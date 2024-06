Mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh thu về bình quân 2 tỷ đồng trong tháng 5, ngày có lãi đang tới gần?

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố báo cáo tình hình kinh doanh 5 tháng đầu năm. Lũy kế 5 tháng, tổng doanh thu ước đạt 52.240 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này giúp MWG hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu cả năm nay.

Cụ thể hơn, với hai chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh, doanh thu 5 tháng đầu năm đạt 36.900 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 67,9%.

Riêng tháng 5, tổng doanh thu TGDĐ và ĐMX đạt 7.500 tỷ đồng, giảm 7% so với tháng liền trước, chủ yếu đến từ sự sụt giảm của sản phầm máy lạnh do yếu tố mùa vụ, mùa mưa đến vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, các ngành hàng điện thoại và tivi vẫn cho thấy sự tăng trưởng tốt về doanh số do công ty triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn và nhờ sự kiện bóng đá diễn ra vào tháng 6/2024.

Riêng doanh thu online 5 tháng đầu năm đạt khoảng 5.300 tỷ đồng, chiếm 14% tổng doanh thu của cả hai chuỗi. MWG cho biết trong tháng 5 công ty có thay đối cách tính doanh thu online, chỉ tính các giao dịch khách hàng đặt trực tiếp qua website và nhận hàng tại nhà nên có sự dịch chuyến về tỷ trong giữa online và offline nhưng không làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung của 2 phương thức bán hàng này.

Số cửa hàng Thế giới Di động (bao gồm Topzone) vào cuối tháng 5 đạt 1.070 cửa hàng, giảm ròng 1 cửa hàng so với đầu tháng. Tương tự Điện Máy Xanh cũng ghi nhận thu hẹp về quy mô khi số lượng cửa hàng giảm 4 so với đầu tháng, xuống con số 2.180.

Về chuỗi Bách Hóa Xanh, doanh thu 5 tháng đạt 15.800 tỷ, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 29,2% cơ cấu tổng doanh thu – mức cao nhất từng đạt được. Riêng trong tháng 5, chuỗi siêu thị này thu về 3.400 tỷ doanh thu, tăng 6% so với tháng 4 liền trước với đà tăng từ cả hai ngành hàng chính gồm tươi sống và FMCGs.

Đặc biệt doanh thu bình quân của Bách Hóa Xanh cán mốc 2 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Với con số này, nhiều khả năng chuỗi bách hóa của MWG đã có lãi trong tháng 4 bởi nhiều công ty chứng khoán từng đưa ra dự báo mức 1,8 tỷ đồng/cửa hàng là điểm hòa vốn đối với BHX.

Trong một chia sẻ gần đây, lãnh đạo MWG cho biết năm 2024 công ty đặt mục tiêu Bách Hóa Xanh tối thiểu sẽ có lãi. Tự tin hơn, CEO Bách Hoá Xanh - ông Phạm Văn Trọng dự phóng con số lợi nhuận của chuỗi siêu thị trong khoảng 1-2 năm nữa có thể chạm mức"4 chữ số". (Lãi nghìn tỷ - PV).

Số cửa hàng Bách Hóa Xanh tính đến cuối tháng 5 đạt 1.698 cửa hàng, tăng 2 cửa hàng so với đầu tháng.

Cùng gia tăng về quy mô còn có chuỗi EraBlues liên doanh tại Indonesia, hiện chuỗi đạt 59 cửa hàng, tăng 3 cửa hàng trong vòng tháng 5 vừa qua.