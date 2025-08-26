Món ăn "bí ẩn" nhất Việt Nam đang khiến dân mạng rần rần vì không tìm được "cha đẻ"

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-08-2025

Một món ăn quen thuộc, gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu người Việt nhưng đến nay, câu hỏi "ai là người tạo ra nó?" vẫn chưa có lời giải đáp.

Việt Nam nổi tiếng với vô vàn món ăn vặt độc đáo, mỗi vùng miền lại có một đặc sản riêng khiến thực khách nhớ mãi không quên. Thế nhưng, giữa "rừng" ẩm thực phong phú ấy, có một món ăn đang khiến dân mạng bàn tán xôn xao vì sự bí ẩn chưa có lời giải. Đó chính là bánh tráng trộn - món ăn được xem là "huyền thoại tuổi học trò".

Hóa ra, điều bí ẩn khiến nhiều người tò mò không nằm ở hương vị, mà ở nguồn gốc: không ai biết chính xác ai là người đầu tiên tạo ra bánh tráng trộn.

Bánh tráng trộn vốn rất quen thuộc, thường gồm những sợi bánh tráng mềm dai, trộn cùng muối tôm, sa tế, hành phi, bò khô, lạc rang, thêm chút rau răm, trứng cút, xoài xanh bào sợi rồi vắt thêm chút quất (tắc). Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị vừa chua, cay, mặn, ngọt đầy kích thích vị giác. Chính sự giản dị mà "gây nghiện" ấy đã khiến bánh tráng trộn trở thành món ăn vặt quốc dân, gắn liền với tuổi học trò của nhiều thế hệ.

Thế nhưng, trong khi ai cũng mê mẩn món ăn này thì câu hỏi "ai là người đầu tiên nghĩ ra công thức?" lại chưa từng có câu trả lời thỏa đáng. Theo một số thông tin được dân tình truyền tai nhau, bánh tráng trộn có nguồn gốc từ Tây Ninh, nơi nổi tiếng với đặc sản bánh tráng. Người dân Trảng Bàng sau khi phơi bánh tráng phơi sương, vì không muốn bỏ phí những mảnh vụn nên đã ngẫu hứng trộn chúng với sa tế, muối tôm, hành phi để ăn chơi. Dần dần, món ăn này lan rộng, trở thành đặc sản được ưa chuộng.

Ngày nay, bánh tráng trộn đã được biến tấu đa dạng hơn với vô số topping hấp dẫn như bò khô, trứng cút, rau răm, xoài bào sợi... Nhưng chính xác ai là người đã nâng cấp từ phiên bản "ăn cho đỡ phí" thành món ăn vặt hot hit, phủ sóng khắp Việt Nam thì đến nay vẫn chưa thể xác định.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng bánh tráng trộn đã vượt khỏi ranh giới của một món ăn vặt bình dân. Nó không chỉ gắn bó với người Việt, mà còn khiến nhiều du khách quốc tế tò mò, thích thú khi lần đầu được thưởng thức. Và có lẽ, dù "cha đẻ" của bánh tráng trộn là ai đi nữa thì món ăn này cũng đã thực sự trở thành một phần đặc sắc trong văn hóa ẩm thực đường phố Việt Nam.

Theo Châu Anh

Đời sống pháp luật

