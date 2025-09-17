Mỗi khi mua bán vàng, người dân nước ASEAN này có thể phải gánh thêm thuế

Các cơ quan chức năng Thái Lan đang xem xét đánh thuế giao dịch vàng, trong bối cảnh đồng baht tăng nhanh và xuất khẩu vàng bùng nổ từ đầu năm 2025.

Theo Bangkok Post, đề xuất được thảo luận hướng tới các giao dịch vàng vật chất nhằm kiềm chế dòng vốn vào làm mạnh đồng tiền, vốn đang gây sức ép lên xuất khẩu và du lịch. Tờ báo cho biết sau thông tin này, baht - tiền tệ Thái Lan - giảm mạnh nhất trong sáu tuần.

Tờ The Nation dẫn lại nguồn tin cho biết Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đang cân nhắc thuế với giao dịch vàng thỏi trực tuyến thanh toán bằng baht. Phương án đang xem xét có thể loại trừ giao dịch vàng bằng USD, hợp đồng tương lai hoặc mua trực tiếp tại tiệm vàng, song chưa có tuyên bố chính thức từ Bộ Tài chính và BoT. The Nation cũng ghi nhận sau tin tức, baht biến động mạnh trong ngày.

Bối cảnh của đề xuất liên quan trực tiếp đến dòng chảy vàng tăng vọt. Theo dữ liệu hải quan được The Nation tường thuật, 7 tháng đầu 2025, xuất khẩu vàng của Thái Lan đạt 254 tỷ baht (xấp xỉ 8 tỷ USD), tăng 69% so với cùng kỳ 2024. Bài báo cho biết xuất khẩu sang Campuchia tăng bất thường, qua đó thúc đẩy cơ quan quản lý tăng cường giám sát.

Trong khi đó, BoT đã làm việc với Hiệp hội Kinh doanh Vàng để đánh giá áp lực lên tỷ giá. The Nation dẫn bà Pimpan Charoenkwan, Trợ lý Thống đốc phụ trách thị trường tài chính, xác nhận cuộc họp với hiệp hội và cho biết ngân hàng trung ương khuyến khích giao dịch vàng bằng USD trong nước nhằm giảm tác động lên baht, đồng thời yêu cầu giám sát chặt các giao dịch bằng baht để ngăn ngừa bất thường.

Một bài viết khác của The Nation ghi nhận đại diện giới kinh doanh vàng cho rằng đà mạnh của baht không hoàn toàn do giao dịch vàng, đồng thời nhấn mạnh Thái Lan là nước nhập khẩu ròng vàng, về lý thuyết phải gây áp lực giảm lên đồng tiền. Dù vậy, BoT vẫn tiếp nhận phản hồi và đề nghị doanh nghiệp đệ trình đề xuất chi tiết để cơ quan hữu quan tiếp tục xem xét.

Ở góc độ truyền thông chính thống trong nước, Bangkok Post tiếp tục khẳng định mục tiêu của chính sách là giảm xuất khẩu vàng và tăng chi phí nắm giữ vàng đối với nhà đầu tư trong nước, qua đó hạ nhiệt dòng USD chảy vào liên quan đến giao dịch vàng – một yếu tố được cho là góp phần khiến baht đi lên.