Mở tài khoản Vikki An sinh - Nhận quà mừng Quốc khánh: Cơ hội trúng tới 10 lượng vàng SJC, tổng giá trị 20 tỷ đồng

Theo đó, từ 21h00 ngày 29/8/2025, bên cạnh quà tặng 100.000 đồng từ Chính phủ được chuyển qua ứng dụng VNeID, khách hàng mở mới tài khoản Vikki sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà đặc biệt từ 1 chỉ vàng đến 10 lượng vàng SJC với tổng giá trị quà tặng lên tới 20 tỷ đồng. Cụ thể:

- 10 LƯỢNG VÀNG trị giá 1,3 tỷ đồng cho Khách hàng thứ 1 triệu.

- 1 LƯỢNG VÀNG trị giá 130 triệu đồng cho khách hàng thứ 10 ngàn và 100 ngàn.

- 1 CHỈ VÀNG trị giá 13 triệu đồng cho khách hàng thứ 1 ngàn - 2 ngàn - 3 ngàn. Tổng cộng đến 997 CHỈ VÀNG!

- 1.100 ĐIỆN THOẠI Samsung 5G dành cho các hộ dân khó khăn - hỗ trợ thiết thực để nhận quà từ Chính Phủ trên VNeID.

Danh sách khách hàng nhận quà tặng vàng sẽ được công khai, liên tục từ 9h00 ngày 30/8/2025 trên website và fanpage chính thức của Ngân hàng số Vikki.

Sáng nay 30/8/2025, đã có những khách hàng đầu tiên đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam trên cả nước nh ận được quà tặng vàng từ chương trình.

Chương trình "Mở tài khoản Vikki an sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh" là minh chứng cho cam kết của Vikki trong việc trở thành ngân hàng số vì cộng đồng, đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc nâng cao an sinh xã hội.

Với những phần quà ý nghĩa và tiện ích tài chính bền vững, Vikki mong muốn mang đến niềm vui nhân dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần kiến tạo một Việt Nam số phát triển nhân văn và bền vững.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình cũng như cách liên kết tài khoản An Sinh Vikki trên ứng dụng VNeID, thông qua Hotline 1900 6608 và 212 Chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Số Vikki trên toàn quốc.

Về Vikki Digital Bank: Ngân hàng Số thế hệ mới Vikki là ngân hàng hoạt động theo giấy phép số 0009/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng có trụ sở tại thủ đô Hà Nội với 212 Chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 1.000 máy ATM trên toàn quốc. Vikki là Ngân hàng Số của bạn, của mọi nhà, mở ra thế giới ngân hàng: thanh toán, thẻ, tiết kiệm, vay vốn, đầu tư, bảo hiểm, du lịch, mua sắm,... không giới hạn! Vikki giúp bạn tích lũy, nhân thêm tài sản, sinh lời tối ưu, với sự an tâm, công nghệ bảo mật, an toàn tuyệt đối. Tận tâm từng khoảnh khắc, Điểm hẹn Ngân hàng Số Vikki với hàng trăm chi nhánh, hàng ngàn ATM - một chạm kết nối những giá trị tốt đẹp của thời gian, mang tương lai tươi sáng đến hàng triệu khách hàng, cho cuộc sống trở nên dễ dàng và ngập tràn cảm hứng. Vikki Bank "Điểm hẹn Ngân hàng Số - Chạm cảm hứng, bật tương lai" Thông tin liên hệ: Ngân hàng Số Vikki (Vikki Digital Bank) Tel: 1900 6608 Website: www.vikkibank.vn / Email: info@vikkibank.vn







