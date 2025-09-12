Mới nhất: Đất đai sắp có “ID riêng”, mỗi thửa một mã định danh duy nhất

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa ban hành văn bản gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hướng dẫn việc chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và xây dựng mã định danh thửa đất. Đây được coi là bước quan trọng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, tạo lập nền tảng cho việc kết nối, tích hợp với các hệ thống dữ liệu quốc gia, góp phần minh bạch hóa công tác quản lý đất đai.

Theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5840/BNNMT-QLĐĐ ngày 21/8/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cũng như Công văn số 991/BNNMT-QLĐĐ ngày 11/4/2025 về hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính, Cục Quản lý đất đai được giao nhiệm vụ hướng dẫn địa phương chỉnh lý dữ liệu theo mô hình chính quyền hai cấp. Cùng với đó là yêu cầu bổ sung thông tin mã định danh cho từng thửa đất, nhằm đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu và sẵn sàng cho việc tích hợp vào Hệ thống địa danh địa điểm quốc gia, Nền tảng địa chỉ số quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Để đảm bảo việc triển khai đồng bộ, Cục Quản lý đất đai đã xây dựng tài liệu phương án kỹ thuật, trong đó quy định rõ quy trình, cách thức chỉnh lý dữ liệu và hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mã định danh thửa đất. Các Sở Tài nguyên và Môi trường được đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng, triển khai nghiêm túc để đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Theo quy định tại Thông tư 09/2024/TT-BTNMT, mã định danh (ID) thửa đất là một chuỗi gồm 12 ký tự, được mã hóa từ vị trí địa lý theo hệ tọa độ quốc tế WGS84 bằng thuật toán GeoHash. Thuật toán này cho phép chuyển đổi tọa độ địa lý (vĩ độ, kinh độ) thành một chuỗi ký tự chữ và số ngắn gọn, dễ quản lý. Đặc biệt, mỗi thửa đất trên phạm vi cả nước chỉ có một mã định danh duy nhất, tạo ra “CMND riêng” cho từng thửa đất.

Quy trình xác lập mã định danh trải qua 4 bước: xác định điểm đặc trưng của thửa đất; chuyển đổi tọa độ từ hệ VN2000 sang hệ WGS84; mã hóa vị trí bằng thuật toán GeoHash; và cuối cùng là cập nhật mã định danh vào cơ sở dữ liệu đất đai. Cục cũng nêu rõ cách thức xác định mã định danh khi chỉnh lý bản đồ địa chính, cập nhật dữ liệu không gian địa chính, đồng thời hướng dẫn việc khai thác, sử dụng trong công tác quản lý nhà nước.

Việc áp dụng mã định danh thửa đất được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết là đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, giúp cơ quan quản lý dễ dàng truy xuất, cập nhật và chia sẻ thông tin. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để các giao dịch liên quan đến đất đai như mua bán, chuyển nhượng, thế chấp… được tiến hành nhanh chóng, chính xác hơn. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực đất đai, việc gắn mã định danh còn tạo điều kiện để liên thông, tích hợp dữ liệu với nhiều hệ thống khác, từ quản lý hành chính đến thương mại, dịch vụ công.

Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, mã định danh thửa đất sẽ góp phần quan trọng trong số hóa lĩnh vực đất đai – một lĩnh vực vốn phức tạp, dễ phát sinh tranh chấp. Khi toàn bộ dữ liệu đất đai được chuẩn hóa và kết nối đồng bộ, việc quản lý sẽ minh bạch hơn, giảm thiểu rủi ro và tạo thuận lợi cho cả cơ quan quản lý lẫn người dân, doanh nghiệp.



