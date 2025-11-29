Mối quan hệ của Tiến Nguyễn với Thùy Tiên ở hiện tại

Sau phiên tòa xét xử ngày 19/11 thông tin liên quan đến bộ ba Hằng Du Mục - Quang Linh Vlogs - Hoa hậu Thùy Tiên vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Các thành viên trong team Quang Linh Vlogs cũng thường xuyên chia sẻ, cập nhật tình hình của bộ ba này.

Mới nhất, trong livestream của mình, Tiến Nguyễn - thành viên team châu Phi và có mối quan hệ thân thiết với Quang Linh Vlogs đã trả lời câu hỏi: “Còn chơi với Thùy Tiên không Tiến?”.

Tiến Nguyễn cho biết: “Khi nào bạn ấy ra thì em vẫn chơi bình thường. Chả có gì… Chả làm sao cả. Và đến sau này có cơ hội thì em vẫn đi thăm các bạn ấy bình thường. Sau này ra vẫn thế. Hằng cũng thế. Không phải câu hỏi vô duyên đâu. Nhiều bạn thắc mắc rồi hỏi thì mình vẫn trả lời được mà. Trước đây như nào thì giờ mình vẫn thế”.

Nam YouTuber cũng nhiều lần xuất hiện cùng Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên

Cách đây không lâu, Tiến Nguyễn cũng có những chia sẻ về Quang Linh Vlogs. Theo đó hôm đến phiên tòa xét xử vào ngày 19/11 vừa qua Tiến chưa được gặp trực tiếp Quang Linh Vlogs mà chỉ đứng nhìn từ xa.

Về tình hình sức khỏe của Quang Linh, người anh thân thiết này nói: "Nên tình hình em mình ở trong kia bây giờ đang như nào thì mình chưa nắm được. Không hiểu sao mặt mụn, hình như gan thì phải. Vì ngày xưa mình thấy (Quang Linh Vlogs) hay uống thuốc gan. Chắc là do nóng gan nên mặt lên mụn chứ không có gì đâu".

Tiến Nguyễn cho biết thêm tình hình sức khỏe của Quang Linh thời gian qua vẫn tốt, còn chuyện tâm lý ít nhiều bị ảnh hưởng là điều hiển nhiên khi rơi vào biến cố như vậy.

Ngoài ra Tiến Nguyễn cũng giải thích lý do thời gian qua ít lên sóng livestream và bán hàng là vì chẳng còn tâm trí sau biến cố. Trong thời gian tới, Tiến hy vọng sẽ cùng những người thân trong team được vào thăm Quang Linh Vlogs.

Trước đó, vào hôm 21/11, Tiến Nguyễn cũng đăng tải hình ảnh chụp chung cùng Quang Linh Vlogs, kèm caption 2 chữ: "Bước tiếp".

Ngoài Tiến Nguyễn, vợ chồng Phạm Văn Nam - Ninh Quế Anh cũng cập nhật thêm tình hình của team châu Phi. Quế Anh cho biết hầu hết các thành viên đều đã về Hà Nội, chỉ còn chị gái Quang Linh ở lại TP.HCM nên cặp đôi sẽ cố gắng tranh thủ xuống thăm.

“Vợ chồng em giờ không biết làm thế nào, chỉ biết hỗ trợ các anh chị một xíu xiu. Làm gì được thì làm thôi” - Quế Anh nói. Cô tiết lộ thêm sau khi Quang Linh vướng vòng lao lý thì Nhật Lệ đã một mình xử lý công việc, từ việc gia đình đến công ty.

Trước đó, vào chiều 19/11, HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù đối với Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) trong vụ án “kẹo KERA”.

