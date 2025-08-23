Một quan chức Fed 'dội gáo nước lạnh' vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngay lập tức của Phố Wall: Vấn đề không chỉ ở tháng 9

Lý do ông đưa ra là lạm phát vẫn ở trên mục tiêu 2% của Fed và dự kiến còn tăng cao hơn, trong khi rủi ro đối với thị trường lao động vẫn chưa hiện hữu.

“Lạm phát hiện đang tiến gần mức 3% hơn là 2%. Và có khả năng, dù không phải kịch bản chính, tình trạng này sẽ kéo dài. Đây là rủi ro lớn hơn so với rủi ro còn lại, vốn chưa hiện hữu, là sự suy yếu tiềm tàng của thị trường lao động", ông Musalem nói với Reuters.

Ông nhấn mạnh thêm rằng chính sách hiện tại phù hợp với bối cảnh thị trường lao động tạo việc làm đầy đủ và lạm phát vượt mục tiêu. Chính sách đang được đặt đúng vị trí để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, nếu đánh giá cho thấy rủi ro đối với thị trường lao động, chính sách này sẽ cần được điều chỉnh.

“Tôi sẽ tiếp tục cập nhật dự báo và đánh giá cân bằng rủi ro cho đến 2-3 ngày trước thềm cuộc họp. Khi đó tôi mới quyết định”, ông Musalem nói.

Ông Alberto Musalem - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh St. Louis.

Phát biểu của ông được đưa ra bên lề hội nghị nghiên cứu thường niên của Fed. Tại sự kiện này sáng cùng ngày, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Ông Powell cho rằng lạm phát do tác động từ thuế quan nhiều khả năng sẽ chỉ mang tính ngắn hạn, trong khi rủi ro đối với thị trường lao động đang gia tăng.

“Triển vọng cơ bản và sự thay đổi trong cân bằng rủi ro có thể buộc chúng tôi điều chỉnh lập trường chính sách”, ông Powell phát biểu. Thị trường coi đây là tín hiệu cho thấy Fed chuẩn bị giảm lãi suất.

Tuy nhiên, ông Musalem lưu ý rằng từ khóa ở đây là "có thể”. Quan điểm thận trọng này phản ánh sự dè dặt của một số nhà hoạch định chính sách trong việc nới lỏng khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và có nguy cơ tiếp tục tăng.

Chủ tịch Fed St. Louis đồng ý rằng tác động từ thuế quan đối với lạm phát nhiều khả năng chỉ ngắn hạn, trong khi tăng trưởng chậm lại mới là yếu tố tạo rủi ro lớn hơn cho thị trường lao động. Dù vậy, ông muốn có thêm dữ liệu để đánh giá triển vọng dài hơn. Ông nói: “Với tôi, vấn đề không chỉ là tháng 9".

Tại cuộc họp tháng 9, Fed sẽ công bố dự báo cập nhật về lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và lãi suất. Trước đó, báo cáo việc làm tháng 8 sẽ được công bố. Đây có thể là dữ liệu then chốt, hoặc xác nhận lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động, hoặc củng cố đánh giá hiện tại rằng nền kinh tế vẫn duy trì đầy đủ việc làm.

Ông Musalem nói: “Mức độ bất định đang giảm phần nào. Chúng ta đã có bức tranh tổng thể về chính sách tài khóa, chính sách thương mại và chính sách nhập cư. Càng có nhiều dữ liệu, tôi càng có thể đánh giá rõ hơn liệu thuế quan có thực sự tác động đến giá cả hay không và liệu rủi ro đối với thị trường lao động có trở thành hiện thực hay chưa".

Theo Reuters﻿