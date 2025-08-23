'Mỏ vàng' dưới nước giúp đưa Việt Nam thành ông trùm số 1 thế giới: Mỹ, Trung Quốc chốt đơn khủng, chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô

Bảy tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá tra Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng dương trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động. Theo số liệu Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ 2024. Đây là con số cho thấy sự bền bỉ của ngành trước những thách thức từ thị trường và chính sách quốc tế.

Trung Quốc & Hongkong tiếp tục duy trì là nhà nhập khẩu nhiều nhất cá tra Việt Nam. Tính đến hết tháng 7/2025, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 302 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm gần 25% tỷ trọng trong tổng giá trị cá tra Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường.

Khối CPTPP trở thành điểm sáng nổi bật về nhập khẩu cá tra Việt Nam. xuất khẩu cá tra Việt Nam sang CPTPP trong 7 tháng đầu năm nay đạt 208 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này đến từ các thị trường như Canada, Malaysia và một số nước châu Mỹ, nhờ ưu đãi thuế quan và ổn định nhu cầu tiêu dùng.

Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay đạt 206 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 7/2025, thị trường này tiêu thụ 31 triệu USD cá tra, giảm nhẹ 0,3% so với tháng 7/2024. Tuy nhiên, chính sách thuế quan mới dự kiến áp dụng từ 1/8 đang tạo ra “dấu hỏi lớn” cho triển vọng những tháng cuối năm.

Brazil tiếp tục cho thấy tiềm năng khi 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 106 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng, đây cũng là thị trường đang đối mặt nguy cơ chịu tác động gián tiếp từ thuế 50% mà Mỹ dự kiến áp dụng đối với hàng hóa có xuất xứ từ nước này, nếu cá thịt trắng nằm trong danh mục bị ảnh hưởng.

Tính đến hết tháng 7/2025, xuất khẩu cá tra sang EU đạt 104 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024.

Phile cá tra đông lạnh vẫn là sản phẩm cá tra chủ lực Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường. Giá trị xuất khẩu sản phẩm này trong 7 tháng đầu năm nay đạt 976 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này phản ánh xu hướng chuyển dịch sang sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường, đồng thời giảm bớt rủi ro từ thuế quan và biến động giá nguyên liệu.

Từ nay đến cuối năm, xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng đồng thời từ nhiều yếu tố. Thông tin từ tháng 7 về khả năng Mỹ áp dụng mức thuế nhập khẩu mới đối với một số đối tác thương mại, trong đó có các quốc gia xuất khẩu cá thịt trắng, đang tạo ra tâm lý thận trọng cho doanh nghiệp và nhà nhập khẩu. Chính sách thuế quan mới của Mỹ – nếu áp dụng – có thể tạo ra sự dịch chuyển nguồn cung trong chuỗi cá thịt trắng toàn cầu, mang đến cả cơ hội mở rộng thị phần và rủi ro cạnh tranh giá. EU và CPTPP được dự báo tiếp tục là “điểm tựa” nhờ lợi thế FTA và sức mua ổn định.

Nửa cuối năm nay, VASEP dự báo thủy sản sẽ gặp khó nếu Mỹ áp thuế đối ứng mới 20%. Trong đó, cá tra sẽ chịu tác động đáng kể về chi phí và giá thành, nhất là khi thị trường Trung Quốc chững lại, buộc doanh nghiệp phải mở rộng xuất khẩu sang ASEAN, Nam Mỹ và Trung Đông.



