Mỗi ngày mua 1 cổ phiếu HPG của Hòa Phát: Hiệu suất sinh lời đáng kinh ngạc từ 'xe lu'

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát lên sàn ngày 15/11/2007, với giá đóng cửa phiên đầu là 127.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa tương ứng 16.764 tỷ đồng.

Sau gần 18 năm trên sàn chứng khoán, Hòa Phát hiện có 7,68 tỷ cổ phiếu lưu hành, giá thị trường 29.950 đồng/cổ phiếu tương ứng vốn hóa gần 230.000 tỷ đồng.

Nếu đều đặn mỗi ngày mua 1 cổ phiếu HPG, và duy trì thói quen này trong gần 18 năm qua, tính đến hiện tại, nhà đầu tư sẽ nắm trong tay 58.799 cổ phiếu (đã bao gồm các cổ phiếu thưởng, và giả sử thực hiện đầy đủ quyền mua). Số vốn bỏ ra sau 18 năm là gần 140 triệu đồng.

Theo tính toán, giá trị 58.799 cổ phiếu ở thời điểm hiện tại là 1,761 tỷ đồng, tương ứng hiệu suất sinh lời lên tới 1.158%.

Tuy nhiên, trong hành trình kiên trì gom cổ phiếu, không thể tránh những lúc thua lỗ. Theo quan sát, có thời điểm khoản đầu tư phải chịu lỗ tới hơn 50%, và phải mất hơn 6 năm để chính thức 'về bờ'.

Được biết, chiều ngày 16/9, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), công ty con của Tập đoàn Hòa Phát đã chính thức nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Dự kiến HPA sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Nguồn vốn huy động được sẽ ưu tiên góp vốn vào các trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Vốn từ IPO cũng nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tối ưu chuỗi cung ứng, và đầu tư vào khu vực miền Trung - miền Nam. Theo kế hoạch, Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sớm nhất vào tháng 12/2025 với mã dự kiến là HPA.







