hàng thứ 1 ngàn - 2 ngàn - 3 ngàn. Tổng cộng đến 997 CHỈ VÀNG!

- 1.100 ĐIỆN THOẠI Samsung 5G dành cho các hộ dân khó khăn - hỗ trợ thiết thực để nhận quà từ Chính Phủ trên VNeID.

Danh sách khách hàng nhận quà tặng vàng sẽ được công khai, liên tục từ 9h00 ngày 30/8/2025 trên website và fanpage chính thức của Ngân hàng số Vikki.

Sáng nay 30/8/2025, đã có những khách hàng đầu tiên đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam trên cả nước nh ận được quà tặng vàng từ chương trình.

Mở tài khoản Vikki An sinh - Nhận quà mừng Quốc khánh: Cơ hội trúng tới 10 lượng vàng SJC, tổng giá trị 20 tỷ đồng- Ảnh 1.

Chương trình "Mở tài khoản Vikki an sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh" là minh chứng cho cam kết của Vikki trong việc trở thành ngân hàng số vì cộng đồng, đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc nâng cao an sinh xã hội.

Với những phần quà ý nghĩa và tiện ích tài chính bền vững, Vikki mong muốn mang đến niềm vui nhân dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần kiến tạo một Việt Nam số phát triển nhân văn và bền vững.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình cũng như cách liên kết tài khoản An Sinh Vikki trên ứng dụng VNeID, thông qua Hotline 1900 6608 và 212 Chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Số Vikki trên toàn quốc.

Mở tài khoản Vikki An sinh - Nhận quà mừng Quốc khánh: Cơ hội trúng tới 10 lượng vàng SJC, tổng giá trị 20 tỷ đồng- Ảnh 2.

Về Vikki Digital Bank:

Ngân hàng Số thế hệ mới Vikki là ngân hàng hoạt động theo giấy phép số 0009/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng có trụ sở tại thủ đô Hà Nội với 212 Chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 1.000 máy ATM trên toàn quốc.

Vikki là Ngân hàng Số của bạn, của mọi nhà, mở ra thế giới ngân hàng: thanh toán, thẻ, tiết kiệm, vay vốn, đầu tư, bảo hiểm, du lịch, mua sắm,... không giới hạn! Vikki giúp bạn tích lũy, nhân thêm tài sản, sinh lời tối ưu, với sự an tâm, công nghệ bảo mật, an toàn tuyệt đối.

Tận tâm từng khoảnh khắc, Điểm hẹn Ngân hàng Số Vikki với hàng trăm chi nhánh, hàng ngàn ATM - một chạm kết nối những giá trị tốt đẹp của thời gian, mang tương lai tươi sáng đến hàng triệu khách hàng, cho cuộc sống trở nên dễ dàng và ngập tràn cảm hứng.

Vikki Bank "Điểm hẹn Ngân hàng Số - Chạm cảm hứng, bật tương lai"

Thông tin liên hệ:

Ngân hàng Số Vikki (Vikki Digital Bank)

Tel: 1900 6608

Website: www.vikkibank.vn / Email: info@vikkibank.vn



Kim Ngân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày mai 31/8, bắt đầu chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho toàn bộ công dân Việt Nam

Từ ngày mai 31/8, bắt đầu chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho toàn bộ công dân Việt Nam Nổi bật

Một ngân hàng muốn tăng vốn điều lệ thêm 35%

Một ngân hàng muốn tăng vốn điều lệ thêm 35% Nổi bật

Giá vàng ngày 30/8 lên cao kỷ lục, vượt mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 30/8 lên cao kỷ lục, vượt mốc 130 triệu đồng/lượng

15:06 , 30/08/2025
Những yếu tố giúp VietinBank trở thành "ngôi sao" sáng nhất quý II/2025

Những yếu tố giúp VietinBank trở thành "ngôi sao" sáng nhất quý II/2025

13:30 , 30/08/2025
Vay thế chấp linh hoạt chỉ trong 4 giờ với M-Flex của MSB

Vay thế chấp linh hoạt chỉ trong 4 giờ với M-Flex của MSB

13:30 , 30/08/2025
Techcombank chính thức kết nối với ứng dụng VNeID, hỗ trợ khách hàng nhận tiền an sinh xã hội an toàn và tiện lợi

Techcombank chính thức kết nối với ứng dụng VNeID, hỗ trợ khách hàng nhận tiền an sinh xã hội an toàn và tiện lợi

13:26 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên