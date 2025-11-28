Mỏ Vonfram Núi Pháo của Masan nhận quyết định điều chỉnh quy hoạch

Điều chỉnh quy hoạch hoàn thiện pháp lý cho mỏ Núi Pháo

Các nội dung điều chỉnh được triển khai nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy hoạch 866. Theo đó, Quyết định 2581/QĐ-TTg đã cập nhật danh mục các đề án, dự án thăm dò và khai thác; điều chỉnh tọa độ, diện tích, trữ lượng, công suất cũng như thời gian khai thác tại các khu vực thuộc phạm vi quy hoạch.

Khu vực mỏ vonfram đa kim Núi Pháo (Thái Nguyên) và khu vực liền kề cũng nằm trong danh mục điều chỉnh gồm có dự án Núi Pháo mở rộng, Núi Chiếm. Với việc điều chỉnh này, các ranh giới dự án đã được cập nhật nhằm bảo đảm huy động tối đa phần trữ lượng 28,028 triệu tấn khai thác hầm lò đã được cấp phép, đồng thời phù hợp với thiết kế khai thác và định hướng phát triển của các dự án trong giai đoạn tiếp theo. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động khai thác và mở rộng chế biến sâu theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.

Mỏ Núi Pháo đang hoạt động theo Giấy phép khai thác số 1710/GP-BTNMT ngày 21/9/2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), với diện tích khu vực khai thác là 90 ha, trữ lượng được cấp phép là 83,22 triệu tấn (trong đó khai thác lộ thiên là 55,192 tiệu tấn và khai thác hầm lò là 28,028 triệu tấn). Dự án Núi Pháo đang bước vào giai đoạn xin cấp phép khai thác phần trữ lượng 28 triệu tấn và chuyển đổi phương thức khai thác từ hầm lò sang kết hợp cả lộ thiên lẫn hầm lò.

Tổ hợp khoáng sản của dự án Núi Pháo đang khai thác và chế biến ra 4 sản phẩm chính gồm vonfram, florit, bismut và đồng. Sản phẩm vonfram của Núi Pháo tiếp tục được xử lý qua chuỗi công nghệ khép kín để tạo ra các sản phẩm chế biến sâu như muối amoni paratungstate, bột oxit vonfram. Đây là những vật liệu quan trọng của nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn từ xe điện, bán dẫn, hàng không – vũ trụ đến dầu khí và thiết bị y tế, qua đó góp phần gia tăng vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu.

Tăng cường năng lực của Việt Nam trong mạng lưới cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu

Trên thế giới, quá trình chuyển đổi năng lượng, phát triển xe điện, mở rộng sản xuất chip và thúc đẩy công nghệ xanh đang làm gia tăng nhu cầu đối với các khoáng sản quan trọng. Áp lực cung ứng buộc các quốc gia phải tập trung xây dựng chuỗi cung ứng ổn định và đẩy mạnh chế biến sâu để bảo đảm an ninh nguyên liệu dài hạn.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định 2581/QĐ-TTg không chỉ hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thăm dò, khai thác tại khu vực mỏ Núi Pháo và các mỏ khác, mà còn tăng cường năng lực của Việt Nam trong mạng lưới cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu. Những cập nhật này giúp các địa phương và doanh nghiệp khai thác tốt hơn tiềm năng tài nguyên, phục vụ mục tiêu phát triển ngành vật liệu công nghệ cao.

Hiện nay, Việt Nam đang có vai trò ngày càng rõ nét trong các cơ chế hợp tác đa phương, được đánh giá là một trong những nước có tiềm năng lớn về khoáng sản chiến lược tại châu Á. Việt Nam sở hữu lợi thế đặc biệt về Vonfram - khoáng sản được Hội nghị Thượng đỉnh G20 xếp vào nhóm thiết yếu nhờ độ cứng, khả năng chịu nhiệt và tính ứng dụng cao trong ngành bán dẫn,công nghệ năng lượng, điện tử và vật liệu siêu bền. Tại Thái Nguyên, mỏ đa kimvonfram Núi Pháo được đánh giá là mỏ có trữ lượng vonfram lớn thứ hai thế giới ngoài Trung Quốc, đứng thứ 5 toàn cầu về sản lượng florit (theo Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ), đồng thời sở hữu các khoáng sản chiến lược khác như bismut và đồng.

Dự án Núi Pháo do Masan High-Tech Materials (UpCom: MSR) – thành viên Tập đoàn Masan vận hành, đang giúp Việt Nam hình thành một chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao tích hợp và bền vững, từ khai thác, chế biến đến sản xuất sản phẩm phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ mũi nhọn. Đây là lợi thế chiến lược quan trọng giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong mạng lưới cung ứng khoáng sản toàn cầu.