Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Mỏ vàng' dưới nước giúp đưa Việt Nam thành ông trùm số 1 thế giới: Mỹ, Trung Quốc chốt đơn khủng, chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô

23-08-2025 - 07:01 AM | Thị trường

Việt Nam đã thu về 1,2 tỷ USD nhờ xuất khẩu mặt hàng này trong 7 tháng đầu năm.

'Mỏ vàng' dưới nước giúp đưa Việt Nam thành ông trùm số 1 thế giới: Mỹ, Trung Quốc chốt đơn khủng, chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô- Ảnh 1.

Bảy tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá tra Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng dương trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động. Theo số liệu Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ 2024. Đây là con số cho thấy sự bền bỉ của ngành trước những thách thức từ thị trường và chính sách quốc tế.

Trung Quốc & Hongkong tiếp tục duy trì là nhà nhập khẩu nhiều nhất cá tra Việt Nam. Tính đến hết tháng 7/2025, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 302 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm gần 25% tỷ trọng trong tổng giá trị cá tra Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường.

Khối CPTPP trở thành điểm sáng nổi bật về nhập khẩu cá tra Việt Nam. xuất khẩu cá tra Việt Nam sang CPTPP trong 7 tháng đầu năm nay đạt 208 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này đến từ các thị trường như Canada, Malaysia và một số nước châu Mỹ, nhờ ưu đãi thuế quan và ổn định nhu cầu tiêu dùng.

Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay đạt 206 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 7/2025, thị trường này tiêu thụ 31 triệu USD cá tra, giảm nhẹ 0,3% so với tháng 7/2024. Tuy nhiên, chính sách thuế quan mới dự kiến áp dụng từ 1/8 đang tạo ra “dấu hỏi lớn” cho triển vọng những tháng cuối năm.

'Mỏ vàng' dưới nước giúp đưa Việt Nam thành ông trùm số 1 thế giới: Mỹ, Trung Quốc chốt đơn khủng, chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô- Ảnh 2.

Brazil tiếp tục cho thấy tiềm năng khi 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 106 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng, đây cũng là thị trường đang đối mặt nguy cơ chịu tác động gián tiếp từ thuế 50% mà Mỹ dự kiến áp dụng đối với hàng hóa có xuất xứ từ nước này, nếu cá thịt trắng nằm trong danh mục bị ảnh hưởng.

Tính đến hết tháng 7/2025, xuất khẩu cá tra sang EU đạt 104 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024.

Phile cá tra đông lạnh vẫn là sản phẩm cá tra chủ lực Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường. Giá trị xuất khẩu sản phẩm này trong 7 tháng đầu năm nay đạt 976 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này phản ánh xu hướng chuyển dịch sang sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường, đồng thời giảm bớt rủi ro từ thuế quan và biến động giá nguyên liệu.

Từ nay đến cuối năm, xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng đồng thời từ nhiều yếu tố. Thông tin từ tháng 7 về khả năng Mỹ áp dụng mức thuế nhập khẩu mới đối với một số đối tác thương mại, trong đó có các quốc gia xuất khẩu cá thịt trắng, đang tạo ra tâm lý thận trọng cho doanh nghiệp và nhà nhập khẩu. Chính sách thuế quan mới của Mỹ – nếu áp dụng – có thể tạo ra sự dịch chuyển nguồn cung trong chuỗi cá thịt trắng toàn cầu, mang đến cả cơ hội mở rộng thị phần và rủi ro cạnh tranh giá. EU và CPTPP được dự báo tiếp tục là “điểm tựa” nhờ lợi thế FTA và sức mua ổn định.

Nửa cuối năm nay, VASEP dự báo thủy sản sẽ gặp khó nếu Mỹ áp thuế đối ứng mới 20%. Trong đó, cá tra sẽ chịu tác động đáng kể về chi phí và giá thành, nhất là khi thị trường Trung Quốc chững lại, buộc doanh nghiệp phải mở rộng xuất khẩu sang ASEAN, Nam Mỹ và Trung Đông.

Hàng chục nghìn tấn 'vàng trắng' của Việt Nam được Malaysia chốt đơn: 1/3 thế giới ưa chuộng, nước ta có diện tích trồng hơn 900.000 ha


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tại địa phương này, lần đầu tiên doanh số xe máy điện VinFast đã vượt xe xăng Honda

Tại địa phương này, lần đầu tiên doanh số xe máy điện VinFast đã vượt xe xăng Honda Nổi bật

Thép cuộn cán nóng của Hòa Phát chính thức không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá

Thép cuộn cán nóng của Hòa Phát chính thức không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá Nổi bật

Nghe TikToker Việt review đi Xanh SM tại Indonesia: Rẻ hơn các dịch vụ xe khác

Nghe TikToker Việt review đi Xanh SM tại Indonesia: Rẻ hơn các dịch vụ xe khác

20:10 , 22/08/2025
Qualcomm trao 225.000 USD cho 3 startup xuất sắc nhất tại QVIC 2025

Qualcomm trao 225.000 USD cho 3 startup xuất sắc nhất tại QVIC 2025

19:44 , 22/08/2025
Trung Quốc ồ ạt thu mua một loại quả “vương giả chi quả” mà Việt Nam dự kiến có sản lượng hơn 50.000 tấn

Trung Quốc ồ ạt thu mua một loại quả “vương giả chi quả” mà Việt Nam dự kiến có sản lượng hơn 50.000 tấn

19:10 , 22/08/2025
Đề xuất mới về 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe điện

Đề xuất mới về 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe điện

18:08 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên