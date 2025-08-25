Mọi ánh mắt đổ dồn về BCTC doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thế giới và thước đo lạm phát ưa thích của Fed: Phép thử đối với thị trường?

Thứ Sáu tuần trước, chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên tăng mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 9.

Chỉ số Dow Jones tăng hơn 800 điểm, tương đương 1,8%, lên 45.631,74 điểm, ghi nhận kỷ lục đầu tiên của năm 2025. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5%, chốt phiên gần mức đỉnh mới. Nasdaq Composite tăng 1,9%.

Trong tuần này, báo cáo tài chính của Nvidia - công ty lớn nhất thế giới xét theo vốn hoá thị trường - sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường. Vào tối thứ Tư, Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh quý kết thúc vào tháng 7. Đây là một báo cáo được mong đợi nhất mùa này trong giai đoạn bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh.

Cơn sốt AI đã thúc đẩy thị trường trong khoảng hai năm rưỡi và những lựa chọn hàng đầu của Nvidia đã góp phần tạo nên điều đó. Các nhà phân tích dự báo hãng sản xuất chip ghi nhận lợi nhuận 1,01 USD/cổ phiếu trên doanh thu 46,13 tỷ USD. Giá mục tiêu đã liên tục được điều chỉnh tăng, phản ánh kỳ vọng nhu cầu phần cứng AI vẫn ở mức cao.

Cổ phiếu Nvidia đã có đà tăng mạnh và hiện tiệm cận mức kỷ lục. Giá cổ phiếu Nvidia tăng 32% từ đầu năm và gần như gấp đôi so với mức đáy hồi tháng 4. Báo cáo ngày thứ Tư sẽ là phép thử quan trọng cho cả Nvidia lẫn thị trường chung, trong bối cảnh nhà đầu tư từng cân nhắc xoay vòng vốn khỏi nhóm công nghệ.

Thông thường, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi các báo cáo kinh tế chứa dữ liệu có khả năng tác động đến thị trường. Và báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) là một trong số đó. Báo cáo tháng 7 sẽ được công bố vào thứ Sáu. Giới kinh tế dự báo PCE lõi tăng 2,9% so với cùng kỳ, cao hơn mức 2,8% của tháng 6. PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Fed vì nó đo lường chi tiêu của cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của ngân hàng trung ương tại Jackson Hole, Chủ tịch Jerome Powell ám chỉ rằng Fed có thể cần phải cắt giảm lãi suất do điều kiện thị trường lao động suy yếu. Đây là một trong hai nhiệm vụ kép mà Fed phải duy trì ổn định.

Mặc dù vẫn bày tỏ lo ngại về lạm phát do thuế quan thúc đẩy, ông Powell tin rằng lạm phát do thuế quan khó có thể kéo dài mà chỉ ảnh hưởng tạm thời.

Theo CNBC, Yahoo Finance