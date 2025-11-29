Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mối quan hệ của Tiến Nguyễn với Thùy Tiên ở hiện tại

29-11-2025 - 21:16 PM | Lifestyle

Thông tin này được chính chủ chia sẻ ngay trên livestream.

Sau phiên tòa xét xử ngày 19/11 thông tin liên quan đến bộ ba Hằng Du Mục - Quang Linh Vlogs - Hoa hậu Thùy Tiên vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Các thành viên trong team Quang Linh Vlogs cũng thường xuyên chia sẻ, cập nhật tình hình của bộ ba này.

Mới nhất, trong livestream của mình, Tiến Nguyễn - thành viên team châu Phi và có mối quan hệ thân thiết với Quang Linh Vlogs đã trả lời câu hỏi: “Còn chơi với Thùy Tiên không Tiến?”.

Tiến Nguyễn cho biết: “Khi nào bạn ấy ra thì em vẫn chơi bình thường. Chả có gì… Chả làm sao cả. Và đến sau này có cơ hội thì em vẫn đi thăm các bạn ấy bình thường. Sau này ra vẫn thế. Hằng cũng thế. Không phải câu hỏi vô duyên đâu. Nhiều bạn thắc mắc rồi hỏi thì mình vẫn trả lời được mà. Trước đây như nào thì giờ mình vẫn thế”.

Chia sẻ của Tiến Nguyễn trên livestream (Nguồn: @kpopmaichuat_)

Mối quan hệ của Tiến Nguyễn với Thùy Tiên ở hiện tại- Ảnh 1.
Mối quan hệ của Tiến Nguyễn với Thùy Tiên ở hiện tại- Ảnh 2.

Nam YouTuber cũng nhiều lần xuất hiện cùng Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên

Cách đây không lâu, Tiến Nguyễn cũng có những chia sẻ về Quang Linh Vlogs. Theo đó hôm đến phiên tòa xét xử vào ngày 19/11 vừa qua Tiến chưa được gặp trực tiếp Quang Linh Vlogs mà chỉ đứng nhìn từ xa.

Về tình hình sức khỏe của Quang Linh, người anh thân thiết này nói: "Nên tình hình em mình ở trong kia bây giờ đang như nào thì mình chưa nắm được. Không hiểu sao mặt mụn, hình như gan thì phải. Vì ngày xưa mình thấy (Quang Linh Vlogs) hay uống thuốc gan. Chắc là do nóng gan nên mặt lên mụn chứ không có gì đâu".

Tiến Nguyễn (ngoài cùng bên trái) cùng với Nhật Lệ - Nam Hoàng ở phía ngoài phiên tòa xét xử vụ KERA (Clip: Thái Châu)

Tiến Nguyễn cho biết thêm tình hình sức khỏe của Quang Linh thời gian qua vẫn tốt, còn chuyện tâm lý ít nhiều bị ảnh hưởng là điều hiển nhiên khi rơi vào biến cố như vậy.

Ngoài ra Tiến Nguyễn cũng giải thích lý do thời gian qua ít lên sóng livestream và bán hàng là vì chẳng còn tâm trí sau biến cố. Trong thời gian tới, Tiến hy vọng sẽ cùng những người thân trong team được vào thăm Quang Linh Vlogs.

Trước đó, vào hôm 21/11, Tiến Nguyễn cũng đăng tải hình ảnh chụp chung cùng Quang Linh Vlogs, kèm caption 2 chữ: "Bước tiếp".

Ngoài Tiến Nguyễn, vợ chồng Phạm Văn Nam - Ninh Quế Anh cũng cập nhật thêm tình hình của team châu Phi. Quế Anh cho biết hầu hết các thành viên đều đã về Hà Nội, chỉ còn chị gái Quang Linh ở lại TP.HCM nên cặp đôi sẽ cố gắng tranh thủ xuống thăm.

“Vợ chồng em giờ không biết làm thế nào, chỉ biết hỗ trợ các anh chị một xíu xiu. Làm gì được thì làm thôi” - Quế Anh nói. Cô tiết lộ thêm sau khi Quang Linh vướng vòng lao lý thì Nhật Lệ đã một mình xử lý công việc, từ việc gia đình đến công ty.

Trước đó, vào chiều 19/11, HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù đối với Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) trong vụ án “kẹo KERA”.

Mối quan hệ của Tiến Nguyễn với Thùy Tiên ở hiện tại- Ảnh 3.

Nhóm gia đình, người thân và ekip Hằng Du Mục - Quang Linh Vlogs đứng chờ tại nơi diễn ra phiên tòa xét xử (Ảnh: NXH)

(Tổng hợp)

Hoa hậu Thùy Tiên bị tuyên phạt 2 năm tù

Theo S.A

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đội trưởng tuyển Việt Nam nắm tay vợ Hoa khôi đại học Vinh viral khắp cõi mạng, vibe ngoài 30 vẫn quá đẹp, quá tình

Đội trưởng tuyển Việt Nam nắm tay vợ Hoa khôi đại học Vinh viral khắp cõi mạng, vibe ngoài 30 vẫn quá đẹp, quá tình Nổi bật

6 cây NASA khuyên trồng trong phòng khách

6 cây NASA khuyên trồng trong phòng khách Nổi bật

Lần đầu có bom tấn thống trị 91 nước còn "đánh sập" cả Netflix, lập kỷ lục khủng 100 năm nữa khó ai phá nổi

Lần đầu có bom tấn thống trị 91 nước còn "đánh sập" cả Netflix, lập kỷ lục khủng 100 năm nữa khó ai phá nổi

21:01 , 29/11/2025
Ngôi nhà có thiết kế mái như ống khói để lấy sáng

Ngôi nhà có thiết kế mái như ống khói để lấy sáng

20:00 , 29/11/2025
Chuyện gì đang xảy ra khiến Thuỷ Tiên - Công Vinh thế này?

Chuyện gì đang xảy ra khiến Thuỷ Tiên - Công Vinh thế này?

19:32 , 29/11/2025
10 món tôi đã mua lại từ 3 lần trở lên - và chưa bao giờ hối hận, dùng càng lâu càng thấy đáng tiền

10 món tôi đã mua lại từ 3 lần trở lên - và chưa bao giờ hối hận, dùng càng lâu càng thấy đáng tiền

19:13 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên