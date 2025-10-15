Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỗi ngày mua 1 cổ phiếu: Choáng với hiệu suất nếu 'tích sản' bằng FPT của Chủ tịch Trương Gia Bình

15-10-2025 - 15:13 PM | Thị trường chứng khoán

Nếu mỗi ngày mua 1 cổ phiếu FPT, khoản đầu tư vào tập đoàn công nghệ này sau 2 năm chịu lỗ tới 80%, và phải mất thêm 5 năm mới 'về bờ'. Tuy nhiên, kể từ năm 2014 đến nay, giá trị khoản đầu tư liên tục tăng với hiệu suất lợi nhuận đến nay lên tới gần 1.500%.

Mỗi ngày mua 1 cổ phiếu: Choáng với hiệu suất nếu 'tích sản' bằng FPT của Chủ tịch Trương Gia Bình- Ảnh 1.

Cổ phiếu FPT của Công ty cổ phần FPT lên sàn chứng khoán vào tháng 12/2006, với giá đóng cửa phiên đầu là 400.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa khoảng 24.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD lúc bấy giờ.

Trải qua gần 19 năm giao dịch, FPT hiện nay có 1,7 tỷ cổ phiếu lưu hành, giá đóng cửa phiên 14/10 là 92.400 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa hơn 157 nghìn tỷ đồng, khoảng gần 6 tỷ USD.

Trên sàn chứng khoán, FPT là doanh nghiệp chia cổ tức đều đặn nhất, thường mỗi năm chia 2.000 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt và khoảng 15% bằng cổ phiếu (có năm lên tới 25%).

Theo tính toán, nếu thực hiện chiến lược "mỗi ngày mua 1 cổ phiếu FPT", thì sau gần 4.700 phiên giao dịch, nhà đầu tư đến nay sở hữu 23.789 cổ phiếu. Số tiền bỏ ra là gần 397 triệu đồng, nhưng ngược lại nhà đầu tư đều đặn nhận cổ tức tiền mặt hàng năm, tổng cộng đến nay lên tới 259 triệu đồng.

Như vậy, số vốn bỏ vào FPT tính đến nay chỉ còn khoảng 138 triệu đồng. Trong khi đó, giá trị thực của số cổ phiếu nắm giữ lên tới gần 2,2 tỷ đồng, tương đương hiệu suất lợi nhuận gần 1.500%.

photo-1760515989289

Theo quan sát, khoản đầu tư vào FPT chịu lỗ nặng trong những năm đầu sau khi FPT lên sàn, đỉnh điểm là lỗ trên 80% vào tháng 6/2008, khi giá FPT lúc này chỉ còn khoảng 50.000 đồng/cổ phiếu.

Phải đến năm 2014, tức hơn 7 năm sau khi bắt đầu đầu tư, chiến lược tích sản này mới 'về bờ' và sau đó tăng trưởng mạnh từ năm 2021 tới nay. Thời điểm lãi lớn nhất của chiến lược đầu tư này là vào tháng 12/2024, khi hiệu suất lên tới 2.200%.

Mặc dù vậy, năm 2025, khi thị trường chứng khoán đang liên tục phá đỉnh, cổ phiếu FPT năm nay lại giảm giá mạnh.



Theo Minh Quân

An Ninh Tiền Tệ

