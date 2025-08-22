Cuộc đua SUV cỡ B tại Việt Nam tiếp tục nóng

Kể từ đầu năm đến nay, SUV cỡ B luôn là một trong những phân khúc sôi động nhất trên thị trường ô tô Việt Nam. Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều cái tên mới, sức nóng còn đến từ cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai mẫu xe hàng đầu là Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross.

Sau giai đoạn đầu năm tỏ ra “hụt hơi” trước đối thủ, Mitsubishi Xforce đã có màn bứt phá trong tháng 6 để đạt doanh số 1.431 xe. Kết quả này giúp mẫu xe Nhật Bản vượt qua Toyota Yaris Cross để trở thành sản phẩm bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B/B+ chạy xăng.

Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross vẫn đang cạnh tranh gắt gao cho vị trí dẫn đầu nhóm SUV cỡ B dùng động cơ đốt trong.

Tuy nhiên khi bước sang tháng 7, gió một lần nữa lại đổi chiều khi Toyota Yaris Cross công bố doanh số 1.259 chiếc, tăng trưởng 9,5% để trở lại ngôi đầu.

Về phần Mitsubishi Xforce, doanh số của mẫu xe này dù giảm 17,2% so với tháng 6 nhưng vẫn duy trì ở mức khá tốt với 1.185 chiếc, xếp thứ 2 nhóm SUV cỡ B chạy xăng.

Chênh lệch giữa hai mẫu xe Nhật trong tháng vừa qua chỉ là 74 xe. Điều này cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao ở top đầu nhóm xe gầm cao đô thị cỡ B.

Nếu không phân biệt hệ truyền động, mẫu xe bán chạy nhất nhóm SUV cỡ B nói chung gọi tên VinFast VF 6. Trong tháng 7 vừa qua, mẫu xe điện này có doanh số tăng trưởng tới 52,8%, đạt 1.902 chiếc.

VinFast VF 6﻿ đứng đầu doanh số nhóm xe gầm cao đô thị cỡ B.

Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2025, VinFast VF 6 đã bàn giao tổng cộng 10.454 chiếc, trung bình 1.400 xe/tháng. Mẫu xe này dù có giá niêm yết thuộc hàng cao trong phân khúc nhưng lại có ưu điểm về chi phí lăn bánh và vận hành thấp hơn, đồng thời được hỗ trợ giá bán và sạc điện miễn phí từ hãng.

Xếp sau VF 6 về doanh số từ đầu năm chính là Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce, với lượng tiêu thụ lũy kế lần lượt là 6.679 và 5.760 xe.

Như vậy, khoảng cách giữa Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce hiện là hơn 900 xe. Đây là một con số khá lớn nhưng không phải không thể san bằng, nhất là khi Xforce đang được Mitsubishi tăng cường khuyến mãi với chính sách hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản (trừ biến thể Exceed).

Đáng chú ý, bản tiêu chuẩn GLX được hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm 60 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, giá khởi điểm của Mitsubishi Xforce được đưa xuống còn 539 triệu đồng, thuộc hàng thấp nhất phân khúc.

Mức giá cạnh tranh hứa hẹn sẽ tạo động lực để Xforce tiếp tục bám đuổi Yaris Cross trong cuộc đua doanh số. Về phần mình, mẫu xe của Toyota cũng được khuyến mãi, nhưng chỉ ở mức 50% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản, giảm tối đa 33-38 triệu đồng.

Trở lại nhóm SUV cỡ B, Toyota Corolla Cross và Hyundai Creta là hai mẫu xe xếp thứ 4 và thứ 5 về doanh số lũy kế từ đầu năm, đạt 4.504 và 3.577 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Kia Seltos (3.107 xe), Honda HR-V (3.043 xe), Mazda CX-3 (1.680 xe) và Mazda CX-30 (939 xe).

Trong tháng 8, tất cả những cái tên trên đều được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ hãng và đại lý. Mức giảm trung bình có thể dao động 30-40 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.

Không chỉ phải đấu với nhau, các mẫu SUV cỡ B Nhật và Hàn giờ còn phải cạnh tranh với những cái tên mới đến từ Trung Quốc như Geely Coolray, Omoda C5, Lynk & Co 06… Trong đó, một số mẫu xe Trung Quốc vốn có giá niêm yết thấp còn được hãng áp thêm khuyến mãi để tăng sức hút với người tiêu dùng.

Điều này tạo thêm áp lực cho những cái tên cũ ở phân khúc SUV cỡ B, khiến ngay cả những mẫu xe top đầu cũng phải duy trì khuyến mãi để giành và giữ thị phần.



